موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
16-08-2020

بعد يوم من إعلانه عدم مواصلة الدفاع عن ألوان دوكاتي في 2021، تمكّن أندريا دوفيزيوزو من تحقيق الفوز بالسباق الدرامي لجائزة النمسا الكبرى والذي توقّف في وقت مبكّر إثر حادثة مروّعة.

اصطدم فرانكو موربيديللي مع يوهان زاركو عند المنعطف الثاني السريع للغاية في اللفة التاسعة، حيث طارت درّاجة أفينتيا في الهواء بعد الارتطام بالسياج الهوائي عند مخرج المنعطف الثالث.

في المقابل، انزلقت درّاجة بيتروناس اس آر تي ياماها مباشرة على مسار درّاج ياماها المصنعي فالنتينو روسي، حيث كان الإيطالي على بُعد إنشات قليلة من الارتطام بها.

وتمّ رفع العلم الأحمر إثر ذلك من أجل تنظيف الحلبة من الأشلاء، مع خروج جميع من تأثروا من تلك الحادثة دون إصابات.

وكان بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام" في صدارة السباق قبل توقفه، كما انطلق من المركز الأوّل عند استئناف السباق مع بقاء 20 لفّة، بينما تعيّن على متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو العودة من المركز الأخير بعد خروجه عن المسار عند المنعطف الرابع في اللفة السادسة.

في المقابل، غامر درّاج براماك دوكاتي جاك ميلر بوضع الإطار الأمامي الليّن "سوفت" عند استئناف السباق، حيث استفاد من أفضلية التماسك لديه أمام البقية ليقتنص الصدارة مبكرًا.

وقد وسّع ميلر أفضليته في الصدارة إلى أكثر من ثانية أمام دوفيزيوزو وأليكس رينز الذي كان قد تجاوز لتوّه إسبارغارو إلى المركز الثالث، بيمنا واصل الإسباني التراجع.

ومع تراجع أفضلية التماسك التي حظي بها ميلر، اقترب دوفيزيوزو للهجوم على غريمه، ليقتنص الصدارة، ويواصل طريقه نحو تحقيق الفوز رقم 50 لصالح دوكاتي بفارق 1.3 ثانية.

وقد تمكّن ميلر من التشبّث بمركزه أمام هجمات درّاج سوزوكي جوان مير قبل أن يخرج درّاج دوكاتي عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير من اللفة الختامية، ما سمح لمير باقتناص المركز الثاني وتسجّل منصّة التتويج الأولى له في البطولة.

ومع الفوضى الحاصلة أمامه، تمكّن براد بيندر من التقدم إلى المركز الرابع من المركز الـ 17، ليقترب على بُعد 26 نقطة من متصدر الترتيب كوراتارارو في المركز الرابع.

المركز الخامس كان من نصيب روسي كأفضل درّاجي ياماها أمام تاكاكي ناكاغامي ودانيلو بيتروشي.

كوارتارارو عاد من المركز الأخير ليحتل المركز الثامن، لكنه بات يتقدم في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة فقط أمام الفائز دوفيزيوزو.

وقد أكمل إيكر ليكونا ومافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

  # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
  4 Italy أندريا دوفيزيوزو 20 -  
  36 Spain جوان مير 20 1.377 1.377
  43 Australia جاك ميلر 20 1.549 1.549
  33 South Africa براد بيندر 20 5.526 5.526
  46 Italy فالنتينو روسي 20 5.837 5.837
  30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 6.403 6.403
  9 Italy دانيلو بيتروشي 20 12.498 12.498
  20 France فابيو كوارتارارو 20 12.534 12.534
  27 Spain إيكر ليكونا 20 14.117 14.117
  12 Spain مافيريك فينياليس 20 15.276 15.276
  41 Spain أليكس إسبارغارو 20 17.772 17.772
  51 Italy ميكيلي بيرو 20 23.271 23.271
  38 United Kingdom برادلي سميث 20 24.868 24.868
  73 Spain أليكس ماركيز 20 24.943 24.943
  35 United Kingdom كال كراتشلو 20 27.435 27.435
  53 Spain تيتو راباط 20 28.502 28.502
  6 Germany ستيفان برادل 20 28.609 28.609
dnf 42 Spain أليكس رينز 10    
dnf 44 Spain بول إسبارغارو 8    
dnf 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 8    
dns 21 Italy فرانكو موربيديلي 0    
dns 5 France يوهان زاركو 0    
روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

المقال السابق

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة النمسا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
22د

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

تأجيل موعد سباق إندي 500 الأسطوري
إندي كار إندي كار / أخبار عاجلة

تأجيل موعد سباق إندي 500 الأسطوري

أحدث الأخبار

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

22د
2
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020

3
موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات

أحدث ملفات الفيديو

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

أحدث الأخبار

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي
موتو جي بي

روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس في صدارة التجارب الثالثة في النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.