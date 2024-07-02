موتو جي بي: رينز يغيب عن جولة ألمانيا وغاردنر سيكون بديله في ياماها

يتّجه أليكس رينز درّاج ياماها للتغيّب عن جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي نهاية هذا الأسبوع على إثر حادثه في أسين، ومن المنتظر أن يقوم ريمي غاردنر درّاج تيك 3 السابق بتعويضه.

قُذف الفائز بستّة سباقات في الموتو جي بي عن درّاجته "ام1" في المنعطف الأوّل من جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وعانى من كسرين صغيرين في يده اليمنى وآخر في ساقه اليسرى.

ونُقل رينز إلى مدريد لإجراء المزيد من الفحوصات وخضع لعمليّة جراحيّة على يده اليمنى صباح أمسٍ الإثنين.

وكان الإسباني يُخطّط بالفعل لنزع مشبكٍ من ساقه اليمنى بعد الكسر الذي تعرّض له العام الماضي في جائزة إيطاليا الكبرى، لكنّ تلك العمليّة تمّ تقديمها بالنظر إلى حقيقة أنّه قادرًا على الخضوع لعمليّة على يده بالفعل.

ويُتفهّم أنّ هذه العمليّة كانت ناجحة بالرغم من عدم تقديم ياماها لأيّ إعلانٍ رسمي في هذا الشأن.

ومن المتوقّع أن لا يتسابق الإسباني نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة ألمانيا الكبرى، ويأمل أن يتعافى في الوقت المناسب ليتمكّن من المشاركة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى مطلع أغسطس المقبل.

وفي حين أنّ ياماها غير مجبرة على الاعتماد على درّاجٍ آخر لتعويض رينز في ألمانيا كونه لم تمض فترة 10 أيّامٍ منذ تعرّض الإسباني للإصابة، فإنّ الصانع الياباني يتّجه لاعتماد بديلٍ له.

ويتسابق غاردن، الذي شارك في موسم 2022 في الموتو جي بي مع تيك 3 كاي تي ام قبل الاستغناء عن خدماته، مع ياماها في بطولة العالم للسوبربايكس.

وأكّدت ياماها لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ غاردنر سيكون البديل المرجّح لرينز في ألمانيا.

ولم يتمّ استدعاء كال كراتشلو درّاج الاختبارات بالنظر إلى مواصلته التعافي من حادثة قويّة منعته من المشاركة ببطاقة دعوة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

لكن لا يزال من المنتظر أن يُشارك كراتشلو في جائزة بريطانيا الكبرى الشهر المقبل ومن ثمّ في جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر.