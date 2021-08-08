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موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
رُفع العلم الأحمر لإيقاف سباق جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي بعد لفّتين ونصف من التسابق على إثر حادث مروّع بين داني بيدروسا ولورينزو سافادوري.
فقد بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من "كاي تي ام" السيطرة على مقدّمة درّاجته بالخروج من المنعطف الثالث.
واصطدم لورينزو سافادوري درّاج أبريليا بدرّاجة بيدروسا بعد عدم تمكّنه من فعل أيّ شيء لتفاديها. وتسبّب ذلك في انتشار الوقود على المسار واشتعاله وهو ما استوجب رفع العلم الأحمر فورًا.
وغادر بيدروسا موقع الحادث بنفسه، بينما تمّ حمل سافادوري على النقالة الطبيّة ونقله إلى المركز الطبيّ على الحلبة، لكنّه شُوهد وهو يتحدّث إلى الطاقم الطبي بجانب المسار وهو على ما يرام في المجمل.
وأكّدت إدارة السباق أنّ بيدروسا سيستأنف السباق على متن درّاجته الثانية.
وسيُستأنف السباق بـ 27 لفّة – أي المسافة الأصليّة - بعد تنظيف المسار من الوقود والزيوت، وستُجرى انطلاقة جديدة وفق الترتيب الأصليّ للانطلاقة الأولى.
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موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
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