موتو جي بي: خورخي مارتن يتصدر التجارب الحرة الأولى في فرنسا

وصل مارتن إلى الجولة الخامسة من موسم 2024 الجاري بفارق 17 نقطة في الصدارة بعد حادثة أخرجته من صدارة سباق إسبانيا وحرمته فرصة تعزيز الصدارة.

لكنه وفي الحصة الأولى، ضمن ظروف جوية مثالية، كان الأسرع مع دقيقة 31.421 ثانية على متن إطار خلفي سوفت جديد.

وكان أحد الدراجين القلائل الذين قاموا بذلك، ليتصدر الحصة بفارق 0.237 ثانية أمام بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس عاس.

مافيريك فينياليس أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على متن أبريليا مع إطار ميديوم جديد، متقدماً على إينيا باستيانيني دراج دوكاتي وفرانشيسكو بانيايا زميله بطل العالم.

أليكس ماركيز وأليكس اسبارغارو دراجا غريزني وأبريليا أنهيا التجارب بالمركزين السادس والسابع.

بينما أكمل براد بيندر، مارك ماركيز وماركو بيزيتشي دراجو كاي تي ام، غريزني وكاي تي ام.

نتائج التجارب الحرة الأولى: