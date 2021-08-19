موتو جي بي: تعديل الروزنامة بعد إلغاء جولة ماليزيا

بالرغم من تطبيق اللقاحات لمكافحة الفيروس، لكن روزنامة البطولة تأثرت بشكل كبير نتيجة بقاء أعداد من الإصابات وتطبيق قوانين التشديد على السفر بين البلدان.

ونظراً لارتفاع أرقام الإصابات في ماليزيا، اضطرت البطولة لإجراء تعديلات على الروزنامة وإلغاء الحدث في سيبانغ للعام الثاني على التوالي.

وسيتم استبدال جولة سيبانغ بسباق ثانٍ في ميزانو، حيث سيأخذ موعد 24 أكتوبر/تشرين الأول، المقرر لها سابقاً، بدلاً من إقامته كجولة ثانية بعد سباق سان مارينو.

ولم تطلق تسمية رسمية على الحدث بعد. إذ أقيم سباق ميزانو الثاني تحت اسم إيميليا رومانيا العام الماضي.

حيث جاء في بيان أصدرته البطولة: "يؤسف الاتحاد العالمي للدراجات النارية، ودورنا الإعلان عن إلغاء جولة ماليزيا، والتي كانت مقررة على حلبة سيبانغ الدولية بين 22 و24 أكتوبر".

وأكمل البيان: "تداعيات جائحة كورونا المتواصلة وقوانين السفر، أجبرتنا على اتخاذ قرار الإلغاء".

وتابع: "ستعود البطولة إلى حلبة ميزانو بين يومي 22 و24 أكتوبر، وهو موعد جائزة ماليزيا، وذلك لسباق ثانٍ على الحلبة الكلاسيكية".

وأردف: "سيتم إعلان الاسم الرسمي للحدث لاحقاً".

يشار إلى أن مسؤولي البطولة متجهزون لأية تغييرات إضافية محتملة في الروزنامة بسبب فيروس كورونا.

روزنامة البطولة المعدلة:

التاريخ الحلبة 28 مارس لوسيل 4 ابريل لوسيل 18 ابريل الغارفي 2 مايو خيريز 16 مايو لومان 30 مايو موجيللو 6 يونيو برشلونة 20 يونيو ساكسترينغ 27 يونيو Assen 8 أغسطس ريد بُل رينغ 15أغسطس ريد بُل رينغ 29أغسطس سيلفرستون 12 سبتمبر أراغون 19سبتمبر ميزانو 3 أكتوبر حلبة الأمريكيتين 24أكتوبر ميزانو 07 نوفمبر الغارفي 14 نوفمبر فالنسيا يعلن لاحقاً يعلن لاحقاً