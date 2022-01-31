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موتو جي بي: دوكاتي تكشف عن دراجتها لموسم 2022

كشفت دوكاتي حاملة لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عن أولى صور دراجتها لموسم 2022 ضمن فيديو تشويقي قبيل الإطلاق الرسمي الأسبوع المقبل.

موتو جي بي: دوكاتي تكشف عن دراجتها لموسم 2022

كان موسم 2021 الأقوى بالنسبة إلى دوكاتي، مع سبعة انتصارات على يبد فرانشيسكو بانيايا (4) وجاك ميلر (2) وفوز واحد لـ خورخي مارتين ناشئ براماك

وهذا ما منح دوكاتي صدارة الترتيب العام لبطولة المصنعين، بينما أكمل بانيايا الموسم بمركز الوصافة خلف فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

وكان من المقرر أن تطلق دوكاتي دراجتها الأسبوع الماضي، لكنها أجلت ذلك بسبب إصابة ميلر بفيروس كورونا حين كان في أستراليا.

بالتالي ستطلق دراجتها في 7 فبراير/شباط، لكنها كشفت عن كسوة لونية لم تتغير تقريباً في الفيديو.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام بعد تجارب خيريز، صرح بانيايا أن دوكاتي قدمت الدراجة المثالية في 2021، لكنه كان قادراً على إدخال بعض التحسينات كذلك.

وستتوسع تشكيلة دراجي دوكاتي في 2022، إلى ثمانية، مع انضمام غريزيني ريسينغ - الذي انفصل عن أبريليا - كفريق رديف.

ما يعني أن: الفريق المصنعي، براماك، غريزيني وفي.آر64 لـ فالنتينو روسي، ستمثل العلامة الإيطالية هذا الموسم.

كسوة دوكاتي 2022

كسوة دوكاتي 2022

تصوير: دوكاتي

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كاي تي ام تكشف عن درّاجاتها لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي
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كاي تي ام تكشف عن درّاجاتها لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي
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