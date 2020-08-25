 موتو جي  بي: دوفيزيوزو لايشعر بأن دوكاتي أصلحت مشاكل أداء الدراجة المتقلب

عقب الفوز بسباق النمسا، أحرز دوفيزيوزو مركزاً خامساً في سباق ريد بُل رينغ الثاني بعد خطأ متأخر كلفه منصة التتويج.

ومع إحراز فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب المركز 13، بات دوفيزيوزو على بعد ثلاث نقاط فقط خلف دراج "أس آر تي" قبل السباقات الثلاثة المتتالية في سبتمبر/أيلول.

لكن دراج دوكاتي لا يشعر بأن الفريق نجح بإصلاح الأداء غير الثابت لدراجة 2020، وذلك ما يجعله محبطاً بشكل كبير.

حيث قال: "بالنسبة لي، وضع البطولة جيد، لكننا نشعر أن الأداء متقلب، وليست لدينا أية سيطرة على الوضع".

وأكمل: "لذا، ليس لدي شعور جيد في الوقت الراهن لأنني لا أشعر أننا في موقع مُسيطر في بعض الحلبا".

وتابع: "في كل سباق نعاني الكثير من التقلبات".

واسترسل: "لم يحصل معي هذا أبداً خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وأنا أعاني من ذلك، ومحبط للغاية حيال المسألة لأننا لم نتمكن من الحصول على أداء ثابت حتى الآن وأعتقد أن هذا أمر غير اعتيادي".

وعانى دوفيزيوزو من أداء متقلب بالفعل خلال جولة ستيريا بعد شعور وصفه "بالغريب" خلال التصفيات، كما عانى في وتيرته خلال السباق مع إطارات "ميديوم" عندما كان سادساً قبل أن يتم رفع العلم الأحمر.

بالمقابل، قدم وتيرة أقوى بكثير عند استئناف السباق خلال اللفات 12 التي استعمل فيها الإطارات اللينة، لكنه لم ينجح بالاستفادة من قوة وتيرته لأنه كان متأخراً.

"أنا واثق من أن أمراً ما كان خاطئاً، لكننا تكلمنا بالفعل مع ميشلان، وعليهم دراسة المسألة" قال دوفيزيوزو.

وأكمل: "كنت محظوظاً بالعلم الأحمر، وتمكنت من استبدال الإطار إلى النوعية اللينة التي عملت بشكل اعتيادي".

وتابع: "للأسف لم أتمكن من التجاوز لأنني بدأت من الصف الثالث والكل كان سريعاً للغاية".

واختتم: "نقطة قوتي هي الكبح، لكن عندما تكون خلف منافسيك فإنك لا تتمكن من الكبح بالمكان الذي تريده".