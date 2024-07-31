موتو جي بي توقع عقداً جديداً مع الحكومة الهندية للعودة إلى الروزنامة بدءاً من 2025
يبدو أن مستقبل الهند ضمن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بات مؤكداً بعد توقيع البلاد لعقد جديد مع البطولة.
Jorge Martin, Pramac Racing
الصورة من قبل: Srinivasa Krishnan
وافقت "موتو جي بي" على توقيع عقد مباشر مع السلطات المحلية لولاية اوتار براديش، بهدف إقامة جائزة الهند الكبرى بين موسمي 2025-2027.
وهذا ما يؤكد عودة الهند إلى الروزنامة بدءاً من العام المقبل بعد أن خرجت منها هذا الموسم بسبب ما وصفته السلطات بـ "اعتبارات تشغيلية" و"ظروف جوية غير مناسبة".
وليس من المعلوم بعد إن كانت حكومة اوتار براديش ستكون الجهة المروّجة الجديدة للحدث كجزء من العقد مع دورنا (الشركة المالكة للبطولة)، خاصة بعد ما أشيع عن خلافات مالية مع شركة Fairstreet التي كانت الجهة المروّجة السابقة للجولة الملغية.
وسيمتد العقد الجديد مع البطولة حتى موسم 2027.
ومن المتوقع أن تكون الهند الجولة الثانية من موسم 2025 بعد الجولة الافتتاحية في قطر.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
دوهان يقترب من القيادة لصالح ألبين في 2025
مرسيدس: تآكل اللوح والإطارات وانخفاض وزن السائق وراء شطب نتيجة راسل
دبليو إي سي: احتمال حظر التشكيلات التي تضم سائقَين فقط ضمن فئة السيارات الخارقة
كيف قدّمت مكلارين لمحة على مستقبلها عبر التصميم الجديد للجناح الخلفي
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات