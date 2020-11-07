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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: دخول خمسة من أفراد فريق ياماها في العزل بسبب فيروس كورونا

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موتو جي بي: دخول خمسة من أفراد فريق ياماها في العزل بسبب فيروس كورونا

أكد فريق ياماها في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أن خمسة أفراد من بينهم مدير الفريق ماسيمو ميريغالي لن يتواجدوا في جائزة فالنسيا بسبب دخولهم العزل الذاتي بعد إصابة أحدهم الأفراد بفيروس كورونا.

كشف مافيريك فينياليس في وقت سابق من يوم أمس الجمعة على هامش جائزة أوروبا الكبرى أن أحد أفراد الطاقم جاءت نتيجته إيجابية، كما أنه ينتظر نتيجة الاختبار الذي خضع له كذلك في وقت سابق.

وأصدرت ياماها بياناً أكدت فيه إيجابية نتيجة أحد أفراد الطاقم. حيث أكدت العلامة اليابانية أن ذلك الشخص تمّ ترحيله مباشرة من حلبة ريكاردو تورمو ليبدأ العزل الذاتي، وبدأت متابعة حالة الأفراد الذين كانوا على تواصل معه.

وبعد تحليل مكثف للوضع، أكدت ياماها أن أربعة أفراد آخرين من الفريق - من بينهم مدير الفريق - دخلوا في العزل الذاتي حتى يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت ياماها كذلك إلى أن الأفراد الأربعة الآخرين - من بينهم مدير الفريق - جاءت نتيجتهم سلبية، لكنهم سيبقون على تواصل مع الفريق لتقديم أفضل دعم ممكن.

كما أوضح الفريق أنه لا أحد تحت خطر العدوى من الفريق، حتى فينياليس أو فالنتينو روسي - الذي جاءت نتيجة اختباره سلبية بعد أن تغيب عن التجارب الحرة يوم الجمعة - مع تأكيد ياماها على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحتياطية المتبعة. ولن يتم استبدال أيّ من الأفراد المصابين بآخرين بدلاء خلال جائزة أوروبا الكبرى.

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وتأتي هذه الواقعة بعد شهر من إصابة ستة أفراد من ياماها - من بينهم تاكاهيرو سومي مدير مشروع "أم1" - حيث اضطر الفريق للتغيب عن جائزة فرنسا الكبرى وآراغون كذلك عندما جاءت نتيجة أحد أفراد الفريق إيجابية.

بينما اضطرّ روسي بطل العالم تسع مرات إلى التغيب عن جائزة آراغون الكبرى بعد أن جاءت نتيجته إيجابية للفريق في إيطاليا عقب جائزة فرنسا الكبرى.

وبعد فشله في اجتياز اختبار كورونا يوم الثلاثاء، سافر روسي إلى فالنسيا يوم الخميس حيث تمّ تأكيد قدرته على المشاركة بدءاً من اليوم السبت. حيث استعانت ياماها بدراج سوبربايك، غاريت غيرلوف كبديل عنه في التجارب الحرة يوم الجمعة.

وحقق الأمريكي المركز الـ 19 الإجمالي، لكنه وصل إلى المركز الخامس في أحد مراحل التجارب  الحرة الثانية.

يشار إلى أن فينياليس سينطلق من خط الحظائر خلال السباق نظراً لتجاوزه الحدّ الأقصى المسموح للمحركات.

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