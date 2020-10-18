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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: رينز يفوز في أراغون وكوارتارارو يفقد صدارة البطولة

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موتو جي بي: رينز يفوز في أراغون وكوارتارارو يفقد صدارة البطولة
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حقّق أليكس رينز الفوز بسباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد أداء باهرٍ على متن درّاجته سوزوكي، في الوقت الذي واجه فيه فابيو كوارتارارو سباقًا كارثيًا وانتهى به المطاف في المركز الـ 18 ليفقد صدارة البطولة نتيجة لذلك.

قدّم مافيريك فينياليس انطلاقة قويّة من المركز الأوّل وانتزع الصدارة بالوصول إلى المنعطف الثاني ليتقدّم على كوارتارارو وفرانكو موربيديللي.

في الأثناء كانت انطلاقة أليكس رينز درّاج سوزوكي لافتة، وسرعان ما بدأ درّاج سوزوكي بتحقيق تقدّم حثيث، حيث تجاوز موربيديللي في مرحلة أولى، قبل أن يُلحقه بكوارتارارو، وبدأ بالضغط بقوّة على فينياليس المتصدّر مع دخول السباق لفّته السادسة.

وفي حين أنّ الأمر تطلّب عددًا أكثر من اللفّات، فإنّ رينز نجح أخيرًا في تجاوز فينياليس منتزعًا منه الصدارة في اللفّة العاشرة.

وبالرغم من سيطرتها على مجريات التصفيات، فإنّ درّاجات ياماها كانت أضعف بشكلٍ واضح في السباق.

ففي خضمّ معركة الصدارة كان جوان مير زميل رينز بصدد تحقيق تقدّم حثيث من جانبه وكذلك الإسباني الآخر أليكس ماركيز، إذ تجاوزا ميلر في مرحلة أولى، ومن ثمّ موربيديللي وكذلك كوارتارارو ليصلا إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وشرع مير في الضغط على فينياليس لسلبه المركز الثاني، وتعزيز موقعه ضمن المعركة على لقب البطولة واستغلال تأخّر كوارتارارو.

ولأنّ المصائب لا تأتي فرادى، فقد خسر فينياليس مركزين دفعة واحدة تقريبًا في مسافة قصيرة مع بقاء 10 لفّات على النهاية عندما تجاوزه مير وأليكس ماركيز.

ولم يتوقّف زحف مير وأليكس ماركيز عند ذلك الحدّ، بل واصلا الضغط نحو رينز المتصدّر.

وتجاوز أليكس ماركيز منافسه درّاج سوزوكي مع بقاء 5 لفّات على النهاية وبدأ بالسعي وراء رينز المتصدّر.

لكن في حين أنّ أليكس اقترب من درّاج سوزوكي المتصدّر كثيرًا، إلّا أنّه ارتكب خطأين مع بقاء لفّتين على النهاية، وتراجع قليلًا خلفه.

وبدا أنّ ذلك دفعه إلى عدم المجازفة كثيرًا والعمل على تأمين منصّة تتويجه الثانية على التوالي على متن درّاجته هوندا.

وسمح ذلك لفينياليس بتحقيق الفوز متقدّمًا على درّاج هوندا، بينما أكمل مير ترتيب مراكز منصّة التتويج بالرغم من هجوم فينياليس الأخير.

وبناء على هذه النتيجة فقد انتزع مير صدارة الترتيب العام للبطولة.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي خامسًا أمام فرانكو موربيديللي، بينما كان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي دوكات في المركز السابع أمام كال كراتشلو وجاك ميلر، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 23  
2   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 0.263
3   36 Spain جوان مير سوزوكي 23 2.644
4   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 23 2.880
5   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 23 4.570
6   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 4.756
7   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 23 8.639
8   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 23 8.913
9   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 9.390
10   5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 9.617
11   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 13.200
12   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 23 13.689
13   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 23 14.598
14   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 23 15.291
15   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 23 15.941
16   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 23 18.284
17   6 Germany ستيفان برادل هوندا 23 20.136
18   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 21.498
19   38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 23 25.300
20   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 23 25.558
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 2  
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

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