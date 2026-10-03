انتزع خورخي مارتن، متصدر بطولة العالم للدراجات النارية، مركز الانطلاق الأول خلال تصفيات مثيرة لجائزة اليابان الكبرى، بعدما تفوق على مارك ماركيز بفارق عُشر من الثانية ليحجز المركز الأول.

وكان مارتن الدراج الأبطأ بين دراجي فريق أبريليا المصنعي خلال معظم مجريات عطلة نهاية الأسبوع، لكنه رفع من وتيرته في القسم الثاني من التصفيات، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا للحلبة بزمن بلغ دقيقة واحدة و42.371 ثانية، ليحصد مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم والثانية تواليًا في أسبوعين متتاليين.

وفشل ماركيز في تحسين زمنه خلال محاولته الثانية، لينهي التصفيات ثانيًا على متن دراجة دوكاتي المصنعية، بينما حجز بيدرو أكوستا، الفائز بجائزة النمسا الكبرى، المركز الأخير على الصف الأول.

مع بداية القسم الثاني من التصفيات، سجل أليكس ماركيز، متصدر التجارب الحرة يوم الجمعة، الزمن المرجعي الأول على متن دراجة دوكاتي التابعة لفريق غريسيني، بعدما أكمل لفة سريعة على حلبة موتيغي بزمن بلغ دقيقة واحدة و42.878 ثانية.

لكن شقيقه الأكبر مارك ماركيز رفع المستوى على الفور، مسجلًا دقيقة واحدة و42.481 ثانية، ليحطم الرقم القياسي للحلبة ويفتح فارقًا بلغ أربعة أعشار من الثانية بينه وبين بقية المنافسين.

وحاول أليكس ماركيز الرد خلال لفّته السريعة التالية، لكنه أنهى المحاولة متأخرًا بفارق عُشر من الثانية عن مارك، ليحتفظ دراج دوكاتي المصنعي مؤقتًا بمركز الانطلاق الأول بعد المحاولات الأولى.

مارك ماركيز، دوكاتي الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

ومع عودة الدراجين إلى الحلبة خلال الدقائق الخمس الأخيرة، قدمت دراجات أبريليا تحديًا أقوى في مواجهة الشقيقين ماركيز على متن دراجتي دوكاتي، لتبقى المنافسة على مركز الانطلاق الأول مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وكان راؤول فرنانديز أول من تقدم، بعدما قفز من المركز الثاني عشر إلى الثالث لصالح فريق تراكهاوس، قبل أن ينتزع مارتن الصدارة على متن دراجة أبريليا المصنعية، مسجلًا دقيقة واحدة و42.371 ثانية، ومتقدمًا على مارك ماركيز بفارق عُشر من الثانية.

وارتكب بطل العالم المدافع عن لقبه خطأً خلال محاولته التالية، إذ خرج عن المسار عند المنعطف الثالث، لكنه دفع بأقصى ما لديه في محاولة أخيرة مع وصول العداد إلى الصفر. ورغم أنه كان أسرع من مارتن خلال المقطعين الأول والثاني، تراجع زمنه الإجمالي في نهاية اللفة، ليكتفي بالمركز الثاني على شبكة الانطلاق في سباقَي موتيغي.

وقدم أكوستا أداءً قويًا على متن دراجة كيه تي إم المصنعية، ليتقدم إلى المركز الثالث في نهاية الحصة، بزمن لم يتأخر سوى 0.122 ثانية عن صاحب مركز الانطلاق الأول مارتن.

واكتفى ماركو بيزيتشي بالمركز الرابع على متن دراجة أبريليا المصنعية الأخرى، بينما تراجع أليكس ماركيز إلى المركز الخامس في الترتيب النهائي على متن دراجة دوكاتي التابعة لفريق غريسيني.

وجاء فابيو دي جانانتونيو بعده في المركز السادس لصالح فريق في آر 46، متقدمًا بفارق ضئيل على إينيا باستيانيني، أفضل دراجي فريق تيك 3 كيه تي إم.

في المقابل، نجح ثنائي فريق تراكهاوس، راؤول فرنانديز وآي أوغورا، في التأهل من القسم الأول من التصفيات، لينطلقا من المركزين الثامن والحادي عشر على التوالي في موتيغي. واضطر أوغورا، الذي يخوض سباقه على أرضه وبين جماهيره، إلى الاعتماد على دراجة واحدة فقط خلال التصفيات، بعدما تعرض لحادثه الثاني في عطلة نهاية الأسبوع خلال التجارب الحرة الثانية في وقت سابق من صباح اليوم.

وفصل بين دراجي تراكهاوس دراجتا فريق إل سي آر بقيادة ديوغو موريرا ويوهان زاركو، الذي تمكن من الاحتفاظ بالمركز العاشر رغم تعرضه لحادث عند المنعطف التاسع.

وأكمل فابيو كوارتارارو قائمة المراكز الاثني عشر الأولى لصالح ياماها.

وفقد فرانشيسكو بانيايا، دراج دوكاتي المصنعي، فرصة التأهل إلى القسم الثاني من التصفيات في اللحظات الأخيرة بعدما انتزع فرنانديز بطاقة التأهل منه، ليحتل بانيايا المركز الثالث عشر على شبكة الانطلاق، على حلبة حطم عليها الرقم القياسي للفة في العام الماضي.

كما فشل دراجا دوكاتي الآخران اللذان شاركا في القسم الأول من التصفيات في التأهل إلى القسم الثاني، إذ أنهى فرانكو موربيديلي الحصة في المركز الرابع عشر لصالح فريق في آر 46، بينما لم يتمكن فيرمين ألدغير من فريق غريسيني من تحقيق أفضل من المركز الثامن عشر.

في المقابل، خطف سومكيات تشانترا الأضواء خلال عودته إلى بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما شارك بديلًا عن جوان مير، متفوقًا على زميله في هوندا لوكا ماريني ليحتل المركز الخامس عشر.

وتأهل براد بيندر دراج كيه تي إم في المركز السابع عشر خلف ماريني، بعدما تعرض لحادث في وقت متأخر عند المنعطف الثاني عشر، بينما احتل مافريك فينياليس، زميله في فريق تيك 3، المركز التاسع عشر خلال عودته إلى المنافسات بعد التعافي من الإصابات.

واحتلت دراجات ياماها المراكز الأخيرة في الترتيب، مع جاك ميلر وأليكس رينز وتوبراك رازغاتلي أوغلو.