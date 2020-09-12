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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

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موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

تصدّر فالنتينو روسي حصّة تجارب ثالثة مليئة بالحوادث ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي، في الوقت استُبعد فيه كال كراتشلو من المشاركة في عطلة نهاية الأسبوع بسبب إصابته.

خضع كراتشلو لعمليّة جراحيّة على يده على إثر جائزة ستيريا الكبرى الشهر الماضي، لكنّه عانى من تراكم للسوائل في يده اليمنى منذ ذلك الحين، وازداد تورّم يده أمسٍ الجمعة، ما دفع الأطبّاء إلى اعتباره غير متمتّعٍ باللياقة الكافية للمشاركة في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتطرّق إلى مجريات الحصّة، فقد كانت تحسينات الأزمنة متباعدة في بداية الحصّة.

وتقدّم فابيو كوارتارارو إلى صدارة جدول الأزمنة في منتصف الحصّة بـ 1:32.660 دقيقة، في الوقت الذي كانت فيه الأزمنة أبطأ من أزمنة الجمعة.

لكن مع بقاء 11 دقيقة على النهاية فقد قدّم جاك ميلر زمنًا خارقًا لينتزع صدارة جدول الأزمنة المزدوج بـ 1:32.129 دقيقة.

وبقي زمن الأسترالي ثابتًا لعدّة دقائق إلى أن عاد كوارتارور ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 92 ثانية.

لكنّ المنافسة كانت حامية بين درّاجي ياماها، حيث تقدّم عليه مافيريك فينياليس في اللحظات الأخيرة، قبل أن يطيح بهما روسي في لفّته الأخيرة.

فبعد أن تراجع إلى المركز الـ 15 بعد تخلّيه عن لفّه السابقة، عاد روسي لتقديم 1:31.861 دقيقة ليُنهي الحصّة في الصدارة أمام فينياليس وكوارتارارو.

وحلّ ميلر رابعًا بالرغم من حادثه في المنعطف الأخير، بينما أكمل ثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير ترتيب الستّة الأوائل.

وضمن فرانشيسكو بانيايا عبورًا مباشرًا إلى القسم الثاني من التصفيات بحلوله سابعًا أمام يوهان زاركو، وفرانكو موربيديللي وأندريا دوفيزيوزو.

وكان بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام من بين أكبر الخاسرين عندما تعرّض لحادث في المنعطف الـ 13 ما حرمه من تحسين زمنه.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:31.861     165.693 289
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 20 1:31.936 0.075 0.075 165.558 295
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:31.961 0.100 0.025 165.513 292
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:32.129 0.268 0.168 165.211 299
5 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:32.206 0.345 0.077 165.073 294
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:32.238 0.377 0.032 165.016 293
7 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 1:32.248 0.387 0.010 164.998 301
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:32.268 0.407 0.020 164.962 299
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:32.281 0.420 0.013 164.939 290
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 22 1:32.418 0.557 0.137 164.695 300
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:32.567 0.706 0.149 164.430 295
12 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 16 1:32.613 0.752 0.046 164.348 296
13 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 1:32.630 0.769 0.017 164.318 293
14 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 18 1:32.695 0.834 0.065 164.203 297
15 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 1:32.702 0.841 0.007 164.190 292
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:32.791 0.930 0.089 164.033 295
17 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:33.000 1.139 0.209 163.664 293
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 1:33.251 1.390 0.251 163.223 297
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 23 1:33.270 1.409 0.019 163.190 298
20 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 19 1:33.336 1.475 0.066 163.075 296
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 20 1:33.523 1.662 0.187 162.749 295
22 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 0         0
روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو

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