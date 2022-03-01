موتو جي بي: عملية تعافي بصر ماركيز "أصعب" من 2011

اضطر دراج هوندا للتغيب عن آخر جولتين من موسم 2021 وجلس خارج الحلبات لثلاثة أشهر بعد أن تعرض لارتجاج دماغي في حادثة تدريب تركته يعاني من "رؤية مزدوجة" بسبب تضرر عصبيّ.

وتعرض ماركيز لنفس المشكلة في 2011 عندما عانى من حادثة في ماليزيا ضمن منافسات "موتو2" حيث تضررت عينه من الحصى.

وأدى ذلك إلى شكوك حيال قدرته على مواصلة مسيرته المهنية حينها.

وسمح الأطباء له بالعودة إلى قيادة الدراجة خلال تجارب ما قبل الموسم، حيث قال أن تجربته في التعامل مع إصابة يده في 2020 ساعدته ضمن عملية تعافي بصره.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، هذه المرة.. أصعب لأنك تنسى عادة المرة الأولى".

وأكمل: "لكنها كانت أصعب هذه المرة. لماذا؟ لأنني كنت أعلم ما ينتظرني".

وتابع: "المرة الأولى في 2011، كنت أسأل نفسي كل يوم وأتابع حالتي لأرى إن كان هناك تحسن".

وأردف: "لكن هذه المرة، عندما أعلمني الأطباء بأنها نفس الحالة، وأنه تنتظرني أشهر في عملية التعافي، لم أعد أفكر في موعد التحسن".

واسترسل: "قلتُ حسناً، أنا أستسلم، لن أحدد أية تواريخ معينة للتعافي".

واختتم: "لكن خبرتي في التعامل مع الإصابات ساعدتني كثيراً في إصابتي الأخيرة".

يشار إلى أن مشاكل بصر ماركيز جاءت بعد أن اضطر للتغيب عن كامل موسم 2020 بسبب كسرٍ صعب في ساعده الأيمن، بينما واصل الصراع ضد الإصابات حتى عودته الموسم الماضي، وسينطلق موسم 2022 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع من قطر.