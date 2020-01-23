موتو جي بي: دوكاتي تستهلّ سلسلة الكشف عن مقاتلات 2020 اليوم الخميس

سيُسدل الصانع الإيطالي الستار عن ألوان درّاجة ديسموسيديتشي لموسم 2020 خلال حدث سيُقام في قصر ري إنزو في بولونيا، على بُعد بضعة أميال من مصنع العلامة الإيطالية في بورجو بانيغال.

وسيكون درّاجا الفريق المصنعيان أندريا دوفيزيوزو ودانيلو بيتروشي بين الحضور، إلى جانب المدير التنفيذي لدوكاتي كلاوديو دومينيكالي والمدير العام لدوكاتي كورس جيجي دالينيا.

كما من المتوقّع أن يعود شعار "ميشن وين ناو" للراعي الرئيسي فيليب موريس، وذلك بعد الاستغناء عنه في القسم الثاني من موسم 2019.

وستكون دوكاتي المصنّع الوحيد هذا العام الذي يُقيم حدث إطلاق برنامجه قبل بداية تجارب ما قبل موسم 2020، والتي تنطلق مع ثلاثة أيام للاختبارات في سيبانغ بين 2 و4 فبراير/شباط المُقبل، يخوضها درّاجو الاختبار، ودرّاجو المصنعين وناشئيهم المسموح لهم.

وسيتزامن اليوم الأخير من هذه التجارب مع إطلاق هوندا درّاجتها لموسم 2020، ضمن حدث سيُقام في جاكارتا بإندونسيا.

فيما ستكون سوزوكي المصنّع التالي في قائمة الكشف عن درّاجات 2020 في الخامس من فبراير/شباط على حلبة سيبانغ، تتبعها كلّ من ياماها وفريقها الرديف "بيتروناس اس آر تي" في اليوم التالي قُبيل انطلاق التجارب الشتوية الرسمية مع ثلاثة أيام من الاختبارات على الحلبة الماليزية.

أبريليا ستنتظر حتّى عشية التجارب الشتوية الثانية في قطر بين 22 و24 فبراير/شباط كي تكشف النقاب عن مقاتلتها والتي من المتوقّع أن تشهد مراجعة دراماتيكية من سابقتها "آر اس-جي بي".

في هذه الأثناء، من المعلوم أنّ "كاي تي ام" لن تُقيم حدث إطلاق رسمي هذا العام، إذ لم تؤكّد بعد موعدًا للكشف عن مقاتلتها "آر سي16" بألوان 2020.

أهم المواعيد قُبيل انطلاق موسم 2020:

23 يناير/كانون الثاني إطلاق دوكاتي



2 - 4 فبراير/شباط التجارب التمهيدية في سيبانغ

4 فبراير/شباط إطلاق هوندا

6 فبراير/شباط إطلاق سوزوكي/ياماها/بيتروناس اس آر تي

7 - 9 فبراير/شباط تجارب سيبانغ الشتوية

21 فبراير/شباط إطلاق أبريليا

22 - 24 فبراير/شباط تجارب قطر