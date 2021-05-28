موتو جي بي: روسي "في مشكلة" إثر تجارب موجيللو الحرّة

قال الفائز بسباق موجيللو سبع مرّات أمسٍ الخميس أنّ هذه الجولة ستُمثّل بداية سلسلة من السباقات "المهمّة للغاية" لتحديد مستقبله، وذلك بعد تسجيله لتسع نقاطٍ فقط هذا الموسم حتّى الآن.

لكنّ الإيطالي عانى في حصّتي الجمعة واقتصر على المركز الـ 17 في الأولى والـ 21 في الثانية.

وقال روسي: "كان يومًا صعبًا بالنسبة لي، خاصة في فترة ما بعد الظهر لأنّني بدأت على إطار هارد ولم تكن الإطارات المناسبة لأنّني لم أتمتّع بتماسك جيّد".

وأضاف: "أكملت لفّتين أو ثلاثًا على الإطار الخلفيّ الليّن في النهاية وحسّنت زمني لكنّ مركيز لا يزال سيّئًا".

وأردف: "ليس لديّ شعورٌ جيّدٌ على متن الدرّاجة لأنّني في متاعب كبيرة على صعيد الكبح وإيقاف الدرّاجة، أنا بطيء من ناحية تغيير الوجهة كذلك".

ثمّ تابع: "ذلك مهمٌ جدًا هنا ونحتاج للعمل على تحسين سرعتي. لكنّ الكبح عند المنعطف الأوّل حرجٌ جدًا، لكنّني أواجه صعوبة في إيقاف الدرّاجة. نحتاج للعمل على توازن الدرّاجة وكذلك كبح المحرّك".

وحقّق روسي مكاسب على متن درّاجته ياماها في التجارب التي تلت جولة خيريز، ونقل ذلك التقدّم إلى السباق التالي في لومان، لكنّه أشار غلى أنّ مشاكله في موجيللو ناتجة عن ذات تلك الإعدادات.

وكانت ياماها قد قدّمت أداة خفض المقدّمة للانطلاقة على جميع درّاجاتها الأربعة في تجارب الجمعة في موجيللو.

وعبذر روسي عن التقدّم الذي وفّرته، لكنّه شعر بأنّها لا تزال بحاجة لتحسينات.

وقال: "أجل، اختبرتها وهي أفضل، إنّها خطوة إلى الأمام. نحتاج للعمل عليها، إنّها حرجة بعض الشيء ولا تزال هناك بعض المشاكل ونأمل أن نستخدمها في أقرب وقتٍ ممكن".