موتو جي بي: رينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

تعود البطولة إلى الأراضي الإسبانيّة لخوض السباق الثاني فيها من أصل أربعة سباقات هذا العام، حيث بدأت عطلة نهاية الأسبوع في ظروفٍ مثاليّة وكان أليكس إسبارغارو صاحب الأرض والجمهور هو من وضع المعيار مبكّرًا.

لكن سرعان ما أطاح به مواطنه جوان مير بعد تسجيله 1:41.215 دقيقة، قبل أن يُواصل تحسين زمنه إلى أن سجّل 1:40.907 دقيقة.

في المقابل عاد إسبارغارو ليقفز إلى الصدارة مع نهاية الدقائق الـ 10 الأولى، لكنّ فرحته بها لم تدم طويلًا مرّة أخرى بعد أن سجّل فرانكو موربيديللي درّاج ياماها 1:40.695 دقيقة.

وبقي زمن الإيطالي صامدًا في الصدارة حتّى دخول الحصّة دقائقها الستّ الأخيرة، حيث كان أليكس رينز أوّل من يستغلّ إطار "ميديوم" جديد في نهاية الحصّة.

وسجّل الإسباني في لفّته الأولى 1:40.631 دقيقة قبل أن يُعزّزها في الثانية مسجّلًا دقيقة واحدة و40.101 ثانية.

ومع التلويح بالعلم الشطرنجي فقد بقي زمن الإسباني قائمًا في الصدارة، لكنّ أفضليّته تقلّصت إلى 0.195 ثانية أمام أقرب ملاحقيه، والذي كان مافيريك فينياليس الذي استخدم هو الآخر إطار "ميديوم"، بينما أكمل موربيديللي ترتيب الثلاثة الأوائل.

وحلّ أليكس إسبارغارو رابعًا في النهاية بزمنه السابق، وتقدّم على شقيقه بول إسبارغارو درّاج هوندا.

وذهب المركز السادس إلى تاكاكي ناكاغامي الذي يختبر الهيكل الجديد وذراع التأرجح الذين اختبرهما مارك ماركيز سابقًا.

أمّا زميله أليكس ماركيز فقد حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا الفائز بنسخة العام الماضي من السباق، بينما كان إنيا باستيانيني درّاج دوكاتي الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: