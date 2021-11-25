موتو جي بي تكشف موعد الانتقال لاستعمال وقود مستدام بالكامل

كجزء من سعي البطولة نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت "موتو جي بي" عن تعاونٍ مع المصنعين الحاليين لتطوير وقود مستدام خلال هذا العقد.

بحلول عام 2024 من المتوقع أن تستعمل موتو جي بي، موتو2 وموتو3، وقوداً مستداماً بنسبة 40 بالمئة.

وبحلول 2027، سيتم استعمال وقود مستدام مئة بالمئة.

وسيعمل مصنعو موتو جي بي الستة الحاليون مع مزوديهم الحاليين للوقود على هذا المشروع.

وأشارت البطولة إلى أن الوقود المستدام سيكون من الممكن استعماله ضمن محركات الاحتراق الداخلية الاعتيادية، وذلك في إشارة إلى عدم وجود خطط للانتقال إلى الطاقة الهجينة.

حيث قال خورخي فيغاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم": "يملؤني الفخر بهذا الإعلان، بعد العديد من المفاوضات التي استمرت طوال أشهر وسنوات، توصلنا لاتفاق".

وتابع: "هذا سيسمح لـ موتو جي بي، بأن تحتل مركز الريادة لهذه الثورة الحقيقية في الاستدامة".

وأردف: "نأمل بحلول 2027، أن ننتقل لبطولة من دون أية انبعاثات كربونية".

من جهته، قال كارميلو إيزبيليتا المدير التفنيذي لـ دورنا، مروج البطولة: "الدراجات تمثل جزءاً حيوياً من المجتمع. الوقود الحيوي مفتاح أساسي نحو عالم صديق للبيئة".

واختتم: "الشكر لجميع الأطراف المشاركة في جعل هذا المشروع حقيقة".