موتو جي بي: دوفيزيوزو "لا يرغب الآن" بعقد للموسم المقبل

الفائز بمركز الوصافة لثلاثة مواسم سيعود إلى المشاركة الكاملة في البطولة في 2022، مع فريق "ار ان اف ريسينغ"، بعد أن أمضى أغلب موسم 2021 خارج الحلبات عقب خسارة مقعده مع دوكاتي، ليشارك في آخر خمسة سباقات مع بيتروناس اس ار تي، الذي بات الآن "ار ان اف".

ووقع دوفيزيوزو مباشرة مع ياماها لموسم 2022 حيث سيقود دراجة مصنعية، لكنه لا يمتلك مقعداً لموسم 2023.

وحين سُئِل عن خططه للموسم المقبل، رد بأنه لا يعلم ما يريده بعد، لكن الأمر يتعلق بنتائجه التي سيحققها في 2022.

فقال: "لقد كان العام الماضي غريباً بعض الشيء، لأنني لا أمتلك أي مقعد بعد وهذه هي الحقيقة، ولا أريد التكلم في الأمر بل خوض الموسم المقبل كما فعلت في الموسم الماضي وسنرى ما سيحصل".

وأكمل: "كل شيء يتعلق بالنتائج، لذا إن كانت جيدة جداً، فلا مشكلة. وإلا سنرى".

وتابع: "أنا مرتاح حيال ذلك. ليس لدي أي عقد للموسم المقبل، ولا أريد أي عقد لأنني لا أعلم حالياً ما أريد".

من جهته، يأمل رازلان رازالي مدير فريق "ار ان اف" أن يتمكن دوفيزيوزو من المنافسة على اللقب في 2022.

لكن دوفيزيوزو أكد مجدداً على صعوبة المنافسة خاصة مع القوانين الجديدة.

فقال: "أعتقد أن الوضع سيكون صعباً نظراً لمستوى المنافسة المرتفع وما زلنا لا ندرك مدى تنافسيتنا مقارنة بغيرنا".

وأكمل: "القوانين مفتوحة مجدداً على كل شيء".

واختتم: "كل شيء قد يحصل. لذا لا أريد التوقع. أنا هنا للمحاولة، ولا أعتقد أن هذا الموسم سيكون عاماً للتعلم".