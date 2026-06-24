أعلنت دوكاتي رسميًا التعاقد مع بيدرو أكوستا لموسمي 2027 و2028 في بطولة موتو جي بي، ليشكّل تشكيلة أحلام إلى جانب مارك ماركيز في الفريق الرسمي.

وجرى الإعلان عن الخبر بشكل رسمي يوم الأربعاء، بعد ساعتين فقط من إعلان رحيل فرانشيسكو بانيايا، بينما تم تأكيد عقد ماركيز الجديد يوم الثلاثاء.

وقد أدت مفاوضات اتفاقية كونكورد المطوّلة بين المصنّعين ومجموعة الترفيه والرياضة لموتو جي بي، والتي لم تُحسم إلا يوم الجمعة الماضي، إلى تأجيل العديد من إعلانات الدراجين حتى ذلك الحين.

ومع بدء الكشف عن التعاقدات الخاصة بموسم 2027، يُعد وصول أكوستا إلى دوكاتي أبرز وأهم صفقة في الشبكة، مع اقتراب انطلاق عصر محركات 850 سي سي الجديدة في الموسم المقبل.

ووقّع أكوستا عقدًا لمدة عامين، ورغم أن راتبه ليس الأعلى على الشبكة، فإنه سيحصل على مكافآت كبيرة مرتبطة بالفوز والبطولات، كما هو معتاد في دوكاتي.

ويُعتبر "القرش"، الذي بلغ 22 عامًا الشهر الماضي، أحد أكبر المواهب الخام في البطولة، بعدما فاز بلقب موتو 3 كدراج ناشئ، ثم توّج بلقب موتو 2 في موسمه الثاني.

وتلقى أكوستا تدريبه ضمن كأس ريد بُل للناشئين، حيث فاز بالبطولة عام 2020، قبل أن يتم إنقاذه من قبل كاي تي إم عندما لم يكن لديه مقعد، قبل أسابيع فقط من بداية الموسم، ليخوض منافسات موتو 3 بنجاح.

وهذا ما عزز ارتباطه بالعلامة النمساوية، حيث بقي الدراج الإسباني يُظهر امتنانًا دائمًا لها.

بيدرو أكوستا، ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ الصورة من قبل: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

وقد ظهر لأول مرة في موتو جي بي مع فريق غاز غاز تيك 3 الرديف في 2024، محققًا خمسة مراكز على منصة التتويج.

وفي عام 2025 تمت ترقيته إلى فريق كاي تي إم المصنع، حيث حقق خمسة مراكز إضافية على منصة التتويج، وثلاثة أخرى هذا العام، رغم أن الفوز ما زال بعيد المنال.