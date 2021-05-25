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موتو جي بي: دوكاتي تحافظ على خدمات ميلر لموسم 2022

أعلن الصانع الإيطالي دوكاتي أنّه سيُحافظ على خدمات الأسترالي جاك ميلر في صفوف فريقه المصنعي لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي بجوار فرانشيسكو بانيايا.

موتو جي بي: دوكاتي تحافظ على خدمات ميلر لموسم 2022

تعاقدت دوكاتي مع بانيايا لعاميه عند ضمّه إلى الفريق المصنعيّ، لكنّ ميلر حصل على عقدٍ بموسمٍ واحد مع خيارٍ لتمديده لعامٍ ثانٍ.

وواجه ميلر، الذي كان جزءًا من عائلة دوكاتي منذ 2018 عند انضمامه إلى براماك، ضغطًا مطلع موسم 2021 بعد مواجهته لسلسلة نتائج مخيّبة في بداية العام، حيث اقتصر على المركز التاسع في سباق قطر، وتعرّض لحادث في البرتغال.

لكنّ الأسترالي أحيا موسمه بعد تحقيقه انتصاره الأوّل منذ خمسة أعوامٍ ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، وعزّز ذلك من خلال فوزٍ آخر في جائزة فرنسا الكبرى الصعبة.

وقبيل خوض جولة موجيللو على أرض دوكاتي في إيطاليا، أعلن الصانع الإيطالي تفعيل خيار تمديد عقد ميلر لموسم 2022.

وقال جيجي دالينيا المدير العام لدوكاتي: "نحن مسرورون بالإعلان عن مواصلة عملنا مع ميلر لموسم 2022".

وأضاف: "أظهر جاك موهبة رائعة، واحترافيّة وعزيمة قويّة خلال موسمه الأوّل".

وأردف: "كان قادرًا على تأمين انتصارَين مهمّين في ظروفٍ مختلفة بعد بداية صعبة لموسمه".

وأكمل: "بالتأكيد هو أحد أفضل الدرّاجين على صعيد فهم كيفيّة عمل درّاجتنا من أجل استغلال كامل إمكانيّاتها في أيّة ظروف مثلما أثبت نجاحه الأخير في لومان".

ثمّ تابع: "مثلما هو الحال دائمًا فإنّ هدفنا هو لقب البطولة، ونعتقد بأنّ جاك وبانيايا سيكونان من بين أبرز المتنافسين على اللقب في 2022".

كما أنّ مقعد خورخي مارتن ناشئ براماك مؤكّد لموسم 2022 بالرغم من ابتعاده عن المنافسات حاليًا إثر الحادث الخطير الذي تعرّض له في البرتغال، ومن المتوقّع أن يعود إلى المشاركة ضمن جائزة كتالونيا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

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