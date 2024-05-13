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موتو جي بي

موتو جي بي تتجه للتخلي عن الهند من روزنامة 2024 

من المتوقع ألا تعود سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلى الهند في موسم 2024 بسبب مشاكل مع المنظم المحلي، حيث سيتم استبدالها بـ كازاخستان.

خورخي مارتن، براماك

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

في العام الماضي، قامت البطولة بزيارة إلى حلبة بوذا الدولية على أطراف دلهي كجزء من توسيعها في جنوب آسيا، وكانت السباقات تسير بسلاسة على الرغم من وجود عدة مشاكل  من بينها صعوبات في الحصول على تأشيرات خلال الفترة الزمنية السابقة للحدث.

ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك عدم وضوح بشأن النسخة الثانية من جائزة الهند الكبرى، حيث تشير التقارير المحلية إلى أن منظم السباق، Fairstreet Sports، لم يدفع مستحقاته إلى بعض الأطراف، بما في ذلك "دورنا".

ويبدو الآن مؤكداً أن سباق الهند لن يقام هذا العام، مع استبدال ذلك بسباق جائزة كازاخستان الكبرى في 20-22 سبتمبر.

رحيل سباق الهند الوشيك فتح مساحة مناسبة على التقويم، مع تعيين كازاخستان الآن لتمييز بداية موجة ثلاثية ستشمل أيضاً سباقات في إندونيسيا واليابان.

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في الأشهر الأخيرة، قامت "دورنا" بزيارات عدة إلى Sokol و Almaty، أكبر مدينة في كازاخستان من حيث عدد السكان، بهدف التأكد من توفر جميع البنى التحتية الضرورية.

على الرغم من أن القرار قد اتخذ، تنص المواعيد القانونية على الانتظار حتى الموعد المستحق للدفع من الهند، حوالي 20 مايو، قبل أن يتمكن الاتحاد الدولي للدراجات النارية من إصدار أي إعلان رسمي.

وباستثناء أية تغييرات إضافية، سنتكون روزنامة موتو جي بي لموسم 2024 الآن من 20 جولة، نفس إجمالي عام 2023.

وكانت البطولة قد كشفت في الأصل عن روزنامة تضم 22 جولة لموسم 2024، ولكن إلغاء سباق الأرجنتين أولاً، ثم سباق الهند الآن، أعاد العدد مرة أخرى إلى 20.

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موتو جي بي تتجه للتخلي عن الهند من روزنامة 2024 

موتو جي بي تتجه للتخلي عن الهند من روزنامة 2024 

MGP موتو جي بي
موتو جي بي تتجه للتخلي عن الهند من روزنامة 2024 

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الشرق الأوسط