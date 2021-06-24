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موتو جي بي: تأكيد مشاركة فريق روسي "في.آر46" الموسم المقبل برعايةٍ سعودية

سيخوض فريق فالنتينو روسي "في.آر46" منافسات الموسم المقبل من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" مع دوكاتي، بعد توقيع عقد لثلاثة مواسم، كي يصبح أحد فرق العلامة الإيطالية في البطولة.

موتو جي بي: تأكيد مشاركة فريق روسي "في.آر46" الموسم المقبل برعايةٍ سعودية

سيدخل بطل العالم تسع مرات بفريقه "في.آر46" إلى ساحة المنافسات في الموسم المقبل، برعاية سعودية متمثلة بشركة "أرامكو" العملاقة في مجال النفط.

وسيشارك الفريق بديلاً عن أفينتيا ضمن البطولة، إذ يستعد الفريق الإسباني للخروج من "موتو جي بي" نهاية الموسم الجاري.

وكان فريق روسي أمام خيارين لناحية الشراكة المصنّعية: دوكاتي وياماها، حيث كانت الأخيرة مستعدة لتقديم دراجات بأسعار مخفضة.

لكن تم الاتفاق على شراكة مع دوكاتي، التي قاد معها روسي ضمن الفئة الأولى موسمي 2011 و2012.

حيث قال جيجي دالالنغا المدير العام لدى دوكاتي: "يسرنا للغاية التوصل إلى اتفاق مع ’في.آر46’ للمواسم الثلاثة المقبلة".

وأكمل: "لطالما عملت أكاديميتهم ضمن مستوى رفيع واحترافية عالية، حيث قدمت العديد من الفرص للدراجين كي يحظوا بالخبرة ضمن فئتي موتو2 وموتو3، واليوم نحن فخورون بجلب ثلاثة من المواهب الشابة".

وتابع: "أثبت فريق ’في.آر46’ قدرته الكاملة على الإدارة الناجحة في موتو3 وموتو2، لذا نسعى لتقديم أقصى دعم تقني ممكن للفريق الجديد في موتو جي بي".

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ومن المتوقع أن يستعمل الفريق الجديد دراجة مصنعية للدراج لوكا ماريني ودراجة "ديسموسيديتشي" لزميله الذي سيكون على الأغلب ماركو بيزيتشي.

من جهته، عبر الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود عن أمله بأن يشارك روسي نفسه مع فريقه في 2022، فقال: "سيكون من الرائع بالنسبةلي أن أرى فالنتينو روسي ينافس خلال المواسم القليلة التالية كدراج لفريقنا آرامكو ريسينغ في.آر46، إلى جانب لوكا ماريني".

وسيكون بابلو نيتو مدير الفريق بدءاً من الموسم المقبل، وهو منصب شغله مع الفريق ضمن فئتي موتو2 وموتو3.

وسيتناقص عدد دراجات دوكاتي في موتو جي بي الموسم المقبل إلى ثمانٍ فقط للمرة الأولى منذ 2018، حيث تمثل براماك وغريزيني، العلامة التجارية كذلك.

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