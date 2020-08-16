موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

اصطدم فرانكو موربيديللي مع يوهان زاركو عند المنعطف الثاني السريع للغاية في اللفة التاسعة، حيث طارت درّاجة أفينتيا في الهواء بعد الارتطام بالسياج الهوائي عند مخرج المنعطف الثالث.

في المقابل، انزلقت درّاجة بيتروناس اس آر تي ياماها مباشرة على مسار درّاج ياماها المصنعي فالنتينو روسي، حيث كان الإيطالي على بُعد إنشات قليلة من الارتطام بها.

وتمّ رفع العلم الأحمر إثر ذلك من أجل تنظيف الحلبة من الأشلاء، مع خروج جميع من تأثروا من تلك الحادثة دون إصابات.

وكان بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام" في صدارة السباق قبل توقفه، كما انطلق من المركز الأوّل عند استئناف السباق مع بقاء 20 لفّة، بينما تعيّن على متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو العودة من المركز الأخير بعد خروجه عن المسار عند المنعطف الرابع في اللفة السادسة.

في المقابل، غامر درّاج براماك دوكاتي جاك ميلر بوضع الإطار الأمامي الليّن "سوفت" عند استئناف السباق، حيث استفاد من أفضلية التماسك لديه أمام البقية ليقتنص الصدارة مبكرًا.

وقد وسّع ميلر أفضليته في الصدارة إلى أكثر من ثانية أمام دوفيزيوزو وأليكس رينز الذي كان قد تجاوز لتوّه إسبارغارو إلى المركز الثالث، بيمنا واصل الإسباني التراجع.

ومع تراجع أفضلية التماسك التي حظي بها ميلر، اقترب دوفيزيوزو للهجوم على غريمه، ليقتنص الصدارة، ويواصل طريقه نحو تحقيق الفوز رقم 50 لصالح دوكاتي بفارق 1.3 ثانية.

وقد تمكّن ميلر من التشبّث بمركزه أمام هجمات درّاج سوزوكي جوان مير قبل أن يخرج درّاج دوكاتي عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير من اللفة الختامية، ما سمح لمير باقتناص المركز الثاني وتسجّل منصّة التتويج الأولى له في البطولة.

ومع الفوضى الحاصلة أمامه، تمكّن براد بيندر من التقدم إلى المركز الرابع من المركز الـ 17، ليقترب على بُعد 26 نقطة من متصدر الترتيب كوراتارارو في المركز الرابع.

المركز الخامس كان من نصيب روسي كأفضل درّاجي ياماها أمام تاكاكي ناكاغامي ودانيلو بيتروشي.

كوارتارارو عاد من المركز الأخير ليحتل المركز الثامن، لكنه بات يتقدم في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة فقط أمام الفائز دوفيزيوزو.

وقد أكمل إيكر ليكونا ومافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: