موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا

تذاكر
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا
02-04-2020

ارتفع عدد السباقات التي تمّ تأجيلها أو إلغاؤها في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" إلى ستّة سباقات، وذلك بعد الإعلان اليوم عن تأجيل جائزة فرنسا الكبرى التي كان من المُقرر إقامتها في مايو/أيار المُقبل.

لم تتمكّن الموتو جي بي بعد من افتتاح موسم الفئة العُليا في 2020، وذلك بعد إلغاء جولة قطر الافتتاحية بداية الشهر الماضي قبل أسبوع من موعدها إثر قيود السفر الاحترازية المفروضة من قِبَل الدولة بسبب فيروس "كوفيد-19".

ومع تواصل تفشّي تلك الجائحة وتفاقم الوضع حول العالم، تمّ تأجيل الجولات التالية في تايلاند، أمريكا، الأرجنتين وإسبانيا من قِبَل شركة دورنا المروّجة للبطولة والاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم".

اقرأ أيضاً:

وقد أعلن نادي سيارات الغرب الشهر الماضي تأجيل سباق لومان 24 ساعة إلى سبتمبر/أيلول، حيث كان من المتوقّع اتّخاذ قرار بشأن سباق الموتو جي بي بداية هذا الشهر، وهو ما تمّ تأكيده اليوم بالإعلان عن تأجيل السباق.

وكما كان الحال مع تأجيل جولة إسبانيا في خيريز، فلم تصدر بعد روزنامة محدّثة بسبب الوضع الحالي المتغيّر لتفشّي وباء كورونا.

وقد سبق وأعلنت دورنا التزامها بإقامة السباقات الـ 19 المتبقية (لن يتمّ إعادة جدولة سباق قطر بسبب الأعمال على الحلبة لتي يجب القيام بها في وقت لاحق من هذا العام) ضمن روزنامة محدّثة، مع طرح أفكار مثل إقامة سباقين في ذات نهاية الأسبوع وتمديد الموسم حتّى يناير/كانون الثاني من العام المُقبل.

مع ذلك، يبدو بأنّ دورنا قد هدأت من تلك المقاربة ومن المعتقد بأنّها تنظر في التخطيط لإقامة سباقات أقل من أجل تفادي تمديد الموسم إلى العام 2021.

ويتعيّن على شركة دورنا إقامة 13 سباقًا من أجل أن تستوفي التزامتها التعاقدية مع "فيم"، على الرُغم من أنّ تفرّد الوضع الحالي سيسمح على الأرجح بمزيد من المرونة في ذلك.

جديرٌ بالذكر أنّه سيتم كذلك تأجيل جائزة إيطاليا الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في نهاية مايو/أيار، بالرُغم من أنّه لم يتم بعد تأكيد ذلك بشكل رسمي.

المقال التالي
مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات

المقال السابق

مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فرنسا الكبرى تذاكر

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

١٤ مايو - ١٧ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل: السعادة أكثر أهميّة من المال في العقد المقبل

22د
2
فورمولا 1

سترول: الارتباط باسم أستون مارتن سيجلب "ضغطَا وتوقّعات" على عاتق الفريق

3
فورمولا 1

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

4
فورمولا 1

1 أبريل 2001: اليوم الذي وجّه فيه مونتويا صدمة لعالم الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات
MGP

مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات

يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً لتعاطي المنشطات
MGP

يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً لتعاطي المنشطات

دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب
MGP

دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب

الموتو جي بي تخطط لإقامة تجارب قبل انطلاق الموسم المؤجّل بسبب كورونا
MGP

الموتو جي بي تخطط لإقامة تجارب قبل انطلاق الموسم المؤجّل بسبب كورونا

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"
MGP

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
١٤ مايو - ١٧ مايو
تذاكر
٢٨ مايو - ٣١ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٩ يوليو - ١٢ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.