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موتو جي بي: تعليق ياماها لمشاركة فينياليس سيتواصل في سيلفرستون

سيتواصل استبعاد مافيريك فينياليس خلال جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل كون ياماها لن تسمح له بالتسابق في سيلفرستون وقف ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

موتو جي بي: تعليق ياماها لمشاركة فينياليس سيتواصل في سيلفرستون

علّقت ياماها مشاركة فينياليس على إثر جائزة ستيريا الكبرى التي حاولها خلالها تعمّد الإضرار بمحرّك درّاجته في اللفّات الأخيرة.

وأعلنت ياماها عشيّة انطلاق مجريات جائزة النمسا الكبرى عن أن تعليق مشاركة فينياليس في سباق ريد بُل رينغ الثاني.

واعتذر فينياليس من ياماها يوم السبت في النمسا، واعترف بأنّ أفعاله في سباق ستيريا مردّها إحباطه حيال وضعه خلال السباق وفي صفوف ياماها بشكلٍ عام.

وكانت العلاقة بين الطرفين قد انهارت مع تقدّم موسم 2021، حيث طلب فينياليس وضع حدٍ لعقده مع نهاية العام الجاري أي قبل موسمٍ من نهايته الطبيعيّة.

وأكّدت أبريليا الإثنين الماضي تعاقدها مع فينياليس لموسم 2022.

في المقابل قالت ياماها الأسبوع الماضي أنّ أيّ قرار حيال مشاركة فينياليس في السباقات المتبقية من هذا الموسم سيكون مبنيًا على المزيد من المحادثات.

وقال ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها لقناة "بي تي سبورت" الأسبوع الماضي حيال إمكانيّة تسابق فينياليس مجدّدًا: "كلّ شيء ممكن في الوقت الحاضر".

وأضاف: "اتُّخذ قرار تعليق مشاركته هنا، اتّخذناه نحن (الفريق الأوروبي). أجرينا بعض المحادثات مع طاقم اليابان، لكنّ الخطوة الأولى كانت تعليق مشاركته في هذا السباق".

وأردف: "من ثمّ سنرى ماذا سيحدث".

ويُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن يُؤكّد الآن أنّ فينياليس لن يتسابق في جائزة بريطانيا الكبرى، حيث يتّجه كال كراتشلو درّاج اختبارات ياماها لقيادة الدرّاجة الثانية بجوار فابيو كوارتارارو.

وكان كراتشلو بصدد تعويض فرانكو موربيديللي المصاب في صفوف فريق "اس آر تي" في جولتَي النمسا، وكان من المفترض أن يفعل الأمر ذاته في سيلفرستون، لكنّ جايك ديكسون درّاج الموتو 2 سيخلفه في بريطانيا.

ولا يزال من غير الواضح في الوقت الحاضر إن كان تعليق مشاركة فينياليس سيقتصر على سيلفرستون، أم أنّ أيّامه في ياماها ستنتهي مبكّرًا.

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