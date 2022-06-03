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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: رينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

افتتح أليكس رينز درّاج سوزوكي مجريات جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي بتصدّره حصّة التجارب الحرّة الأولى.

موتو جي بي: رينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

تعود البطولة إلى الأراضي الإسبانيّة لخوض السباق الثاني فيها من أصل أربعة سباقات هذا العام، حيث بدأت عطلة نهاية الأسبوع في ظروفٍ مثاليّة وكان أليكس إسبارغارو صاحب الأرض والجمهور هو من وضع المعيار مبكّرًا.

لكن سرعان ما أطاح به مواطنه جوان مير بعد تسجيله 1:41.215 دقيقة، قبل أن يُواصل تحسين زمنه إلى أن سجّل 1:40.907 دقيقة.

في المقابل عاد إسبارغارو ليقفز إلى الصدارة مع نهاية الدقائق الـ 10 الأولى، لكنّ فرحته بها لم تدم طويلًا مرّة أخرى بعد أن سجّل فرانكو موربيديللي درّاج ياماها 1:40.695 دقيقة.

وبقي زمن الإيطالي صامدًا في الصدارة حتّى دخول الحصّة دقائقها الستّ الأخيرة، حيث كان أليكس رينز أوّل من يستغلّ إطار "ميديوم" جديد في نهاية الحصّة.

وسجّل الإسباني في لفّته الأولى 1:40.631 دقيقة قبل أن يُعزّزها في الثانية مسجّلًا دقيقة واحدة و40.101 ثانية.

ومع التلويح بالعلم الشطرنجي فقد بقي زمن الإسباني قائمًا في الصدارة، لكنّ أفضليّته تقلّصت إلى 0.195 ثانية أمام أقرب ملاحقيه، والذي كان مافيريك فينياليس الذي استخدم هو الآخر إطار "ميديوم"، بينما أكمل موربيديللي ترتيب الثلاثة الأوائل.

وحلّ أليكس إسبارغارو رابعًا في النهاية بزمنه السابق، وتقدّم على شقيقه بول إسبارغارو درّاج هوندا.

وذهب المركز السادس إلى تاكاكي ناكاغامي الذي يختبر الهيكل الجديد وذراع التأرجح الذين اختبرهما مارك ماركيز سابقًا.

أمّا زميله أليكس ماركيز فقد حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا الفائز بنسخة العام الماضي من السباق، بينما كان إنيا باستيانيني درّاج دوكاتي الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:40.101     170.000
2 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:40.296 0.195 0.195 169.669
3 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:40.695 0.594 0.399 168.997
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:40.708 0.607 0.013 168.975
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 1:40.733 0.632 0.025 168.933
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:40.868 0.767 0.135 168.707
7 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:40.872 0.771 0.004 168.700
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:40.901 0.800 0.029 168.652
9 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 1:40.907 0.806 0.006 168.642
10 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:41.031 0.930 0.124 168.435
11 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:41.049 0.948 0.018 168.405
12 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 18 1:41.083 0.982 0.034 168.348
13 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 1:40.938 0.837   168.590
14 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:41.105 1.004 0.167 168.312
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:41.157 1.056 0.052 168.225
16 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 18 1:41.214 1.113 0.057 168.130
17 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:41.243 1.142 0.029 168.082
18 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:41.280 1.179 0.037 168.021
19 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 16 1:41.313 1.212 0.033 167.966
20 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:41.320 1.219 0.007 167.954
21 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 19 1:41.330 1.229 0.010 167.938
22 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 19 1:41.458 1.357 0.128 167.726
23 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:41.882 1.781 0.424 167.028
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 1:41.934 1.833 0.052 166.943
25 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 17 1:41.980 1.879 0.046 166.868
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