موتو جي بي: تعديل روزنامة موسم 2024 وإلغاء جولة الأرجنتين

كان من المقرر أن تكون روزنامة هذا العام الأطول في تاريخ البطولة بوجود 22 جولة، بدءًا من 10 مارس مع جائزة قطر الكبرى.

ومع ذلك، خلال الأسبوع الماضي، بدا أن الجولة الثالثة من الموسم في الأرجنتين تواجه تهديدًا جادًا بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي بموجب توجيهات الرئيس الجديد للبلاد.

ومن ثم، في 31 يناير، أكدت دورنا والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) أن جائزة الأرجنتين قد تم استبعادها من روزنامة السباقات لعام 2024.

وحتى لو بقيت الروزنامة كما هي، فإن 21 جولة سيبقى رقمًا قياسيًا لـ "موتو جي بي"، مع إضافة سباق جائزة كازاخستان الكبرى الافتتاحي في يونيو.

وفي حالة إلغاء المزيد من الجولات، فإن "موتو جي بي" تمتلك حلبة على قائمتها الاحتياطية يمكن ضمّها إذا توافقت مع متطلبات المشاركة.

حيث تم الإعلان في وقت متأخر من العام الماضي أن حلبة بالاتون بارك في هنغاريا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ستكون موقعًا احتياطيًا للجولات في موسم 2024.

تصوير: صور موتورسبورت خط الانطلاق

روزنامة موسم 2024: