موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: حلبة خيريز ضمن مفاوضات لاستضافة أول سباقَين من موسم 2020

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: حلبة خيريز ضمن مفاوضات لاستضافة أول سباقَين من موسم 2020
06-05-2020

تخوض حلبة خيريز مفاوضات لاستضافة أول جولتين متتاليتين من موسم 2020 المعلق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.

حتى الآن، تسببت جائحة فيروس "كورونا" بتعليق السباقات الـ 11 الأولى من موسم 2020، حيث كانت جولات هولندا، ألمانيا وفنلندا آخر الضحايا.

وذلك يعني نظرياً أنّ الموسم يتجه للانطلاق في بدايات شهر أغسطس/آب من جائزة التشيك الكبرى في برنو، لكن "دورنا" الجهة المروجة للبطولة تدرس إمكانية إطلاق أبكر على أرض الموطن: إسبانيا.

وظهرت حلبة خيريز حالياً كأبرز المرشحين لاستضافة جولتين في "موتو جي بي" متتاليتين، تتلوها جولة في "سوبر بايك" الأسبوع التالي.

حيث قال عمدة خيريز، مامين سانشيز، في تصريح لجيردة "دياريو دي خيريز": "إنه عرض جيد، لا يمكننا رفضه".

وأكمل: "إنه عرض مغرٍ نظراً لأنه يعني تواجد الكثير من الأشخاص في المدينة لفترة ثلاثة أسابيع، مع فائدة متواصلة لقطاع الفنادق والسياحة".

كما أشار سانشيز إلى أنه من شبه المؤكد إقامة السباق من دون جمهور.

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، كان كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدى "دورنا" قد صرح في وقت سابق أن التشيك والنمسا قد تحتفظان بمكانيهما شهر أغسطس/آب كجزء من خطة إقامة 10 - 11 سباقاً أوروبياً حتى بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن برشلونة تود استضافة سباقين متتالين كجزء من الخطة سابقة الذكر.

وأشار إيزبيليتا إلى أنه من غير الواضح بعد إمكانية إقامة سباقات خارج القارة الأوروبية، نظراً لعدم الوضوح فيما يتعلق بقوانين منع السفر بين البلدان المختلفة.

ومن المتوقع أن تصدر روزنامة جديدة مع الاقتراب من نهاية شهر مايو/أيار.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي

المقال السابق

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة ألمانيا الكبرى

جائزة ألمانيا الكبرى

١٨ يونيو - ٢١ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو يزعم بأنّ خططه لموسم 2021 "جاهزةٌ تقريبًا"

2
فورمولا 1

زاك براون: على الفورمولا واحد الاقتداء بمستويات المنافسة في إندي كار

3
فورمولا 1

جوردان: إمكانيّة مُغادرة مرسيدس، وهوندا ورينو للفورمولا واحد في غضون عامين

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي
MGP

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021
MGP

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021

روسي: التسابق من دون جمهور أمر "مؤسف للغاية"
MGP

روسي: التسابق من دون جمهور أمر "مؤسف للغاية"

مير يُكمل تشكيلة سوزوكي لموسم 2021 في الموتو جي بي بعد تجديد عقده لموسمين
MGP

مير يُكمل تشكيلة سوزوكي لموسم 2021 في الموتو جي بي بعد تجديد عقده لموسمين

ياماها: تعيّن علينا منع هاميلتون من دخول الحلبة مبكّرًا جدًا خلال حدث المبادلة
F1

ياماها: تعيّن علينا منع هاميلتون من دخول الحلبة مبكّرًا جدًا خلال حدث المبادلة

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٩ يوليو - ١٢ يوليو
تذاكر
٦ أغسطس - ٩ أغسطس
تذاكر
١٣ أغسطس - ١٦ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.