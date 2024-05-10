موتو جي بي: خورخي مارتن يتصدر التجارب الحرة الأولى في فرنسا
تصدر خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة فرنسا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد انتقال متأخر لإطارات سوفت.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
وصل مارتن إلى الجولة الخامسة من موسم 2024 الجاري بفارق 17 نقطة في الصدارة بعد حادثة أخرجته من صدارة سباق إسبانيا وحرمته فرصة تعزيز الصدارة.
لكنه وفي الحصة الأولى، ضمن ظروف جوية مثالية، كان الأسرع مع دقيقة 31.421 ثانية على متن إطار خلفي سوفت جديد.
وكان أحد الدراجين القلائل الذين قاموا بذلك، ليتصدر الحصة بفارق 0.237 ثانية أمام بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس عاس.
مافيريك فينياليس أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على متن أبريليا مع إطار ميديوم جديد، متقدماً على إينيا باستيانيني دراج دوكاتي وفرانشيسكو بانيايا زميله بطل العالم.
أليكس ماركيز وأليكس اسبارغارو دراجا غريزني وأبريليا أنهيا التجارب بالمركزين السادس والسابع.
بينما أكمل براد بيندر، مارك ماركيز وماركو بيزيتشي دراجو كاي تي ام، غريزني وكاي تي ام.
نتائج التجارب الحرة الأولى:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|20
|
1:31.421
|174.918
|317
|2
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|21
|
+0.237
1:31.658
|0.237
|174.465
|318
|3
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|20
|
+0.257
1:31.678
|0.020
|174.427
|313
|4
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|19
|
+0.416
1:31.837
|0.159
|174.125
|318
|5
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|20
|
+0.431
1:31.852
|0.015
|174.097
|315
|6
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|20
|
+0.475
1:31.896
|0.044
|174.014
|311
|7
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|19
|
+0.490
1:31.911
|0.015
|173.985
|312
|8
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|20
|
+0.521
1:31.942
|0.031
|173.927
|316
|9
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|21
|
+0.550
1:31.971
|0.029
|173.872
|313
|10
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|17
|
+0.559
1:31.980
|0.009
|173.855
|316
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|20
|
+0.614
1:32.035
|0.055
|173.751
|317
|12
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|22
|
+0.649
1:32.070
|0.035
|173.685
|311
|13
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|21
|
+0.691
1:32.112
|0.042
|173.606
|316
|14
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|20
|
+0.800
1:32.221
|0.109
|173.400
|312
|15
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|Aprilia
|20
|
+0.865
1:32.286
|0.065
|173.278
|311
|16
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|19
|
+0.982
1:32.403
|0.117
|173.059
|309
|17
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|22
|
+1.012
1:32.433
|0.030
|173.003
|312
|18
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|17
|
+1.125
1:32.546
|0.113
|172.791
|314
|19
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|21
|
+1.164
1:32.585
|0.039
|172.719
|311
|20
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|21
|
+1.277
1:32.698
|0.113
|172.508
|317
|21
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|19
|
+1.587
1:33.008
|0.310
|171.933
|310
|22
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|23
|
+1.929
1:33.350
|0.342
|171.303
|313
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