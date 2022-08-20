موتو جي بي تعلن رسمياً اعتماد صيغة السباقات القصيرة لموسم 2023

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخراً، فقد أكدت البطولة السير على نهج الفورمولا واحد في هذه الصيغة.

وضمن مؤتمر صحفي خاص بهذا الأمر عُقد على حلبة ريد بُل رينغ شهد حضور كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي، خورخي فييغا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" وهيرفي بونشارال رئيس جمعية فرق السباقات العالمية، تم تأكيد اعتماد صيغة السباقات القصيرة.

وستقام السباقات القصيرة في كل جولة من جولات الموسم، على مسافة تقدر بنصف مسافة السباق الرئيسي وسيمنح الدراجون فيها نصف النقاط.

وأكدت البطولة أن اعتماد هذه الصيغة لن يؤدي إلى تضخم كبير في الوقت على المسار مقارنة بالمواسم السابقة.

حيث سيتم حذف حصة تجارب حرة واحدة إضافة إلى فترة التحمية التي تبلغ 20 دقيقة أيام الأحد وذلك كبديل عن وقت السباق القصير.

نتيجة لذلك، لن يتم تغيير عدد المحركات المسموحة لكل دراج. كما تم التأكيد كذلك على أن السباقات القصيرة لن تؤثر على ترتيب انطلاق السباقات الرئيسية، ما يعني أن التصفيات ستحدد ترتيبها، كما هو الحال حالياً.

وهذا هو الاختلاف عن الفورمولا واحد التي تحدد تصفياتها ترتيب انطلاق السباقات القصيرة التي تحدد بدورها ترتيب انطلاق السباقات الرئيسية (ضمن الجولات التي تضم سباقات قصيرة).

وكان فابيو كوارتارارو حامل اللقب قد وصف هذه الفكرة "بالسخيفة تماماً" حين سُئِل عنها من قبل وسائل الإعلام.

لكن لم يتكلم الكثير من الدراجين علناً عن آرائهم بها، حيث تم تبليغهم رسمياً بها من قبل فرقهم بعد الإعلان.

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