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موتو جي بي

موتو جي بي توقع عقداً جديداً مع الحكومة الهندية للعودة إلى الروزنامة بدءاً من 2025

يبدو أن مستقبل الهند ضمن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بات مؤكداً بعد توقيع البلاد لعقد جديد مع البطولة.

خورخي مارتن، براماك دوكاتي

Jorge Martin, Pramac Racing

الصورة من قبل: Srinivasa Krishnan

وافقت "موتو جي بي" على توقيع عقد مباشر مع السلطات المحلية لولاية اوتار براديش، بهدف إقامة جائزة الهند الكبرى بين موسمي 2025-2027.

وهذا ما يؤكد عودة الهند إلى الروزنامة بدءاً من العام المقبل بعد أن خرجت منها هذا الموسم بسبب ما وصفته السلطات بـ "اعتبارات تشغيلية" و"ظروف جوية غير مناسبة".

وليس من المعلوم بعد إن كانت حكومة اوتار براديش ستكون الجهة المروّجة الجديدة للحدث كجزء من العقد مع دورنا (الشركة المالكة للبطولة)، خاصة بعد ما أشيع عن خلافات مالية مع شركة Fairstreet التي كانت الجهة المروّجة السابقة للجولة الملغية.

وسيمتد العقد الجديد مع البطولة حتى موسم 2027.

ومن المتوقع أن تكون الهند الجولة الثانية من موسم 2025 بعد الجولة الافتتاحية في قطر.

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