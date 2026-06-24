أعلنت دوكاتي رسميًا تمديد عقد مارك ماركيز لموسمي 2027 و2028 في بطولة موتو جي بي.

ومع إتمام اتفاقية كونكورد بعد تأجيل الانتقالات في سوق الدراجين لموسم 2027، بدأت دوكاتي يوم الثلاثاء في تثبيت بقاء بطل العالم الحالي ضمن صفوفها للموسمين القادمين.

ويُعد البيان الذي يؤكد استمرار ماركيز كالدراج الأول في مصنع بورغو بانيغالي هو الأول ضمن سلسلة من الإعلانات المتوقعة خلال الساعات والأيام القادمة.

ومن المنتظر أن تؤكد دوكاتي قريبًا انضمام بيدرو أكوستا إلى الجانب الآخر من المرآب، حيث من المتوقع أن يشكل الثنائي الإسباني شراكة مثيرة اعتبارًا من الموسم المقبل.

جاء تجديد عقد ماركيز في وقت يعيش فيه أفضل فتراته هذا الموسم، بعدما حقق انتصارين متتاليين في هنغاريا، ثم في برنو يوم الأحد الماضي. وهناك لمح إلى أن تعافي كتفه الأيمن المصاب، والذي خضع لعملية جراحية سابعة قبل أكثر من شهر، يسير بشكل جيد.

ورغم بعض التكهنات التي أشارت إلى أن تأخر إعلان مستقبله يعني وجود شكوك حول استمرار مسيرته، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن الاتفاق بين الدراج رقم 93 ودوكاتي كان محسومًا منذ أشهر. والسبب الرئيسي لإبقائه سريًا يعود إلى المفاوضات بين مجموعة الترفيه والرياضة لبطولة موتو جي بي، وهي الجهة المنظمة للبطولة، وبين المصنعين والفرق المشاركة.

ويأتي هذا التمديد بعد موسم أول لافت بين دوكاتي وماركيز، حيث قدما معًا إحدى أبرز العودات الرياضية عبر التاريخ، بعدما حصد لقبه العالمي التاسع، والسابع في موتو جي بي، بعد خمس سنوات من الغياب امتدت من 2020 إلى 2024.

وبعد رحيله المبكر عن هوندا، والتي أنهى معها عقدًا كان سيبقيه حتى نهاية 2024، انضم الدراج القادم من سرفيرا إلى فريق غريزني. وكان ذلك الانتقال بوابة صعوده إلى الفريق الرسمي لدوكاتي، حيث حقق لاحقًا 11 فوزًا في الجائزة الكبرى و14 فوزًا في السباقات القصيرة، إضافة إلى 10 انتصارات مزدوجة، سبعة منها بشكل متتالٍ.

وسيبلغ ماركيز سن الخامسة والثلاثين وهو يرتدي ألوان دوكاتي، بشرط أن تسمح حالته البدنية بمواصلة المنافسة. وكما هو الحال في أي عقد طويل الأمد، من المرجح أن يتضمن الاتفاق بنودًا تتيح للطرفين إنهاء التعاقد مبكرًا في حال حدوث ظروف غير متوقعة.

وقال ماركيز في البيان الرسمي الصادر عن دوكاتي صباح الثلاثاء: "أنا أحمر".

"أنا سعيد حقًا بهذا الاتفاق الجديد مع فريق دوكاتي لينوفو، وبالاستمرار كجزء من هذه العائلة. عندما قررت الانضمام إلى دوكاتي، كنت مقتنعًا بأنه المشروع الأكثر تنافسية. لقد آمنوا بي، وبنينا علاقة قائمة على الثقة والعمل الجاد".

"مع هذا التجديد، أكدوا مجددًا هذا الالتزام، مع احترام توقيتي ومنحي راحة البال التي كنت بحاجة إليها لاتخاذ القرار الصحيح".

"في عامنا الأول معًا، قاتلنا على اللقب وفزنا به: نتيجة لا تُقدّر بثمن تؤكد أن الطريق الذي اخترناه كان صحيحًا".

"سأواصل المنافسة لأنني أحب هذه الرياضة وأريد تحقيق أهداف أكثر طموحًا. أنا مقتنع بأن هذا هو المكان الصحيح لتحقيق ذلك. وطالما أنا هنا، سأبذل كل ما لدي لأرسم المستقبل باللون الأحمر".

كما أشاد المدير العام لدوكاتي، جيجي دالينيا، بالدراج الأسطوري.

حيث قال دالينيا: "الثقة، العلاقة بين دوكاتي ومارك تبدأ من هنا".

"كان يبحث عنا أولًا، ثم اختارنا، واليوم نحن سعداء بالإعلان أننا نخطط لمستقبل، أكثر احمرارًا من الوردي، معًا".

"لطالما وضع مارك شغفه ودافعه وروحه التنافسية الحقيقية فوق كل شيء في القرارات التي قادته خلال تجربته مع فريق دوكاتي لينوفو. لقد وضع ثقته في الفريق بأكمله، وهذا ما جعلنا نشعر بالفخر ودفعنا لتقديم أفضل ما لدينا لدعمه دائمًا".

"كمهندس، العمل مع مارك أدهشني. لقد رفع أداء دراجة ديزموسيتي جي بي إلى أقصى حد، وحسّن كل مكون. الطموحات ما زالت كما هي، وأنا سعيد بأن أعيش، رياضيًا وشخصيًا، فصلًا جديدًا من قصة دوكاتي مع مارك".