تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جائزة البرازيل

موتو جي بي: جيانانتونيو ينتزع قطب الانطلاق الأول في تجارب تأهيلية مليئة بالحوادث في البرازيل

هيمنت الحوادث على التجارب التأهيلية بينما تألق دي جيانانتونيو ليحقق قطب انطلاق أول مفاجئ.

منشور:
فابيو دي جيانانتونيو، فريق في.آر46

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

نجح فابيو دي جيانانتونيو في العبور من القسم الأول ليحقق قطب الانطلاق الأول لفريق في.آر46 في جائزة البرازيل الكبرى لـ موتو جي بي، رغم تعرضه لحادث متأخر خلال التجارب التأهيلية.

وعلى الرغم من أن الحلبة بقيت جافة طوال يوم السبت بعد الأمطار الغزيرة في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، فإن حلبة غويانيا أوقعت عدداً من الدراجين خلال التجارب التأهيلية.

كان فرانشيسكو بانيايا أول من تعرض للسقوط في القسم الثاني، حيث فقد دراجته الرسمية من دوكاتي عند المنعطف العاشر بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الحصة.

كان متصدر البطولة بيدرو أكوستا الدراج التالي الذي تعرض لحادث، ليصبح أحدث ضحايا المنعطف الرابع الشهير، بينما سقط مارك ماركيز في نفس المنعطف بعد ذلك بقليل.

ورغم أن الثلاثة تمكنوا من العودة إلى المرآب لاستخدام دراجاتهم الثانية، فإن الفوضى المبكرة سمحت لدي جيانانتونيو بخطف الصدارة المؤقتة على متن دوكاتي في.آر46، مع تمسك ماركيز بالمركز الثاني.

احتل خورخي مارتين المركز الثالث في نهاية المحاولات الأولى، بينما صعد زميله في أبريليا ماركو بيتزيكي إلى المركز الخامس في منتصف الحصة.

ومع بداية المحاولات الثانية، نجح دي جيانانتونيو في تحسين زمنه بشكل طفيف إلى 1 دقيقة و17.410 ثانية، لكنه ظل عرضة لتهديد منافسيه في الدقائق الأخيرة من التجارب التأهيلية.

كان مارتين في طريقه لتسجيل زمن أسرع من الإيطالي، لكنه سقط عند المنعطف السادس قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الحصة، ما أدى إلى رفع الأعلام الصفراء.

وتعرض دي جيانانتونيو نفسه لحادث متأخر عند المنعطف الرابع بعد ذلك بقليل، ما أدخل التجارب التأهيلية في حالة من الفوضى.

ومع ذلك، لم يتمكن أي دراج من التفوق على زمن صاحب الـ27 عاماً، الذي حافظ على صدارته ليحقق ثاني انطلاقة أولى فقط في مسيرته في موتو جي بي.

صعد الفائز بجائزة تايلاند الكبرى ماركو بيتزيكي إلى المركز الثاني في نهاية الحصة، لكنه لم يتمكن من تكرار لفته في القسم الأول، والتي كانت ستمنحه الانطلاقة الأولى بفارق 0.002 ثانية.

وذهب المركز الثالث على شبكة الانطلاق إلى دوكاتي الرسمية بقيادة ماركيز، بينما سجل فابيو كوارتارارو من ياماها لفة مذهلة في اللحظات الأخيرة ليخطف المركز الرابع.

واحتفظ مارتين بالمركز الخامس رغم حادثه المتأخر، متفوقاً على دراجة أبريليا التابعة لفريق تراكهاوس بقيادة آي أوغورا.

وأنهى ثنائي غريزني فيرمين ألديغير وأليكس ماركيز الحصة في المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما لم يتمكن أكوستا من تحقيق أفضل من المركز التاسع على متن كيه تي إم الرسمية بعد حادثه المبكر.

دييغو موريرا، أل سي آر هوندا

دييغو موريرا، أل سي آر هوندا

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

وأكمل يوهان زاركو (أل سي آر)، وبانيايا، وتوبراك رازغاتلي أوغلو (براماك) الصف الرابع من الشبكة في المراكز العاشر والحادي عشر والثاني عشر على التوالي.

أنهى دراج هوندا الرسمي جوان مير الحصة في المركز 13 على شبكة الانطلاق، بعد أن خسر آخر بطاقة تأهل إلى القسم الثاني لصالح منافسه في في.آر46 دي جيانانتونيو. وتبعه مباشرة البرازيلي ديوغو موريرا على متن هوندا التابعة لفريق أل سي آر.

وكان الدراج البرازيلي يحتل مركزاً مؤقتاً في القسم الثاني بعد المحاولة الأولى، لكن خطأ في لفته السريعة التالية منعه من تحسين زمنه السابق البالغ 1 دقيقة و17.812 ثانية.

وجاء فرانكي موربيديلي (في.آر46)، وراؤول فرنانديز (تراكهاوس)، وأليكس رينس (ياماها) في المراكز 15 و16 و17 على التوالي.

وتعرض كل من جاك ميلر (براماك) ولوكا ماريني (هوندا) لحادثيهما الثانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في القسم الأول، ما وضعهما في المركزين 18 و19 على شبكة الانطلاق.

واحتلت دراجات كيه تي إم بقيادة مافريك فينياليس، وبراد بيندر، وإينيا باستيانيني المراكز الأخيرة في شبكة الانطلاق المكونة من 22 دراجة.

نتائج القسم الثاني:

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 6

1:17.410

   178.349 342
2 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 10

+0.070

1:17.480

 0.070 178.187 345
3 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 9

+0.081

1:17.491

 0.011 178.162 348
4 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 10

+0.151

1:17.561

 0.070 178.001 336
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 7

+0.220

1:17.630

 0.069 177.843 343
6 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 10

+0.292

1:17.702

 0.072 177.678 345
7 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 10

+0.305

1:17.715

 0.013 177.649 340
8 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 10

+0.389

1:17.799

 0.084 177.457 343
9 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 8

+0.624

1:18.034

 0.235 176.922 342
10 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 9

+0.655

1:18.065

 0.031 176.852 340
11 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 8

+0.712

1:18.122

 0.057 176.723 339
12 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 8

+1.012

1:18.422

 0.300 176.047 337
شاهد كامل النتائج

Q1 results:

القسم الأول من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 9

1:17.408

   178.353  
2 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 8

+0.123

1:17.531

 0.123 178.070  
3 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 9

+0.302

1:17.710

 0.179 177.660  
4 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 9

+0.404

1:17.812

 0.102 177.427  
5 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 9

+0.407

1:17.815

 0.003 177.420  
6 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 10

+0.556

1:17.964

 0.149 177.081  
7 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 9

+0.567

1:17.975

 0.011 177.056  
8 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 7

+0.614

1:18.022

 0.047 176.950  
9 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 3

+0.761

1:18.169

 0.147 176.617  
10 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 8

+0.768

1:18.176

 0.007 176.601  
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 9

+0.829

1:18.237

 0.061 176.463  
12 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 9

+1.071

1:18.479

 0.242 175.919  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

أبرز التعليقات

