موتو جي بي تتجه لإضافة بورتيماو إلى روزنامة موسم 2020

كان موسم 2020 في "موتو جي بي" يتجه كي يصبح أطول موسم في تاريخ البطولة مع 20 جولة تبدأ في قطر وتنتهي في فالنسيا مع جولات في الأمريكيتين وآسيا.

لكن جائحة "كورونا" التي ضربت العالم بأسره أثرت على البطولة كذلك، وأدت لإلغاء جولة قطر للفئة الأولى مع تغييرات كبيرة على الروزنامة.

وتم الإعلان عن موسم من 13 جولة شهر يونيو/حزيران، يبدأ من شهر يوليو/تموز بجولتين في خيريز، وينتهي شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع جولة فالنسيا المزدوجة.

وكان هناك متسع في الروزنامة لجولات خارج أوروبا لم يتم تأكيدها رسمياً، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً.

ومع تأكيد إلغاء جولة الولايات المتحدة، أكدت "دورنا" الجهة المروجة للبطولة كذلك إلغاء جولات ماليزيا، تايلاند - التي جددت عقدها مع "موتو جي بي" حتى 2026 - والأرجنتين في 2020.

لكن، تمت بالمقابل إضافة جولة البرتغال. على حلبة ألغارف، التي من المتوقع أن تصبح بديلاً عن جولة فالنسيا في المستقبل.

وذلك ما يعني أن الموسم سيمتد حتى 22 نوفمبر بدلاً من الموعد السابق 15 نوفمبر.

يشار إلى أن موسم 2020 بات يضم 14 جولة بشكل رسمي، مع بقاء 12 منها ستبدأ من جائزة التشيك الكبرى في برنو الأسبوع المقبل لتتلوها جولة النمسا المزدوجة.