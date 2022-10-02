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موتو جي بي / جائزة تايلاند الكبرى أخبار

موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة

تم تأجيل انطلاقة سباق تايلاند من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بسبب أمطار غزيرة هطلت على حلبة بوريرام.

موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة

بدأت الظروف الجوية تسوء بشكل كبير مع بداية سباق موتو2، الأمر الذي اضطر المنظمين لتأخيره.

إضافة إلى تقصيره من 24 إلى 16 لفة ما يعني أن المسافة لم تعادل ثُلثي المسافة الأصلية للسباق، وبالتالي ذلك غير كافٍ لمنح نقاط كاملة، تزامناً مع أمطار غزيرة للغاية هطلت على الحلبة، بالتالي تم منح نصف النقاط.

ومع بقاء الأمطار وعدم انخفاض حدتها قبل سباق موتو جي بي، تم تأجيل انطلاقته.

وحتى الآن لم يتم وضع وقت محدد لبدء السباق.

 

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موتو جي بي: بيزيكي يتفوّق على مارتن بـ 0.021 ثانية ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بوريرام
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أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

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أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

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موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة

تم تأجيل انطلاقة سباق تايلاند من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بسبب أمطار غزيرة هطلت على حلبة بوريرام.

موتو جي بي: بيزيكي يتفوّق على مارتن بـ 0.021 ثانية ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بوريرام
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