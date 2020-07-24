موتو جي بي: رينز عانى من يوم "مؤلم" في خيريز لدى عودته للقيادة

تعرّض رينز لحادث في تصفيات السبت من جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي نهاية الأبوع الماضي واضطرّ للتغيّب عن السباق، لكنّه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في نهاية الأسبوع الجاري أمسٍ الخميس.

وبعد أن أكمل ثماني لفّات فقط في الحصّة الأولى، اعترف الإسباني بأنّه شعر بألم "أكثر" من المتوقّع بعد الحصّة.

وتمكّن درّاج سوزوكي إثر ذلك من إكمال 16 لفّة في الحصّة الثانية، لكنّه تذيّل جدول الترتيب في المركز الـ 21.

وقال: "كان يومًا قاسيًا، يومًا مؤلمًا بالنسبة لي. كنت أشعر بالكثير من الألم على الدرّاجة".

وأضاف: "كنت أعتقد في البداية بأنّني سأشعر ببعض الألم لكن سيكون بوسعي القيادة بشكلٍ جيّد. لكن لاحظت بأنّ ذلك مستحيل بعد الحصّة. شعرت بألم أكثر من المتوقّع".

وأردف: "لم أستخدم مخدّرًا في الحصّة الأولى، لكنّني استخدمت القليل في الثانية لرؤية إن كان ذلك سيُقلّص الألم. كان الألم أقلّ، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا".

وقال رينز أنّه لا "يملك الطاقة" في كتفه في الوقت الحاضر، وقد يضطرّ للانسحاب من بقيّة عطلة نهاية الأسبوع في حال كان الألم لا يزال يُشكّل خطرًا عليه وعلى الدرّاجين الآخرين على المسار يوم السبت.

وقال: "الأمر الإيجابيّ بعد حصّتي الجمعة هو أنّه لا يبدو أنّ هناك التهابًا حادًا بالنسبة للكتف".

وتابع: "لنرى ماذا سيحدث غدًا. أحتاج بالتأكيد للحصول على شعورٍ جيّد على الدرّاجة وأرى أنّني لا أملك طاقة كافية في الوقت الحاضر، سأتوقف في حال أصبح الأمر يُشكّل خطرًا عليّ وعلى الدرّاجين الآخرين".