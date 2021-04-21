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موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: راباط يقود بديلاً عن مارتين المصاب في جولة خيريز

سيقود تيتو راباط الدراج السابق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبطل موتو 2 لموسم 2014، بديلاً عن خورخي مارتين دراج براماك المصاب عقب حادثته العنيفة في بورتيماو.

موتو جي بي: راباط يقود بديلاً عن مارتين المصاب في جولة خيريز

تعرض مارتين لحادثة عنيفة خلال التجارب الحرة الثالثة من جولة البرتغال، ما تسبب بثلاثة كسور، حيث نقل إلى المستشفى ولم يتمكن من إكمال الجولة.

لاحقاً، نُقل إلى مستشفى في برشلونة من أجل إجراء عمل جراحي، لكن تم تأجيل ذلك لحين تحسّن حالته قليلاً.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفريق سيستعين بخدمات رباط كبديل عن الدراج المصاب.

وبالرغم من أنه كان يمتلك عقداً مع أفنتيا لموسم 2021، لكنه نُحي جانباً بعد العقد بين لوكا ماريني ودوكاتي، ليبقى من دون مقعد لهذا الموسم.

وبالتالي قبل لاحقاً عقداً للمشاركة مع فريق بارني الذي تدعمه دوكاتي ضمن بطولة العالم للسوبربايك، حيث سيخوض أولى مواسمه يوم 21 مايو/أيار المقبل، ما يعني أنه سيكون متوافراً كبديل عن الدراج المصاب لجولة إسبانيا، وكذلك فرنسا لاحقاً إن اقتضت الضرورة.

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ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

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