"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية

تقضي الخطة ببناء حلبة متناسبة مع معايير الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" معترف بها ضمن معايير الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ضمن موقع لم يُفصح عنه بعد ضمن المملكة، ما سيجعل من المملكة العربية السعودية ثاني بلد في الشرق الأوسط يستضيف إحدى سباقات البطولة العالمية بعد قطر.

ومن غير الواضح إن كانت الحلبة هي نفسها تلك التي يتم بناؤها في القدية قرب الرياض، والتي من المتوقع أن تستضيف جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد خلال السنوات القادمة، أو أنها ستكون حلبة أخرى في موقع مختلف.

ولم يتم تقديم موعد زمني لإقامة سباق "موتو جي بي"، لكن الخطة تتضمن تأسيس برنامج للمواهب الشابة من أجل تنمية وتطوير الدراجين في المنطقة، مع هدف تواجد دراج سعوديّ ضمن "موتو جي بي" مستقبلاً.

وأوضحت شركة رياضة المحركات السعودية أن سباق موتو جي بي، سيشكل علامة توسعها لتشمل منافسات الدراجات النارية، خاصة وأنها تستضيف سباق فورمولا واحد في جدة، سباق فورمولا إي في الرياض إضافة إلى رالي داكار الأسطوري.

حيث قال صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان العبدلله الفيصل: "تملؤنا الحماسة لتأكيد توقيع مذكرة التفاهم مع ’دورنا’ اليوم، ضمن إشارة واضحة لهدفنا المشترك في جلب ’موتو جي بي’ إلى المملكة العربية السعودية".

وأكمل: "ذلك أمر منطقي تماماً، أن نضيف رياضة سباقات عالمية رائعة أخرى إلى تشكيلة السباقات العالمية التي تستضيفها المملكة".

وأردف: "نتطلع قدماً للعمل مع ’دورنا’ لتحقيق التزامنا المشترك وجلب قمة رياضة الدراجات النارية إلى المملكة، ومواصلة تقديم المزيد من الفرص والمبادرات لتعزيز وإثراء حياة جميع المواطنين".

الانطلاقة تصوير: دورنا

من جهته، قال كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدى "دورنا": "بصفتها قمة رياضة الدراجات النارية، تملؤنا الحماسة لفرصة جلب ’موتو جي بي’ وتعزيز تواجدها ضمن الشرق الأوسط عبر إضافة جولة في المملكة العربية السعودية".

وأكمل: "تمثل هذه المنطقة سوقاً محورياً للبطولة، كما أن الطلب في المملكة على فعاليات كهذه يتزايد باستمرار، حيث أظهرت الإحصائيات أن 80 بالمئة من المتابعين السعوديين يرغبون برؤية جولة في بلادهم. خلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت المملكة قدرتها على استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى بأعلى المعايير".

واختتم: "توقيع مذكرة التفاهم يؤكد الرؤية المشتركة لتعزيز هذه الفرصة بشكل أكبر. نحن واثقون من أننا سنجد موطناً جديداً مضيافاً ومرحّباً لنا في المملكة العربية السعودية، ونتطلع قدماً للمزيد من التعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية للدفع بطموحنا المشترك قدماً للأمام".