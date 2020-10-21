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موتو جي بي: ريبسول تجدد شراكتها مع هوندا

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موتو جي بي: ريبسول تجدد شراكتها مع هوندا

أعلنت شركة ريبسول الإسبانية للنفط عن تمديد عقد شراكتها مع فريق هوندا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بدءاً من موسم 2021.

علاقة ريبسول وهوندا تعتبر من الأطول في تاريخ البطولة، حيث يعود أول تحالف بينهما إلى 1995.

منذ ذلك الحين، أثمرت الشراكة عن 15 لقباً لبطولة الدراجين مع ميك دوهان، أليكس كريفيل، فالنتينو روسي، نيكي هايدن، كايسي ستونر ومارك ماركيز.

وتصاعدت التكهنات في أروقة البطولة مؤخراً حيال رغبة ريبسول بعدم تجديد شراكتها مع هوندا.

لكن كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق أن عقد التجديد بين ريبسول وهوندا على شفير التوقيع الختامي والإكمال الرسميّ، قبل أن تعلن هوندا الخبر رسمياً.

حيث قال يوشيشيغي نومورا رئيس القسم التسابقي لدى هوندا: "يسرني على الدوام تمديد شراكتنا مع ريبسول، ولمدة عامين".

وأكمل: "معاً، حققنا نجاحات مذهلة، وشكلنا شراكة فريدة في عالم سباقات المحركات".

وتابع: "كانت 2020 صعبة على العالم بأسره، لكن وسوية مع ريبسول واصلنا العمل نحو تحقيق أهدافنا".

وكان موسم 2020 صعباً بشكل خاص مع هوندا نظراً لغياب نجمها مارك ماركيز بطل العالم ست مرات وحامل اللقب، بسبب كسر في يده عقب حادثته خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

لكن يبدو أن الوضع بدأ بالتغير خلال الأسابيع الماضية مع تحسن أداء شقيقه الناشئ أليكس ماركيز.

حيث حقق أول منصة تتويج له وكذلك الأولى لهوندا هذا الموسم في سباق فرنسا، قبل أن يتلو ذلك بمنصة أخرى في أراغون.

وتقدم ماركيز بعد ذلك إلى المركز الـ 12 في الترتيب العام مع 67 نقطة، وهو يتعادل مع براد بيندر دراج "كاي تي ام" ضمن المعركة على لقب أفضل ناشئ في 2020.

العام المقبل، ستُدخل هوندا تعديلاً على تشكيلتها مع مارك ماركيز وبول أسبارغارو دراج "كاي تي ام" الحالي، بينما سينتقل أليكس ماركيز إلى "ال سي آر" بدعم مصنعي كامل.

ومن غير المتوقع أن يعود مارك ماركيز إلى المنافسات قبل جائزة أوروبا الكبرى على حلبة ريكاردو تورمو القريبة من فالنسيا.

 
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