موتو جي بي: رينز يفوز في أراغون وكوارتارارو يفقد صدارة البطولة

قدّم مافيريك فينياليس انطلاقة قويّة من المركز الأوّل وانتزع الصدارة بالوصول إلى المنعطف الثاني ليتقدّم على كوارتارارو وفرانكو موربيديللي.

في الأثناء كانت انطلاقة أليكس رينز درّاج سوزوكي لافتة، وسرعان ما بدأ درّاج سوزوكي بتحقيق تقدّم حثيث، حيث تجاوز موربيديللي في مرحلة أولى، قبل أن يُلحقه بكوارتارارو، وبدأ بالضغط بقوّة على فينياليس المتصدّر مع دخول السباق لفّته السادسة.

وفي حين أنّ الأمر تطلّب عددًا أكثر من اللفّات، فإنّ رينز نجح أخيرًا في تجاوز فينياليس منتزعًا منه الصدارة في اللفّة العاشرة.

وبالرغم من سيطرتها على مجريات التصفيات، فإنّ درّاجات ياماها كانت أضعف بشكلٍ واضح في السباق.

ففي خضمّ معركة الصدارة كان جوان مير زميل رينز بصدد تحقيق تقدّم حثيث من جانبه وكذلك الإسباني الآخر أليكس ماركيز، إذ تجاوزا ميلر في مرحلة أولى، ومن ثمّ موربيديللي وكذلك كوارتارارو ليصلا إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وشرع مير في الضغط على فينياليس لسلبه المركز الثاني، وتعزيز موقعه ضمن المعركة على لقب البطولة واستغلال تأخّر كوارتارارو.

ولأنّ المصائب لا تأتي فرادى، فقد خسر فينياليس مركزين دفعة واحدة تقريبًا في مسافة قصيرة مع بقاء 10 لفّات على النهاية عندما تجاوزه مير وأليكس ماركيز.

ولم يتوقّف زحف مير وأليكس ماركيز عند ذلك الحدّ، بل واصلا الضغط نحو رينز المتصدّر.

وتجاوز أليكس ماركيز منافسه درّاج سوزوكي مع بقاء 5 لفّات على النهاية وبدأ بالسعي وراء رينز المتصدّر.

لكن في حين أنّ أليكس اقترب من درّاج سوزوكي المتصدّر كثيرًا، إلّا أنّه ارتكب خطأين مع بقاء لفّتين على النهاية، وتراجع قليلًا خلفه.

وبدا أنّ ذلك دفعه إلى عدم المجازفة كثيرًا والعمل على تأمين منصّة تتويجه الثانية على التوالي على متن درّاجته هوندا.

وسمح ذلك لفينياليس بتحقيق الفوز متقدّمًا على درّاج هوندا، بينما أكمل مير ترتيب مراكز منصّة التتويج بالرغم من هجوم فينياليس الأخير.

وبناء على هذه النتيجة فقد انتزع مير صدارة الترتيب العام للبطولة.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي خامسًا أمام فرانكو موربيديللي، بينما كان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي دوكات في المركز السابع أمام كال كراتشلو وجاك ميلر، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: