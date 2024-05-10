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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة فرنسا الكبرى
تقرير التجارب

موتو جي بي: خورخي مارتن يتصدر التجارب الحرة الأولى في فرنسا

تصدر خورخي مارتن دراج براماك دوكاتي أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة فرنسا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد انتقال متأخر لإطارات سوفت.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

وصل مارتن إلى الجولة الخامسة من موسم 2024 الجاري بفارق 17 نقطة في الصدارة بعد حادثة أخرجته من صدارة سباق إسبانيا وحرمته فرصة تعزيز الصدارة.

لكنه وفي الحصة الأولى، ضمن ظروف جوية مثالية، كان الأسرع مع دقيقة 31.421 ثانية على متن  إطار خلفي سوفت جديد.

وكان أحد الدراجين القلائل الذين قاموا بذلك، ليتصدر الحصة بفارق 0.237 ثانية أمام بيدرو أكوستا دراج تيك3  غاس عاس.

مافيريك فينياليس أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على متن أبريليا مع إطار ميديوم جديد، متقدماً على إينيا باستيانيني دراج دوكاتي وفرانشيسكو بانيايا زميله بطل العالم.

أليكس ماركيز وأليكس اسبارغارو دراجا غريزني وأبريليا أنهيا التجارب بالمركزين السادس والسابع.

بينما أكمل براد بيندر، مارك ماركيز وماركو بيزيتشي دراجو كاي تي ام، غريزني وكاي تي ام.

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نتائج التجارب الحرة الأولى:

   
1
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5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 20

1:31.421

   174.918 317
2 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 21

+0.237

1:31.658

 0.237 174.465 318
3 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 20

+0.257

1:31.678

 0.020 174.427 313
4 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 19

+0.416

1:31.837

 0.159 174.125 318
5 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 20

+0.431

1:31.852

 0.015 174.097 315
6 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 20

+0.475

1:31.896

 0.044 174.014 311
7 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 19

+0.490

1:31.911

 0.015 173.985 312
8 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 20

+0.521

1:31.942

 0.031 173.927 316
9 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 21

+0.550

1:31.971

 0.029 173.872 313
10 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 17

+0.559

1:31.980

 0.009 173.855 316
11 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 20

+0.614

1:32.035

 0.055 173.751 317
12 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 22

+0.649

1:32.070

 0.035 173.685 311
13 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 21

+0.691

1:32.112

 0.042 173.606 316
14 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 20

+0.800

1:32.221

 0.109 173.400 312
15 Portugal م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 20

+0.865

1:32.286

 0.065 173.278 311
16 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 19

+0.982

1:32.403

 0.117 173.059 309
17 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 22

+1.012

1:32.433

 0.030 173.003 312
18 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 17

+1.125

1:32.546

 0.113 172.791 314
19 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 21

+1.164

1:32.585

 0.039 172.719 311
20 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 21

+1.277

1:32.698

 0.113 172.508 317
21 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 19

+1.587

1:33.008

 0.310 171.933 310
22 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 23

+1.929

1:33.350

 0.342 171.303 313
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