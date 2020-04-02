موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا

لم تتمكّن الموتو جي بي بعد من افتتاح موسم الفئة العُليا في 2020، وذلك بعد إلغاء جولة قطر الافتتاحية بداية الشهر الماضي قبل أسبوع من موعدها إثر قيود السفر الاحترازية المفروضة من قِبَل الدولة بسبب فيروس "كوفيد-19".

ومع تواصل تفشّي تلك الجائحة وتفاقم الوضع حول العالم، تمّ تأجيل الجولات التالية في تايلاند، أمريكا، الأرجنتين وإسبانيا من قِبَل شركة دورنا المروّجة للبطولة والاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم".

وقد أعلن نادي سيارات الغرب الشهر الماضي تأجيل سباق لومان 24 ساعة إلى سبتمبر/أيلول، حيث كان من المتوقّع اتّخاذ قرار بشأن سباق الموتو جي بي بداية هذا الشهر، وهو ما تمّ تأكيده اليوم بالإعلان عن تأجيل السباق.

وكما كان الحال مع تأجيل جولة إسبانيا في خيريز، فلم تصدر بعد روزنامة محدّثة بسبب الوضع الحالي المتغيّر لتفشّي وباء كورونا.

وقد سبق وأعلنت دورنا التزامها بإقامة السباقات الـ 19 المتبقية (لن يتمّ إعادة جدولة سباق قطر بسبب الأعمال على الحلبة لتي يجب القيام بها في وقت لاحق من هذا العام) ضمن روزنامة محدّثة، مع طرح أفكار مثل إقامة سباقين في ذات نهاية الأسبوع وتمديد الموسم حتّى يناير/كانون الثاني من العام المُقبل.

مع ذلك، يبدو بأنّ دورنا قد هدأت من تلك المقاربة ومن المعتقد بأنّها تنظر في التخطيط لإقامة سباقات أقل من أجل تفادي تمديد الموسم إلى العام 2021.

ويتعيّن على شركة دورنا إقامة 13 سباقًا من أجل أن تستوفي التزامتها التعاقدية مع "فيم"، على الرُغم من أنّ تفرّد الوضع الحالي سيسمح على الأرجح بمزيد من المرونة في ذلك.

جديرٌ بالذكر أنّه سيتم كذلك تأجيل جائزة إيطاليا الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في نهاية مايو/أيار، بالرُغم من أنّه لم يتم بعد تأكيد ذلك بشكل رسمي.