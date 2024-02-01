موتو جي بي: تعديل روزنامة موسم 2024 وإلغاء جولة الأرجنتين
تم تعديل روزنامة السباقات لموسم 2024 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد إلغاء سباق الأرجنتين.
كان من المقرر أن تكون روزنامة هذا العام الأطول في تاريخ البطولة بوجود 22 جولة، بدءًا من 10 مارس مع جائزة قطر الكبرى.
ومع ذلك، خلال الأسبوع الماضي، بدا أن الجولة الثالثة من الموسم في الأرجنتين تواجه تهديدًا جادًا بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي بموجب توجيهات الرئيس الجديد للبلاد.
ومن ثم، في 31 يناير، أكدت دورنا والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) أن جائزة الأرجنتين قد تم استبعادها من روزنامة السباقات لعام 2024.
وحتى لو بقيت الروزنامة كما هي، فإن 21 جولة سيبقى رقمًا قياسيًا لـ "موتو جي بي"، مع إضافة سباق جائزة كازاخستان الكبرى الافتتاحي في يونيو.
وفي حالة إلغاء المزيد من الجولات، فإن "موتو جي بي" تمتلك حلبة على قائمتها الاحتياطية يمكن ضمّها إذا توافقت مع متطلبات المشاركة.
حيث تم الإعلان في وقت متأخر من العام الماضي أن حلبة بالاتون بارك في هنغاريا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ستكون موقعًا احتياطيًا للجولات في موسم 2024.
تصوير: صور موتورسبورت
خط الانطلاق
روزنامة موسم 2024:
|الترتيب.
|الموعد
|السباق
|الحلبة
|1
|10 مارس
|قطر
|لوسيل
|2
|24 مارس
|البرتغال
|بورتيماو
|3
|14 أبريل
|أميركا
|حلبة الأمريكيتين
|4
|28 أبريل
|إسبانيا
|خيريز
|5
|12 مايو
|فرنسا
|لومان
|6
|26 مايو
|كاتالونيا
|برشلونة
|7
|2 يونيو
|إيطاليا
|موجيللو
|8
|16 يونيو
|كازاخستان
|سوكول
|9
|30 يونيو
|هولندا
|آسين
|10
|7 يوليو
|ألمانيا
|ساكسينرينغ
|11
|4 أغسطس
|بريطانيا
|سيلفرستون
|12
|18 أغسطس
|النمسا
|ريد بُل رينغ
|13
|1 سبتمبر
|آراغون
|آراغون
|14
|8 سبتمبر
|سان مارينو
|ميزانو
|15
|22 سبتمبر
|الهند
|بودا
|16
|29 سبتمبر
|إندونيسيا
|مانداليكا
|17
|6 أكتوبر
|اليابان
|موتيجي
|18
|20 أكتوبر
|أستراليا
|فيليب آيلاند
|19
|27 أكتوبر
|تايلاند
|بوريام
|20
|3 نوفمبر
|ماليزيا
|سيبانغ
|21
|17 نوفمبر
|فالنسيا
|فالنسيا
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