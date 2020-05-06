موتو جي بي: حلبة خيريز ضمن مفاوضات لاستضافة أول سباقَين من موسم 2020

حتى الآن، تسببت جائحة فيروس "كورونا" بتعليق السباقات الـ 11 الأولى من موسم 2020، حيث كانت جولات هولندا، ألمانيا وفنلندا آخر الضحايا.

وذلك يعني نظرياً أنّ الموسم يتجه للانطلاق في بدايات شهر أغسطس/آب من جائزة التشيك الكبرى في برنو، لكن "دورنا" الجهة المروجة للبطولة تدرس إمكانية إطلاق أبكر على أرض الموطن: إسبانيا.

وظهرت حلبة خيريز حالياً كأبرز المرشحين لاستضافة جولتين في "موتو جي بي" متتاليتين، تتلوها جولة في "سوبر بايك" الأسبوع التالي.

حيث قال عمدة خيريز، مامين سانشيز، في تصريح لجيردة "دياريو دي خيريز": "إنه عرض جيد، لا يمكننا رفضه".

وأكمل: "إنه عرض مغرٍ نظراً لأنه يعني تواجد الكثير من الأشخاص في المدينة لفترة ثلاثة أسابيع، مع فائدة متواصلة لقطاع الفنادق والسياحة".

كما أشار سانشيز إلى أنه من شبه المؤكد إقامة السباق من دون جمهور.

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بالمقابل، كان كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدى "دورنا" قد صرح في وقت سابق أن التشيك والنمسا قد تحتفظان بمكانيهما شهر أغسطس/آب كجزء من خطة إقامة 10 - 11 سباقاً أوروبياً حتى بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن برشلونة تود استضافة سباقين متتالين كجزء من الخطة سابقة الذكر.

وأشار إيزبيليتا إلى أنه من غير الواضح بعد إمكانية إقامة سباقات خارج القارة الأوروبية، نظراً لعدم الوضوح فيما يتعلق بقوانين منع السفر بين البلدان المختلفة.

ومن المتوقع أن تصدر روزنامة جديدة مع الاقتراب من نهاية شهر مايو/أيار.