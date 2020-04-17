موتو جي بي: تأجيل جولة ألمانيا

مع تأجيل جولة إيطاليا ومن ثم إسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، باتت جولة ألمانيا يوم 21 يونيو/حزيران أقرب موعد لانطلاقة موسم 2020 المعلق حتى الآن.

لكن تلك الآمال تلاشت مع الإعلان الرسمي بتأجيل جولة ألمانيا عقب تمديد حظر التجمعات العامة في ألمانيا حتى 31 أغسطس/آب وسط انتشار فيروس "كورونا".

وتمّ تأكيد التأجيل رسمياً من قبل منظمي الجائزة، حيث تدور النقاشات الآن حول موعد جديد في وقت لاحق من العام.

حيث جاء في بيان رسمي: "نخوض حالياً محادثات مع مالكي الحقوق التجارية ’دورنا’ والسلطات المسؤولة حيال موعد جديد في وقت لاحق".

وأكمل البيان: "الأولوية تتمحور حول ضمان سلامة المتابعين وجميع العاملين".

واختتم: "التذاكر المباعة ستبقى صالحة في الموعد الجديد. نطلب من متابعينا الشغوفين بعض الصبر".

وباتت جولة آسين في 28 يونيو/حزيران أقرب موعد لانطلاق الموسم، إذ من المتوقع أن يصدر بيان حيال آخر تحديثات الإجراءات المتبعة حيال الأزمة في هولندا، يوم الثلاثاء المقبل.