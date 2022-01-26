تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022 التالي / ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي
موتو جي بي أخبار

موتو جي بي: دوفيزيوزو "لا يرغب الآن" بعقد للموسم المقبل

اعترف أندريا دوفيزيوزو أنه "لا يرغب الآن بعقدٍ للموسم المقبل" من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بل يرغب بتقييم نتائجه الشخصية في موسم 2022 أولاً.

موتو جي بي: دوفيزيوزو "لا يرغب الآن" بعقد للموسم المقبل

الفائز بمركز الوصافة لثلاثة مواسم سيعود إلى المشاركة الكاملة في البطولة في 2022، مع فريق "ار ان اف ريسينغ"، بعد أن أمضى أغلب موسم 2021 خارج الحلبات عقب خسارة مقعده مع دوكاتي، ليشارك في آخر خمسة سباقات مع بيتروناس اس ار تي، الذي بات الآن "ار ان اف".

ووقع دوفيزيوزو مباشرة مع ياماها لموسم 2022 حيث سيقود دراجة مصنعية، لكنه لا يمتلك مقعداً لموسم 2023.

وحين سُئِل عن خططه للموسم المقبل، رد بأنه لا يعلم ما يريده بعد، لكن الأمر يتعلق بنتائجه التي سيحققها في 2022.

فقال: "لقد كان العام الماضي غريباً بعض الشيء، لأنني لا أمتلك أي مقعد بعد وهذه هي الحقيقة، ولا أريد التكلم في الأمر بل خوض الموسم المقبل كما فعلت في الموسم الماضي وسنرى ما سيحصل".

وأكمل: "كل شيء يتعلق بالنتائج، لذا إن كانت جيدة جداً، فلا مشكلة. وإلا سنرى".

وتابع: "أنا مرتاح حيال ذلك. ليس لدي أي عقد للموسم المقبل، ولا أريد أي عقد لأنني لا أعلم حالياً ما أريد".

اقرأ أيضاً:

من جهته، يأمل رازلان رازالي مدير فريق "ار ان اف" أن يتمكن دوفيزيوزو من المنافسة على اللقب في 2022.

لكن دوفيزيوزو أكد مجدداً على صعوبة المنافسة خاصة مع القوانين الجديدة.

فقال: "أعتقد أن الوضع سيكون صعباً نظراً لمستوى المنافسة المرتفع وما زلنا لا ندرك مدى تنافسيتنا مقارنة بغيرنا".

وأكمل: "القوانين مفتوحة مجدداً على كل شيء".

واختتم: "كل شيء قد يحصل. لذا لا أريد التوقع. أنا هنا للمحاولة، ولا أعتقد أن هذا الموسم سيكون عاماً للتعلم".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022
المقال السابق

موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022
المقال التالي

ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي

ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي
تحميل التعليقات
أندريا دوفيزيوزو More from
أندريا دوفيزيوزو
 موتو جي بي: دوفيزيوزو لايشعر بأن دوكاتي أصلحت مشاكل أداء الدراجة المتقلب جائزة ستيريا الكبرى
موتو جي بي

 موتو جي بي: دوفيزيوزو لايشعر بأن دوكاتي أصلحت مشاكل أداء الدراجة المتقلب

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

موتو جي بي: دوفيزيوزو جاهز للمشاركة في خيريز بعد عملية جراحية ناجحة
موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو جاهز للمشاركة في خيريز بعد عملية جراحية ناجحة

أحدث الأخبار

كاي تي ام تكشف عن درّاجاتها لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

كاي تي ام تكشف عن درّاجاتها لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي

ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو "لا يرغب الآن" بعقد للموسم المقبل
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو "لا يرغب الآن" بعقد للموسم المقبل

موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: فريق "آر ان اف ريسينغ ياماها" الجديد يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.