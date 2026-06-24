سيغادر فرانشيسكو بانيايا رسميًا فريق دوكاتي المصنعي في نهاية موسم 2026 من بطولة موتو جي بي، لينضم إلى منافسه أبريليا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتم استبدال بطل العالم مرتين بنجم كاي تي إم بيدرو أكوستا، الذي يُرجّح الإعلان عن انضمامه كزميل لمارك ماركيز في دوكاتي لموسم 2027.

لكن هذه الخطوة لا تُعد مفاجأة، إذ كانت متوقعة منذ فترة بعد 18 شهرًا صعبة لبانيايا، الذي أصبح ثاني أفضل من ماركيز منذ انضمام الأخير إلى الفريق المصنع في عام 2025.

وشهد العام الماضي هيمنة ماركيز على البطولة محققًا لقبه السابع، بينما أنهى بانيايا الموسم في المركز الخامس بفارق 257 نقطة، في موسم غير معتاد بالنسبة له بعدما كان سابقًا النجم الأول لدوكاتي.

وكان الدراج الإيطالي عنصرًا أساسيًا في إعادة أمجاد الصانع الإيطالي، إذ أنهى صيامًا عن الألقاب استمر 15 عامًا عندما تُوّج بالبطولة في 2022، قبل أن يكرر الإنجاز في 2023.

لذلك، تنوي دوكاتي تقديم وداع يليق بأكثر درّاج حقق نجاحات في تاريخها بعد ثمانية مواسم على متن دراجة ديزموسيديتشي، منها ستة مواسم مع الفريق المصنع.

وقال مدير دوكاتي جيجي دالينيا: "بيكو هو أحد أولئك الدراجين الذين كان التوافق معهم فورية".

"لقد حددناه وأردناه منذ سن صغيرة جدًا لبناء مشروع حوله".

"كان سريعًا، ولكن الأهم أنه كان ذكيًا. كان الهدف هو الوصول بدراجة ديزموسيديتشي إلى أعلى مستوى ممكن، وقد حققنا ذلك معًا".

"في العلاقات، ليس من السهل دائمًا إدراك متى تنتهي دورة ما ويصبح التغيير ضروريًا".

"الرابطة العميقة والمودة المتبادلة بيننا لن تتغير، وهذا سيكون مهمًا لإدارة ما تبقى من الموسم".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي الصورة من قبل: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

وبذلك لدى بانيايا 13 جائزة كبرى إضافية لرفع رصيده إلى 31 انتصارًا مع دوكاتي، بينما ستشهد تشكيلة 2027 عدم وجود أي دراجين إيطاليين للمرة الأولى منذ كيسي ستونر ونيكي هايدن في 2010.

حيث قال الرئيس التنفيذي لدوكاتي كلاوديو دومينيكالي: "يحمل لقب 2022 قيمة خاصة بالنسبة لي لأنه مثّل تتويج عملية إعادة هيكلة دوكاتي، التي سمحت لنا بالعودة إلى الواجهة بعد فترة صعبة بلا شك".

وكان ستونر آخر بطل يحققه المصنع الإيطالي قبل بانيايا، وذلك في عام 2007.

لكن بانيايا من المتوقع أن يبقى منافسًا قويًا في العام المقبل بعد انتقاله إلى أبريليا، التي صعدت إلى قمة الترتيب في موسم 2026 مع ماركو بيزيكي وجورج مارتين.

وسيكون الدراج البالغ من العمر 29 عامًا زميلًا لبيزيكي، بينما ينتقل مارتين إلى ياماها، وهو الفريق الذي فكر بانيايا في الانضمام إليه، لكنه كان لديه تحفظات بشأن الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب.