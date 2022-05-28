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موتو جي بي: دي جيانانتونيو يُحدث المفاجأة وينطلق أوّلًا في موجيللو

أحرز فابيو دي جيانانتونيو درّاج غريسيني قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي ضمن تصفيات متقلّبة عرفت سيطرة الطليان على الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

موتو جي بي: دي جيانانتونيو يُحدث المفاجأة وينطلق أوّلًا في موجيللو

بالرغم من أنّ القسم الأوّل انطلق باستخدام الدرّاجين لإطارات "انترميديت" بعد تهاطل الأمطار في التجارب الرابعة، فقد أقدم الدرّاجون إثر ذلك على الانتقال إلى إطارات الطقس الجاف وهو ما أحدث المفاجآت.

إذ استغلّ ماركيز عامل السحب خلف جاك ميلر طوال تلك اللفّات الأخيرة الحاسمة وهو ما كان يسمح له بالتفوّق عليه في كلّ مرّة، في حين قدّم الناشئ فابيو دي جيانانتونيو لفّات مدهشة خلفهما ببعض الفارق ليتمكّن من خطف المركز الأوّل والعبور رفقة ماركيز إلى القسم الثاني.

لكنّ فرحة ماركيز لم تدم طويلًا، حيث تعرّض لحادثٍ قويٍ في المنعطف الثاني مباشرة في لفّة خروجه في القسم الثاني.

إذ قُذف الإسباني مجدّدًا عن درّاجته بعد انزلاق القسم الخلفي من درّاجته وانقلبت عدّة مرّات قبل أن تشتعل ألسنة اللهب فيها وأدّى الحادث إلى رفع العلم الأحمر إلى حين التأكّد من أنّ المسار سليم.

وفي حين أنّ ماركيز عاد عند استئناف الحصّة، إلّا أنّه أكمل لفّة استطلاعيّة فحسب وعاد إلى خطّ الحظائر.

في الأثناء استغلّ دي جيانانتونيو تعوّده على ظروف المسار لي ليتقدّم إلى الصدارة سريعًا.

لكنّ زاركو تمكّن من إزاحته مع بقاء دقيقتين ونصف على النهاية بتسجيله 1:46.875 دقيقة.

وتواصلت التحسينات المثيرة في اللحظات الأخيرة الحاسمة، وتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت للناشئ دي جيانانتونيو الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفئة العليا عبر لفّته الأخيرة البالغ زمنها 1:46.156 دقيقة.

وسينطلق الإيطالي الشاب أمام الناشئ الآخر ماركو بيزيكي، بينما حلّ لوكا ماريني ثالثًا ليضمن بذلك صفّ انطلاقٍ أوّل إيطالي خالصٍ على أرض الطليان.

وسينطلق زاركو من المركز الرابع أمام فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو الذي قدّم أداءً جيّدًا على درّاجة ياماها التي تُعاني عادة في هذه الظروف.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، حيث سينطلق أمام تاكاكي ناكاغامي، بينما سيُكمل بول إسبارغارو وإنيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 9 1:46.156     177.870 351
2 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 9 1:46.244 0.088 0.088 177.722 349
3 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 9 1:46.327 0.171 0.083 177.584 352
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:46.383 0.227 0.056 177.490 351
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:46.471 0.315 0.088 177.344 357
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 9 1:46.506 0.350 0.035 177.285 351
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 9 1:46.507 0.351 0.001 177.284 352
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:46.561 0.405 0.054 177.194 349
9 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 9 1:46.667 0.511 0.106 177.018 352
10 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 9 1:46.679 0.523 0.012 176.998 360
11 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 6 1:47.223 1.067 0.544 176.100 345
12 93 Spain مارك ماركيز هوندا 4 1:47.468 1.312 0.245 175.698 343
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