موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

خضع كراتشلو لعمليّة جراحيّة على يده على إثر جائزة ستيريا الكبرى الشهر الماضي، لكنّه عانى من تراكم للسوائل في يده اليمنى منذ ذلك الحين، وازداد تورّم يده أمسٍ الجمعة، ما دفع الأطبّاء إلى اعتباره غير متمتّعٍ باللياقة الكافية للمشاركة في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتطرّق إلى مجريات الحصّة، فقد كانت تحسينات الأزمنة متباعدة في بداية الحصّة.

وتقدّم فابيو كوارتارارو إلى صدارة جدول الأزمنة في منتصف الحصّة بـ 1:32.660 دقيقة، في الوقت الذي كانت فيه الأزمنة أبطأ من أزمنة الجمعة.

لكن مع بقاء 11 دقيقة على النهاية فقد قدّم جاك ميلر زمنًا خارقًا لينتزع صدارة جدول الأزمنة المزدوج بـ 1:32.129 دقيقة.

وبقي زمن الأسترالي ثابتًا لعدّة دقائق إلى أن عاد كوارتارور ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 92 ثانية.

لكنّ المنافسة كانت حامية بين درّاجي ياماها، حيث تقدّم عليه مافيريك فينياليس في اللحظات الأخيرة، قبل أن يطيح بهما روسي في لفّته الأخيرة.

فبعد أن تراجع إلى المركز الـ 15 بعد تخلّيه عن لفّه السابقة، عاد روسي لتقديم 1:31.861 دقيقة ليُنهي الحصّة في الصدارة أمام فينياليس وكوارتارارو.

وحلّ ميلر رابعًا بالرغم من حادثه في المنعطف الأخير، بينما أكمل ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير ترتيب الستّة الأوائل.

وضمن فرانشيسكو بانيايا عبورًا مباشرًا إلى القسم الثاني من التصفيات بحلوله سابعًا أمام يوهان زاركو، وفرانكو موربيديللي وأندريا دوفيزيوزو.

وكان بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام من بين أكبر الخاسرين عندما تعرّض لحادث في المنعطف الـ 13 ما حرمه من تحسين زمنه.

نتيجة الحصّة: