موتو جي بي: خورخي مارتن يفوز بالسباق القصير بعد حادث أكوستا في النمسا
حرم خطأ كبير غير مبرر أكوستا من الفوز على أرض كاي تي إم، بينما أكمل مارتن عودة مذهلة ليستعيد صدارة ترتيب البطولة.
خورخي مارتن، أبريليا
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
حقق خورخي مارتن فوزًا غير متوقع في السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى، بعدما تعرض بيدرو أكوستا لحادث أثناء صدارته قبل ثلاث لفات من النهاية.
وبدا أكوستا في طريقه لتحقيق الفوز أمام جماهير كاي تي إم على أرضها يوم السبت، بعدما استفاد من المعركة المبكرة بين مارتن ومارك ماركيز لانتزاع الصدارة في اللفة الافتتاحية.
وكان الدرّاج البالغ من العمر 22 عامًا يتقدم بفارق يقارب ثلاث ثوانٍ عندما أطاح بدراجته كاي تي إم عند المنعطف الثاني في اللفة 12 من أصل 14، ليهدي الفوز لمارتن، الذي أنهى اللفة الافتتاحية في المركز الثامن، على حلبة ريد بُل رينغ.
وعند انطلاق السباق، ابتعد مارتن بشكل نظيف من مركز الانطلاق الأول، لكنه دخل عميقًا جدًا عند المنعطف الأول، ما وضعه تحت ضغط شديد من ماركيز عند الخط المستقيم التالي.
واشتبك متنافسا البطولة عند المنعطف الثاني، إذ اندفع ماركيز إلى الصدارة بينما خرج مارتن عن حدود الحلبة وتراجع بقوة في الترتيب.
وكان أكوستا من أكبر المستفيدين أيضًا من الواقعة، إذ استعاد المركز الثاني بعدما تراجع خلف ماركو بيزيكي إلى المركز الرابع عند الانطلاق.
وعند التوجه إلى المنعطف الثالث، أخطأ ماركيز نقطة الكبح بفارق ضئيل، فأرسل أكوستا دراجته كاي تي إم إلى الجهة الداخلية ليتقدم إلى الصدارة.
وبمجرد توليه الصدارة، وسّع أكوستا الفارق سريعًا، ليبني أفضلية قدرها ثانية واحدة خلال ثلاث لفات فقط.
وفي الوقت نفسه، كان مارتن يتقدم في الترتيب، متجاوزًا منافسيه واحدًا تلو الآخر. وفي اللفة السابعة، تجاوز زميله بيزيكي ليصعد إلى مراكز منصة التتويج، قبل أن يجبر ماركيز على الخروج إلى الواسع عند بداية اللفة التالية ليستعيد المركز الثاني.
وفي تلك المرحلة، كان أكوستا يتقدم بفارق مريح بلغ 2.5 ثانية، ولم يتمكن مارتن من تقليص الفارق معه.
لكن بينما بدا الفوز قريبًا جدًا من أكوستا، ارتكب خطأ نادرًا عند الاقتراب من المنعطف الثاني وارتطم بالأرض، ليهدي مارتن فوزًا مفاجئًا.
وعبر بطل العالم لعام 2024 خط النهاية متقدمًا بفارق ثانية كاملة عن ماركيز، ليستعيد صدارة بطولة العالم بفارق ثلاث نقاط.
وأكمل بيزيكي منصة التتويج على متن أبريليا المصنعية الأخرى، بعدما قلص الفارق مع ماركيز خلال المراحل الأخيرة من السباق.
وفي عودته إلى المنافسات هذا الأسبوع بعد غياب لسباقين، عبر آي أوغورا خط النهاية في المركز الرابع على متن أبريليا تراكهاوس، متفوقًا على دوكاتي غريسيني بقيادة أليكس ماركيز.
وحصد فرانشيسكو بانيايا أولى نقاطه منذ العطلة الصيفية بأداء قوي منحه المركز السادس على دوكاتي المصنعية، بينما أكمل يوهان زاركو مع إل سي آر، وفيرمين ألدغير مع غريسيني، وفابيو دي جيانانتونيو باقي مراكز النقاط.
ولم ينهِ أي درّاج من ياماها السباق ضمن المراكز العشرة الأولى، إذ لم يتمكن فابيو كوارتارارو من تحقيق أفضل من المركز الثاني عشر على متن "ام1" المصنعية.
وفشل درّاجان فقط في الوصول إلى خط النهاية، حيث انضم فرانكو موربيديللي درّاج "في.آر46" إلى أكوستا في قائمة المنسحبين. وتمكن أكوستا من إعادة تشغيل دراجته كاي تي إم بعد الحادث، لكنه اضطر بعد ذلك بوقت قصير إلى إدخال دراجته المتضررة إلى منطقة الحظائر.
سباق قصير
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|14
|
20:57.387
|174.2
|12
|2
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|14
|
+1.026
20:58.413
|1.026
|174.1
|9
|3
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|14
|
+1.675
20:59.062
|0.649
|174.0
|7
|4
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|14
|
+3.495
21:00.882
|1.820
|173.7
|6
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|14
|
+4.447
21:01.834
|0.952
|173.6
|5
|6
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|14
|
+5.142
21:02.529
|0.695
|173.5
|4
|7
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|14
|
+5.895
21:03.282
|0.753
|173.4
|3
|8
|ف. ألديغير غريسيني موتو2
|54
|Ducati
|14
|
+6.810
21:04.197
|0.915
|173.3
|2
|9
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|14
|
+7.233
21:04.620
|0.423
|173.2
|1
|10
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|14
|
+9.228
21:06.615
|1.995
|173.0
|11
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|14
|
+11.580
21:08.967
|2.352
|172.6
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|14
|
+13.050
21:10.437
|1.470
|172.4
|13
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|14
|
+15.076
21:12.463
|2.026
|172.2
|14
|ب. إسبارغارو تيك 3
|44
|KTM
|14
|
+18.373
21:15.760
|3.297
|171.7
|15
|ت. ناكاغامي فريق ريبسول هوندا
|30
|Honda
|14
|
+19.201
21:16.588
|0.828
|171.6
|16
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|14
|
+20.503
21:17.890
|1.302
|171.4
|17
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|14
|
+20.964
21:18.351
|0.461
|171.4
|18
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|14
|
+21.054
21:18.441
|0.090
|171.4
|19
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|14
|
+22.646
21:20.033
|1.592
|171.1
|20
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|14
|
+26.053
21:23.440
|3.407
|170.7
|dnf
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|13
|
+1 اللفة
19:51.518
|1 اللفة
|170.7
|الانسحاب
|dnf
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|10
|
+4 عدد اللفات
15:14.345
|3 عدد اللفات
|171.1
|الحادث
|شاهد كامل النتائج
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موتو جي بي: خورخي مارتن يفوز بالسباق القصير بعد حادث أكوستا في النمسا
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