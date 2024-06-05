موتو جي بي: دوكاتي تُعلن رسميًا عن ضمّ مارك ماركيز لصفوف فريقها المصنعيّ في 2025

أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الإثنين بشكلٍ حصري أنّ دوكاتي تراجعت عن قرار ترقية متصدّر البطولة خورخي مارتن إلى صفوف فريقها المصنعي.

ومهّد ذلك الطريق أمام أمام ماركيز نحو الانضمام إلى فريق دوكاتي، في الوقت الذي أعلنت فيه أبريليا عن توقيع مارتن معها بعقدٍ متعدّد الأعوام.

ومع إشارة ماركيز خلال جائزة إيطاليا الكبرى أنّ التسابق على متن درّاجة مصنعيّة مع براماك "ليست خيارًا" بالنسبة له، تبخّرت آمال دوكاتي بالإبقاء على مارتن وماركيز في ذات الوقت.

وأعلمت دوكاتي مارتن بقرارها مساء الأحد.

وجاء الإعلان الرسمي عن التوقيع مع ماركيز اليوم الأربعاء، وذلك ضمن صفقة بعامين ستشهد مجاورة بطل العالم ثماني مرّات لفرانشيسكو بانيايا.

وقال ماركيز: "أنا سعيدٌ جدًا بأن أكون قادرًا على ارتداء اللون الأحمر للفريق المصنعي لدوكاتي في الموتو جي بي الموسم المقبل".

وأضاف: "استمتعت بالقيادة منذ الوهلة الأولى على متن درّاجة ديسموسيديتشي جي بي، وتأقلمت معها سريعًا".

وأردف: "علمت أنّ هدفي المواصلة على هذا الدرب منذ تلك اللحظة، أن أواصل النموّ، ودفع الفريق الذي أحرز معه بانيايا اللقب لعامين متتاليين".

وأكمل: "أنا سعيدٌ لتحقيق هذه الخطوة الكبيرة في 2025 وأنا ممتنٌ للثقة التي منحتني إيّاها دوكاتي".

وواصل شرحه بالقول: "أخيرًا أودّ شكر ناديا بادوفاني، وكارلو ميرليني، وميكيلي ماسيني، وكامل عائلة غريسيني ريسينغ لفتحهم الباب أمامي في تلك المرحلة الحرجة من مسيرتي".

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ إينيا باستيانيني، الذي خسر مقعده مع دوكاتي للعام المقبل، يتّجه لقيادة درّاجة "كاي تي ام" العام المقبل.