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موتو جي بي: خورخي مارتن يفوز بالسباق القصير بعد حادث أكوستا في النمسا

حرم خطأ كبير غير مبرر أكوستا من الفوز على أرض كاي تي إم، بينما أكمل مارتن عودة مذهلة ليستعيد صدارة ترتيب البطولة.

منشور:
خورخي مارتن، أبريليا

خورخي مارتن، أبريليا

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حقق خورخي مارتن فوزًا غير متوقع في السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى، بعدما تعرض بيدرو أكوستا لحادث أثناء صدارته قبل ثلاث لفات من النهاية.

وبدا أكوستا في طريقه لتحقيق الفوز أمام جماهير كاي تي إم على أرضها يوم السبت، بعدما استفاد من المعركة المبكرة بين مارتن ومارك ماركيز لانتزاع الصدارة في اللفة الافتتاحية.

وكان الدرّاج البالغ من العمر 22 عامًا يتقدم بفارق يقارب ثلاث ثوانٍ عندما أطاح بدراجته كاي تي إم عند المنعطف الثاني في اللفة 12 من أصل 14، ليهدي الفوز لمارتن، الذي أنهى اللفة الافتتاحية في المركز الثامن، على حلبة ريد بُل رينغ.

وعند انطلاق السباق، ابتعد مارتن بشكل نظيف من مركز الانطلاق الأول، لكنه دخل عميقًا جدًا عند المنعطف الأول، ما وضعه تحت ضغط شديد من ماركيز عند الخط المستقيم التالي.

واشتبك متنافسا البطولة عند المنعطف الثاني، إذ اندفع ماركيز إلى الصدارة بينما خرج مارتن عن حدود الحلبة وتراجع بقوة في الترتيب.

وكان أكوستا من أكبر المستفيدين أيضًا من الواقعة، إذ استعاد المركز الثاني بعدما تراجع خلف ماركو بيزيكي إلى المركز الرابع عند الانطلاق.

وعند التوجه إلى المنعطف الثالث، أخطأ ماركيز نقطة الكبح بفارق ضئيل، فأرسل أكوستا دراجته كاي تي إم إلى الجهة الداخلية ليتقدم إلى الصدارة.

وبمجرد توليه الصدارة، وسّع أكوستا الفارق سريعًا، ليبني أفضلية قدرها ثانية واحدة خلال ثلاث لفات فقط.

وفي الوقت نفسه، كان مارتن يتقدم في الترتيب، متجاوزًا منافسيه واحدًا تلو الآخر. وفي اللفة السابعة، تجاوز زميله بيزيكي ليصعد إلى مراكز منصة التتويج، قبل أن يجبر ماركيز على الخروج إلى الواسع عند بداية اللفة التالية ليستعيد المركز الثاني.

وفي تلك المرحلة، كان أكوستا يتقدم بفارق مريح بلغ 2.5 ثانية، ولم يتمكن مارتن من تقليص الفارق معه.

لكن بينما بدا الفوز قريبًا جدًا من أكوستا، ارتكب خطأ نادرًا عند الاقتراب من المنعطف الثاني وارتطم بالأرض، ليهدي مارتن فوزًا مفاجئًا.

وعبر بطل العالم لعام 2024 خط النهاية متقدمًا بفارق ثانية كاملة عن ماركيز، ليستعيد صدارة بطولة العالم بفارق ثلاث نقاط.

وأكمل بيزيكي منصة التتويج على متن أبريليا المصنعية الأخرى، بعدما قلص الفارق مع ماركيز خلال المراحل الأخيرة من السباق.

وفي عودته إلى المنافسات هذا الأسبوع بعد غياب لسباقين، عبر آي أوغورا خط النهاية في المركز الرابع على متن أبريليا تراكهاوس، متفوقًا على دوكاتي غريسيني بقيادة أليكس ماركيز.

وحصد فرانشيسكو بانيايا أولى نقاطه منذ العطلة الصيفية بأداء قوي منحه المركز السادس على دوكاتي المصنعية، بينما أكمل يوهان زاركو مع إل سي آر، وفيرمين ألدغير مع غريسيني، وفابيو دي جيانانتونيو باقي مراكز النقاط.

ولم ينهِ أي درّاج من ياماها السباق ضمن المراكز العشرة الأولى، إذ لم يتمكن فابيو كوارتارارو من تحقيق أفضل من المركز الثاني عشر على متن "ام1" المصنعية.

وفشل درّاجان فقط في الوصول إلى خط النهاية، حيث انضم فرانكو موربيديللي درّاج "في.آر46" إلى أكوستا في قائمة المنسحبين. وتمكن أكوستا من إعادة تشغيل دراجته كاي تي إم بعد الحادث، لكنه اضطر بعد ذلك بوقت قصير إلى إدخال دراجته المتضررة إلى منطقة الحظائر.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 14

20:57.387

   174.2   12
2 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 14

+1.026

20:58.413

 1.026 174.1   9
3 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 14

+1.675

20:59.062

 0.649 174.0   7
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 14

+3.495

21:00.882

 1.820 173.7   6
5 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 14

+4.447

21:01.834

 0.952 173.6   5
6 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 14

+5.142

21:02.529

 0.695 173.5   4
7 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 14

+5.895

21:03.282

 0.753 173.4   3
8 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 14

+6.810

21:04.197

 0.915 173.3   2
9 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 14

+7.233

21:04.620

 0.423 173.2   1
10 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 14

+9.228

21:06.615

 1.995 173.0    
11 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 14

+11.580

21:08.967

 2.352 172.6    
12 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 14

+13.050

21:10.437

 1.470 172.4    
13 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 14

+15.076

21:12.463

 2.026 172.2    
14 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 14

+18.373

21:15.760

 3.297 171.7    
15 Japan ت. ناكاغامي فريق ريبسول هوندا 30 Honda 14

+19.201

21:16.588

 0.828 171.6    
16 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 14

+20.503

21:17.890

 1.302 171.4    
17 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 14

+20.964

21:18.351

 0.461 171.4    
18 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 14

+21.054

21:18.441

 0.090 171.4    
19 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 14

+22.646

21:20.033

 1.592 171.1    
20 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 14

+26.053

21:23.440

 3.407 170.7    
dnf Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

+1 اللفة

19:51.518

 1 اللفة 170.7 الانسحاب  
dnf Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 10

+4 عدد اللفات

15:14.345

 3 عدد اللفات 171.1 الحادث  
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