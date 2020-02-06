موتو جي بي: روسي ضغط على ياماها "بشكل كبير" لضمّ لورينزو

لورينزو الذي أحرز ثلاثة ألقاب خلال مسيرته التي امتدت تسعة أعوام في "موتو جي بي"، أعلن اعتزاله السباقات العام الماضي، لكنه عاد إلى صفوف ياماها كدراج اختبارات.

كما قاد الدراجة خلال التجارب الأولية التي تسبق التجارب الشتوية الرسمية، حيث قال أنها ما زالت "مثالية" لأسلوب قيادته.

وجمعت بين روسي ولورينزو علاقة مضطربة كزميلين ضمن صفوف ياماها، لكن الدكتور عبّر عن ثقته بقدرة الفريق على الاستفادة من آراء وانطباعات لورينزو هذا الموسم.

حيث قال: "بالنسبة لي، خورخي مثالي لنا. لأنني وبادئ ذي بدء، ضغطتُ بشكل كبير للغاية مع لين (جارفيس، مدير الفريق) ومع ياماها، للكلام مع خورخي، أعتقد أنه قرار ذكي".

وأكمل: "ربما قد تخامر الشكوك البعض لأن أداء خورخي كان مضطرباً مع هوندا، لكنني لطالما قلتُ لهم أنه يكفي أنه قاد يوماً ما دراجتنا وكان تنافسياًـ وفي الحقيقة كان كذلك بالفعل منذ اليوم الأول".

واستكمل: "بالنسبة لنا، أعتقد أنه سيكون عوناً كبيراً في تحسين الدراجة خلال فترة قصيرة".

من جهته، كرر مافيريك فينياليس كلام زميله روسي حيال التعاقد مع لورينزو، مشيراً إلى أنه يقدر فرصة العمل مع شخص أحرز الألقاب على متن دراجة "أم1".

فقال: "بالنسبة لي، ذلك قرار مهم للغاية، لأننا قادمان من نفس المكان تقريباً، نتكلم نفس اللغة، كما أن شخصيتانا متماثلتان تقريباً، وذلك يجعل من التعامل معه أكثر سهولة بكثير".

وأكمل: "كما أنه بطل عالم عدة مرات، وهو يعلم ما يتطلبه الأمر كي تصبح بطل عالم. لم نكن تنافسيين بما يكفي لنيل اللقب خلال المواسم السابقة لذا لدينا فرصة مع خورخي لفهم ما يحصل".

واختتم: "كذلك الأمر لناحية تطوير الدراجة. فهو يعلم تماماً ما نحتاج إليه للتحسن".