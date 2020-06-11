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موتو جي بي / أخبار عاجلة

"موتو جي بي" تكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020

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"موتو جي بي" تكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020
11-06-2020

كشفت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عن 13 جولة ضمن الروزنامة اﻷوروبية لموسم 2020 المعلق حتى اﻵن بسبب فيروس "كورونا"، مع خيارات لجولات خارج أوروبا نهاية العام.

أجبرت جائحة الفيروس التي أصابت العالم بأسره، البطولة على تعليق الموسم منذ جولة قطر الملغاة بداية شهر مارس/آذار.

وخلال اﻷسابيع الماضية، تمّ إلغاء جولات هولندا، ألمانيا، فنلندا، أستراليا، اليابان، بريطانيا وإيطاليا.

وكانت "دورنا" الجهة المروجة للبطولة قد أعلنت شهر أبريل الماضي استئناف الموسم من حلبة خيريز اﻹسبانية بجولتين متتاليتين.

وباتت تلك المواعيد مثبتة مع الكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020.

وستكون جائزة التشيك هي الجولة الثالثة يوم 9 أغسطس مع سباق واحد، قبل التوجه مباشرة إلى النمسا لجولتين في 16 و23 أغسطس.

ميزانو ستستضيف سباقين يومي13 و20 سبتمبر، بينما ستقام جولة كتالونيا في 27 سبتمبر وفرنسا في 11 أكتوبر.

وستقام جائزة آراغون يومي 18 و25 أكتوبر.

فالنسيا ستستضيف جولتين متتاليتين يومي 8 و15 نوفمبر لتختم الروزنامة اﻷوروبية والموسم بأكمله في حال لم تفلح البطولة بإقامة جولات أخرى خارج أوروبا.

ومن بين الجولات التي لم تُلغَ بعد، أمام "موتو جي بي" خيارات تتضمن: ماليزيا، تايلاند، أمريكا واﻷرجنتين.

ولا يجب أن يستمر الموسم ﻷبعد من 17 ديسمبر مع 17 جولة كحد أقصى.

الروزنامة المعدلة

الموعد الحدث الحلبة
8 مارس Qatar قطر (موتو 2 وموتو 3 فقط) لوسيل
19 يوليو Spain إسبانيا خيريز
26 يوليو Spain إسبانيا  خيريز
9 أغسطس Czech Republic التشيك برنو
16 أغسطس Austria النمسا ريد بُل رينغ
23 أغسطس Austria النمسا ريد بُل رينغ
13 سبتمبر San Marino سان مارينو ميزانو
20 سبتمبر San Marino  سان مارينو ميزانو
27 سبتمبر Spain كتالونيا برشلونة
11 أكتوبر France فرنسا لومان
18 أكتوبر Spain آراغون موتورلاند آراغون
25 أكتوبر Spain توريل موتورلاند آراغون
8 نوفمبر Spain أوروبا ريكاردو تورمو
15 نوفمبر Spain فالنسيا  ريكاردو تورمو

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