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موتو جي بي: تعديل الروزنامة بعد إلغاء جولة ماليزيا

تم إدخال مجموعة من التعديلات على روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" 2021 وذلك بسبب عواقب جائحة كورونا خاصة بعد إلغاء جولة ماليزيا وإضافة سباق ثانٍ في ميزانو.

موتو جي بي: تعديل الروزنامة بعد إلغاء جولة ماليزيا

بالرغم من تطبيق اللقاحات لمكافحة الفيروس، لكن روزنامة البطولة تأثرت بشكل كبير نتيجة بقاء أعداد من الإصابات وتطبيق قوانين التشديد على السفر بين البلدان.

ونظراً لارتفاع أرقام الإصابات في ماليزيا، اضطرت البطولة لإجراء تعديلات على الروزنامة وإلغاء الحدث في سيبانغ للعام الثاني على التوالي.

وسيتم استبدال جولة سيبانغ بسباق ثانٍ في ميزانو، حيث سيأخذ موعد 24 أكتوبر/تشرين الأول، المقرر لها سابقاً، بدلاً من إقامته كجولة ثانية بعد سباق سان مارينو.

ولم تطلق تسمية رسمية على الحدث بعد. إذ أقيم سباق ميزانو الثاني تحت اسم إيميليا رومانيا العام الماضي.

حيث جاء في بيان أصدرته البطولة: "يؤسف الاتحاد العالمي للدراجات النارية، ودورنا الإعلان عن إلغاء جولة ماليزيا، والتي كانت مقررة على حلبة سيبانغ الدولية بين 22 و24 أكتوبر".

وأكمل البيان: "تداعيات جائحة كورونا المتواصلة وقوانين السفر، أجبرتنا على اتخاذ قرار الإلغاء".

وتابع: "ستعود البطولة إلى حلبة ميزانو بين يومي 22 و24 أكتوبر، وهو موعد جائزة ماليزيا، وذلك لسباق ثانٍ على الحلبة الكلاسيكية".

وأردف: "سيتم إعلان الاسم الرسمي للحدث لاحقاً".

يشار إلى أن مسؤولي البطولة متجهزون لأية تغييرات إضافية محتملة في الروزنامة بسبب فيروس كورونا.

روزنامة البطولة المعدلة:

التاريخ  الحلبة
28 مارس Qatar لوسيل
4 ابريل Qatar لوسيل
18 ابريل Portugal الغارفي
2 مايو Spain خيريز
16 مايو France لومان
30 مايو Italy موجيللو
6 يونيو Spain برشلونة
20 يونيو Germany ساكسترينغ
27 يونيو Netherlands Assen
8 أغسطس Austria ريد بُل رينغ
15أغسطس Austria ريد بُل رينغ
29أغسطس United Kingdom سيلفرستون
12 سبتمبر Spain أراغون
19سبتمبر San Marino ميزانو
3 أكتوبر United States حلبة الأمريكيتين
24أكتوبر San Marino ميزانو
07 نوفمبر Portugal الغارفي
14 نوفمبر Spain فالنسيا
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