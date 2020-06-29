موتو جي بي: دوفيزيوزو جاهز للمشاركة في خيريز بعد عملية جراحية ناجحة

شارك دراج دوكاتي ضن منافسات موتوكروس يوم الأحد في فاينزا، حيث تعرض لحادثة عنيفة.

وتمّ نقله إلى المستشفى المحلي للخضوع إلى الكشوف الطبية على كتفه الأيسر، لكن ظهر أن لديه كسراً في عظم الترقوة. وخضع نتيجة لذلك إلى عملية جراحية لتصحيح الكسر.

وأكدت دوكاتي أن العملية كانت ناجحة، وأن دوفيزيوزو بدأ في التعافي مباشرة وأنّ مشاركته في خيريز يوم 19 يوليو لن تتأثر.

حيث نشر الفريق في تغريدة قصيرة على موقع تويتر: "خضع أندريا دوفيزيوزو إلى عملية جراحية على عظم الترقوة الأيسر مساء الأمس. سيبدأ عملية التعافي مباشرة وسيشارك في الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في خيريز يوم 19 يوليو".

من جهته، أضاف دوفيزيوزو: "سارت الجراحة بشكل جيد، وأود تقديم الشكر إلى جميع الكادر الطبي على إنجازها بسرعة. لا أشعر بأي ألم، وذلك يجعلني متفائلاً بشكل كبير".

وأكمل: "عدت إلى المنزل هذا الصباح وخلال فترة بعد الظهر، سأنظم عملية التعافي. أنا واثق أنني وخلال الأسابيع المقبلة سأكون قادراً على التعافي، وسأكون في أتمّ صحتي بالتزامن مع أول جولات الموسم في خيريز".

يشار إلى أن دوفيزيوزو سيختبر قدرة كتفه على تحمل قيادة الدراجة للمرة الأولى يوم 15 يوليو، خلال يوم التجارب الرسميّ قبل انطلاق الموسم.