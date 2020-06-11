"موتو جي بي" تكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020

أجبرت جائحة الفيروس التي أصابت العالم بأسره، البطولة على تعليق الموسم منذ جولة قطر الملغاة بداية شهر مارس/آذار.

وخلال اﻷسابيع الماضية، تمّ إلغاء جولات هولندا، ألمانيا، فنلندا، أستراليا، اليابان، بريطانيا وإيطاليا.

وكانت "دورنا" الجهة المروجة للبطولة قد أعلنت شهر أبريل الماضي استئناف الموسم من حلبة خيريز اﻹسبانية بجولتين متتاليتين.

وباتت تلك المواعيد مثبتة مع الكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020.

وستكون جائزة التشيك هي الجولة الثالثة يوم 9 أغسطس مع سباق واحد، قبل التوجه مباشرة إلى النمسا لجولتين في 16 و23 أغسطس.

ميزانو ستستضيف سباقين يومي13 و20 سبتمبر، بينما ستقام جولة كتالونيا في 27 سبتمبر وفرنسا في 11 أكتوبر.

وستقام جائزة آراغون يومي 18 و25 أكتوبر.

فالنسيا ستستضيف جولتين متتاليتين يومي 8 و15 نوفمبر لتختم الروزنامة اﻷوروبية والموسم بأكمله في حال لم تفلح البطولة بإقامة جولات أخرى خارج أوروبا.

ومن بين الجولات التي لم تُلغَ بعد، أمام "موتو جي بي" خيارات تتضمن: ماليزيا، تايلاند، أمريكا واﻷرجنتين.

ولا يجب أن يستمر الموسم ﻷبعد من 17 ديسمبر مع 17 جولة كحد أقصى.

الروزنامة المعدلة