موتو جي بي: درّاجة ياماها الجديدة ليست سيّئة لكنّ المحرّك يحتاج إلى المزيد من القوّة

أقرّت ياماها بأنّ محرّكها الجديد بتصميم "في4" في الموتو جي بي يعاني من نقصٍ في القوّة، وذلك بعد ختام أوّل اختبارٍ لما قبل الموسم هذا العام على حلبة سيبانغ.

وتصدّر اسم الصانع الياباني القادم من إيواتا العناوين لأسبابٍ سلبية في ماليزيا، بعدما حلّ في المركز الأخير بين مصنّعي الموتو جي بي الخمسة، وبفارقٍ تجاوز الثانية عن الصدارة.

وفي اليوم الأوّل من الاختبار، تعرّض نجم ياماها فابيو كوارتارارو لكسرٍ في إصبعه إثر حادث، ما أجبره على الانسحاب من بقية التجارب والعودة إلى بلاده لإجراء فحوصاتٍ طبية.

وتفاقمت مشاكل ياماها يوم الأربعاء عندما قرّر الفريق البقاء خارج الحلبة طوال اليوم لأسبابٍ تتعلّق بالسلامة، وذلك أثناء التحقيق في مشكلات المحرّك التي أثّرت على كلٍّ من كوارتارارو ودرّاج براماك الصاعد توبراك رازغاتلي أوغلو.

ورغم التوصّل إلى حلٍّ في الوقت المناسب لليوم الأخير من التجارب، فقد شكّل اختبار سيبانغ أسبوعًا صعبًا لياماها ولدرّاجة ام1 الجديدة المزودة بمحرك "في4"، والتي جرى تطويرها خصيصًا للسنة الأخيرة من دورة اللوائح الحالية.

وفي حديثه مع الموقع الرسمي للبطولة، شدّد المدير الرياضي لياماها ماسيمو ميريغالي على رضاه عن أداء الدرّاجة نفسها، لكنه اعترف بأنّ المحرّك لا يزال الحلقة الأضعف في الحزمة.

وقال: "الجانب الذي نحتاج إلى تحسينه أكثر من غيره هو القوّة، لأنّ الدرّاجة قابلة للقيادة، كما أنّ التوازن جيّد. الدرّاجة بحدّ ذاتها لا تؤدّي بشكلٍ سيّئ".

وردّد مدير فريق براماك جينو بورسوي التقييم نفسه الذي قدّمه ميريغالي، وأضاف: "من ناحية الهيكل، فالدرّاجة تنافسية إلى حدٍّ كبير وتعمل بشكلٍ جيّد جدًا. من الواضح أنّنا ما زلنا نفتقد السرعة القصوى، لكنّ ياماها تعمل بالفعل على ذلك، لذلك لسنا قلقين".

وكانت ياماها قد خاضت عدّة مشاركاتٍ ببطاقاتٍ بديلة مع نموذجها الأوّلي ذي محرّك "ف4" في أواخر العام الماضي، لكنّ درّاج الاختبارات أوغوستو فرنانديز لم يتمكّن من استغلال إمكانات الدرّاجة، إذ اضطرّ الفريق إلى تشغيل المحرّك في "وضع الأمان".

وحتّى في سيبانغ، لم يتمكّن درّاجو ياماها من اختبار درّاجة ام1 الجديدة بحرّية، إذ حدّ نقص قطع الغيار والمحرّكات البديلة من برنامجهم.

وأوضح ميريغالي: "كما يمكنكم أن تتخيّلوا، كلّ شيء جديد، ولا نملك الكثير من القطع".

وأضاف: "كنّا نعلم منذ وصولنا إلى هنا أنّ علينا إدارة هذين الاختبارين، سيبانغ وبوريرام، بالمعدّات نفسها. لذلك حدّدنا بدقّة عدد الكيلومترات لكلّ اختبار".

وتابع: "كنّا نعرف عدد اللفات التي يمكننا القيام بها في سيبانغ، فقط لأنّنا أردنا التأكّد من قدرتنا على خوض الاختبار التالي في بوريرام".

ورغم هذه القيود، تمكّنت ياماها إلى حدٍّ كبير من تنفيذ برنامجها في سيبانغ، مستفيدةً من عدد اللفات الإضافية التي حقّقتها خلال الاختبار الأوليّ في الأسبوع السابق بصفتها مصنعًا من المجموعة "دي".

ويعمل الصانع الياباني حاليًا على نسخةٍ محدّثة من المحرّك لتعزيز الأداء على الخطوط المستقيمة، لكن لم يتّضح بعد متى ستكون جاهزة للاستخدام.