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موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

تم نقل خورخي مارتين إلى المستشفى لمتابعة الفحوصات الطبية اللازمة بعد حادثته العنيفة خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة البرتغال في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

من غير الواضح كيف حصل الحادث، لكن مارتين كان في لفة الخروج عندما دخل المنعطف السابع ومن ثم قُذف بعيداً إلى المنطقة الحصوية.

وتم نقله إلى المركز الطبي عبر سيارة إسعاف لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أُعلن أنه واعٍ، بالرغم من وقوعه العنيف على المسار.

ورُفع العلم الأحمر خلال الحصة بالتزامن مع وصول المساعدة الطبية إلى مارتين.

لكن، تم التأكيد بأنه غير لائق طبياً للمشاركة في بقية مجريات الجولة، وذلك بسبب رضوض تلقاها في رأسه، يده وكاحله.

وأصدرت البطولة بياناً قصيراً جاء فيه: "تم التأكيد على أن الدراج رقم 98 خورخي مارتين، غير لائق طبياً للمواصلة في الجولة، مع رضوض في الرأس، اليد اليمنى والكاحل".

وأكمل البيان: "سيتم نقله إلى المستشفى لمواصلة الفحوصات الطبية".

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وقبيل إعلان البطولة هذا، تكلم فونزي نيتو مدرّب الدراج في مقابلة مع التلفزيون الإسباني قائلاً: "بعد الحادثة، أخبرونا أنه بخير".

وأكمل: "يده وقدمه تؤلمانه كثيراً، لكنه واعٍ. تفكيرنا الآن منحصر في سلامته وتعافيه".

من جهته، اعترف أنغل شارتي طبيب البطولة أنه قلق حيال إمكانية وجود كسور في اليد، مشيراً أن الإسبانيّ ربما فقد وعيه لفترة مؤقتة خلال الحادثة.

فقال: "إنه رضّ كبير وقويّ مع تغيرات متعددة في الاتجاه أثناء الوقوع".

وأكمل: "في البداية كان واعياً، لكن عندما وصل الأطباء بدا وكأنه فقد الوعي قليلاً".

وتابع: "الفحص العصبي كان سليماً، كان واعياً ومتجاوباً، لكنه يتألم كثيراً".

وأردف: "التشخيص الأولي هو رضّ على الرأس، إضافة إلى رضوض متعددة في الجسم، وربما عدة كسور - في اليد والقدم".

واسترسل: "قررنا نقله إلى المستشفى حيث سيُجرى له تصوير طبقي محوري. وضعه الصحي ليس خطيراً، لكن علينا توخي الحذر مع حالته".

واختتم: "هناك كسر في اليد لا يبدو جيداً، لكن سأنتظر صورة الأشعة التي ستدلنا على ضرورة إجراء جراحة أم لا. كما أنه يعاني من ألم كبير في ركبته".

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موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

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موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

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