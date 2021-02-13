موتو جي بي: ذراع ماركيز بدأت بالتعافي أخيرًا

كسر ماركيز يده ضمن حادث قوي خلال المراحل الأخيرة من جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة في خيريز وخضع مباشرة لعمليّة جراحيّة وتمّ تثبيت العظم بصفيحة معدنيّة.

وحاول الإسباني العودة بعد أيّام قليلة ضمن السباق الثاني في خيريز، لكن تعيّن عليه الانسحاب بعد التصفيات كون الإجهاد ألحق ضررًا بالصفيحة.

وتطلّب الأمر خضوعه لعمليّة ثانية في أغسطس ما أبعده لبقيّة الموسم، واضطرّ للخضوع لعمليّة ثالثة في ديسمبر.

وشهدت آخر عمليّاته تطعيم الجرّاحين لعظم وركه في يده من أجل المساعدة في عمليّة التعافي، بالرغم من أنّ تعافيه تأخّر أكثر نتيجة اكتشاف وجود التهاب من الجراحة السابقة.

ولم تُفصح هوندا عن طول فترة التعافي، ويُعتقد بأنّ تلك العمليّة تتطلّب راحة 6 أشهر.

وبدأ ماركيز بالتدرّب مؤخّرًا وكان قادرًا على نزع أداة حماية كتفه التي كان يرتديها منذ فترة طويلة.

لكن مع بقاء ستّة أسابيع فقط على بداية الموسم في قطر في 28 مارس، لا تزال مشاركة ماركيز محلّ شك.

وسينضمّ بول إسبارغارو إلى ماركيز في صفوف هوندا في موسم 2021، ومن المنتظر أن يظهرا معًا للمرّة الأولى في 22 فبراير ضمن حدث تقديم الفريق الرسمي.

وبالرغم من انتشار بعض الشائعات حيال إمكانيّة استعانة هوندا بأندريا دوفيزيوزو بديلًا عن ماركيز في بداية الموسم، يبدو الصانع الياباني متّجهًا للتعويل مجدّدًا على ستيفان برادل درّاج الاختبارات في حال تطلّب الأمر ذلك بشكلٍ مماثلٍ للعام الماضي.