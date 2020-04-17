موتو جي بي: تأجيل جولة ألمانيا
تمّ تأجيل انطلاقة موسم 2020 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" مرة إضافية، وذلك بعد تأجيل جولة ألمانيا.
مع تأجيل جولة إيطاليا ومن ثم إسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، باتت جولة ألمانيا يوم 21 يونيو/حزيران أقرب موعد لانطلاقة موسم 2020 المعلق حتى الآن.
لكن تلك الآمال تلاشت مع الإعلان الرسمي بتأجيل جولة ألمانيا عقب تمديد حظر التجمعات العامة في ألمانيا حتى 31 أغسطس/آب وسط انتشار فيروس "كورونا".
وتمّ تأكيد التأجيل رسمياً من قبل منظمي الجائزة، حيث تدور النقاشات الآن حول موعد جديد في وقت لاحق من العام.
حيث جاء في بيان رسمي: "نخوض حالياً محادثات مع مالكي الحقوق التجارية ’دورنا’ والسلطات المسؤولة حيال موعد جديد في وقت لاحق".
وأكمل البيان: "الأولوية تتمحور حول ضمان سلامة المتابعين وجميع العاملين".
واختتم: "التذاكر المباعة ستبقى صالحة في الموعد الجديد. نطلب من متابعينا الشغوفين بعض الصبر".
وباتت جولة آسين في 28 يونيو/حزيران أقرب موعد لانطلاق الموسم، إذ من المتوقع أن يصدر بيان حيال آخر تحديثات الإجراءات المتبعة حيال الأزمة في هولندا، يوم الثلاثاء المقبل.
اقرأ أيضاً:
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
موتو جي بي: تأجيل جولة ألمانيا
منصة السباق
الأكثر شعبية
جدول
- موتو جي بي
- فورمولا 1
مقدمة من قبل
|
١٨ يونيو - ٢١ يونيوتذاكر
|
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيوتذاكر
|
٩ يوليو - ١٢ يوليوتذاكر
|
٦ أغسطس - ٩ أغسطستذاكر
|
١٣ أغسطس - ١٦ أغسطستذاكر
|
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطستذاكر