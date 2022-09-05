"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية
وقعت "دورنا" الشركة المنظمة لمجريات بطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي" مذكرة تفاهم مع شركة رياضة المحركات السعودية لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية مستقبلاً.
تقضي الخطة ببناء حلبة متناسبة مع معايير الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" معترف بها ضمن معايير الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ضمن موقع لم يُفصح عنه بعد ضمن المملكة، ما سيجعل من المملكة العربية السعودية ثاني بلد في الشرق الأوسط يستضيف إحدى سباقات البطولة العالمية بعد قطر.
ومن غير الواضح إن كانت الحلبة هي نفسها تلك التي يتم بناؤها في القدية قرب الرياض، والتي من المتوقع أن تستضيف جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد خلال السنوات القادمة، أو أنها ستكون حلبة أخرى في موقع مختلف.
ولم يتم تقديم موعد زمني لإقامة سباق "موتو جي بي"، لكن الخطة تتضمن تأسيس برنامج للمواهب الشابة من أجل تنمية وتطوير الدراجين في المنطقة، مع هدف تواجد دراج سعوديّ ضمن "موتو جي بي" مستقبلاً.
وأوضحت شركة رياضة المحركات السعودية أن سباق موتو جي بي، سيشكل علامة توسعها لتشمل منافسات الدراجات النارية، خاصة وأنها تستضيف سباق فورمولا واحد في جدة، سباق فورمولا إي في الرياض إضافة إلى رالي داكار الأسطوري.
حيث قال صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان العبدلله الفيصل: "تملؤنا الحماسة لتأكيد توقيع مذكرة التفاهم مع ’دورنا’ اليوم، ضمن إشارة واضحة لهدفنا المشترك في جلب ’موتو جي بي’ إلى المملكة العربية السعودية".
وأكمل: "ذلك أمر منطقي تماماً، أن نضيف رياضة سباقات عالمية رائعة أخرى إلى تشكيلة السباقات العالمية التي تستضيفها المملكة".
وأردف: "نتطلع قدماً للعمل مع ’دورنا’ لتحقيق التزامنا المشترك وجلب قمة رياضة الدراجات النارية إلى المملكة، ومواصلة تقديم المزيد من الفرص والمبادرات لتعزيز وإثراء حياة جميع المواطنين".
الانطلاقة
تصوير: دورنا
من جهته، قال كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدى "دورنا": "بصفتها قمة رياضة الدراجات النارية، تملؤنا الحماسة لفرصة جلب ’موتو جي بي’ وتعزيز تواجدها ضمن الشرق الأوسط عبر إضافة جولة في المملكة العربية السعودية".
وأكمل: "تمثل هذه المنطقة سوقاً محورياً للبطولة، كما أن الطلب في المملكة على فعاليات كهذه يتزايد باستمرار، حيث أظهرت الإحصائيات أن 80 بالمئة من المتابعين السعوديين يرغبون برؤية جولة في بلادهم. خلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت المملكة قدرتها على استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى بأعلى المعايير".
واختتم: "توقيع مذكرة التفاهم يؤكد الرؤية المشتركة لتعزيز هذه الفرصة بشكل أكبر. نحن واثقون من أننا سنجد موطناً جديداً مضيافاً ومرحّباً لنا في المملكة العربية السعودية، ونتطلع قدماً للمزيد من التعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية للدفع بطموحنا المشترك قدماً للأمام".
أحدث الأخبار
"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية
وقعت "دورنا" الشركة المنظمة لمجريات بطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي" مذكرة تفاهم مع شركة رياضة المحركات السعودية لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية مستقبلاً.
موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو
أحرز فرانشيكو بانيايا الفوز بسباق جائزة سان مارينو الكبرى المثير بعد أن تغلّب على زميله المستقبلي في دوكاتي إينيا باستيانيني بفارق 0.034 ثانية ليتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.
ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
قال مارك ماركيز أنّه عندما سيشعر بأنّه جاهزٌ للعودة إلى التسابق في الموتو جي بي في 2022 فلن يقوم بالمشاركة في سباقٍ ومن ثمّ "يبقى في المنزل".
موتو جي بي: ميلر يتفوّق بـ 0.015 ثانية على بانيايا وينطلق أوّلًا في ميزانو
أحرز جاك ميلر قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد أن تفوّق على زميله فرانشيسكو بانيايا بـ 0.015 ثانية، في الوقت الذي حجزت فيه دوكاتي المراكز الأربعة الأولى.