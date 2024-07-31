موتو جي بي توقع عقداً جديداً مع الحكومة الهندية للعودة إلى الروزنامة بدءاً من 2025

وافقت "موتو جي بي" على توقيع عقد مباشر مع السلطات المحلية لولاية اوتار براديش، بهدف إقامة جائزة الهند الكبرى بين موسمي 2025-2027.

وهذا ما يؤكد عودة الهند إلى الروزنامة بدءاً من العام المقبل بعد أن خرجت منها هذا الموسم بسبب ما وصفته السلطات بـ "اعتبارات تشغيلية" و"ظروف جوية غير مناسبة".

وليس من المعلوم بعد إن كانت حكومة اوتار براديش ستكون الجهة المروّجة الجديدة للحدث كجزء من العقد مع دورنا (الشركة المالكة للبطولة)، خاصة بعد ما أشيع عن خلافات مالية مع شركة Fairstreet التي كانت الجهة المروّجة السابقة للجولة الملغية.

وسيمتد العقد الجديد مع البطولة حتى موسم 2027.

ومن المتوقع أن تكون الهند الجولة الثانية من موسم 2025 بعد الجولة الافتتاحية في قطر.