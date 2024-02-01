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موتو جي بي: تعديل روزنامة موسم 2024 وإلغاء جولة الأرجنتين

تم تعديل روزنامة السباقات لموسم 2024 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد إلغاء سباق الأرجنتين. 

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فرانكو موربيديللي، ياماها

كان من المقرر أن تكون روزنامة هذا العام الأطول في تاريخ البطولة بوجود 22 جولة، بدءًا من 10 مارس مع جائزة قطر الكبرى. 

ومع ذلك، خلال الأسبوع الماضي، بدا أن الجولة الثالثة من الموسم في الأرجنتين تواجه تهديدًا جادًا بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي بموجب توجيهات الرئيس الجديد للبلاد.

ومن ثم، في 31 يناير، أكدت دورنا والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) أن جائزة الأرجنتين قد تم استبعادها من روزنامة السباقات لعام 2024.

وحتى لو بقيت الروزنامة كما هي، فإن 21 جولة سيبقى رقمًا قياسيًا لـ "موتو جي بي"، مع إضافة سباق جائزة كازاخستان الكبرى الافتتاحي في يونيو. 

وفي حالة إلغاء المزيد من الجولات، فإن "موتو جي بي" تمتلك حلبة على قائمتها الاحتياطية يمكن ضمّها إذا توافقت مع متطلبات المشاركة. 

حيث تم الإعلان في وقت متأخر من العام الماضي أن حلبة بالاتون بارك في هنغاريا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ستكون موقعًا احتياطيًا للجولات في موسم 2024.

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خط الانطلاق

تصوير: صور موتورسبورت

خط الانطلاق

روزنامة موسم 2024:

الترتيب. الموعد السباق الحلبة
1 10 مارس Qatar قطر لوسيل
2 24 مارس Portugal البرتغال بورتيماو
3 14 أبريل United States أميركا حلبة الأمريكيتين
4 28 أبريل Spain إسبانيا خيريز
5 12 مايو France فرنسا لومان
6 26 مايو Spain كاتالونيا برشلونة
7 2 يونيو Italy إيطاليا موجيللو
8 16 يونيو Kazakhstan كازاخستان سوكول
9 30 يونيو Netherlands هولندا آسين
10 7 يوليو Germany ألمانيا ساكسينرينغ
11 4 أغسطس United Kingdom بريطانيا سيلفرستون
12 18 أغسطس Austria النمسا ريد بُل رينغ
13 1 سبتمبر Spain آراغون آراغون
14 8 سبتمبر San Marino سان مارينو ميزانو
15 22 سبتمبر India الهند بودا
16 29 سبتمبر Indonesia إندونيسيا مانداليكا
17 6 أكتوبر Japan اليابان موتيجي
18 20 أكتوبر Australia أستراليا فيليب آيلاند
19 27 أكتوبر Thailand تايلاند بوريام
20 3 نوفمبر Malaysia ماليزيا سيبانغ
21 17 نوفمبر Spain فالنسيا فالنسيا
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