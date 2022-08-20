موتو جي بي تدرس إمكانية إقامة سباقات قصيرة في 2023 مثل الفورمولا واحد
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" تريد إقامة سباقات قصيرة في موسم 2023 المقبل على شاكلة ما تقوم به الفورمولا واحد.
كجزء من خطة إعادة هيكلة البطولة، قررت الفورمولا واحد اعتماد السباقات القصيرة في بعض الجولات أيام السبت، حيث تحدد نتيجتها ترتيب انطلاق السباق الرئيسي.
وأثبتت هذه الفكرة نجاحاً بين الجمهور، حيث قررت تكرارها لموسم 2022 الجاري كذلك.
وكجزء من التعاون بين شبكة موتورسبورت ودورنا المالكة للبطولة، تم تقديم الاستبيان العالمي لمتابعي موتو جي بي حيث تمّ طرح فكرة السباقات القصيرة ضمنه.
وتخطط البطولة الآن لإدخال سباقات قصيرة الموسم المقبل حيث ستتم مناقشتها خلال اجتماع قبل جولة النمسا.
الانطلاقة
تصوير: صور موتورسبورت
وبعكس الفورمولا واحد فإن هذه الفكرة تتمحور حول إقامة سباق قصير في كل جولة وإبقائه منفصلاً عن السباق الرئيسي.
وسيكون بنصف مسافة السباق الرئيسي ويمنح نصف عدد النقاط.
ومن المتوقع أن يتحدد ترتيب السباق الرئيسي وفق نتيجة التصفيات وليس السباق القصير كما هو الحال في الفورمولا واحد.
وحالياً من المتوقع أن تطبق الخطة في موتو جي بي، وليس موتو2 أو موتو3. كما يبدو بأن أغلب الفرق موافقة على هذه الفكرة.
وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك أكبر تغيير ضمن طريقة سير جولة موتو جي بي، منذ الفصل بين أقسام التصفيات في 2013.
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