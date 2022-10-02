موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة

بدأت الظروف الجوية تسوء بشكل كبير مع بداية سباق موتو2، الأمر الذي اضطر المنظمين لتأخيره.

إضافة إلى تقصيره من 24 إلى 16 لفة ما يعني أن المسافة لم تعادل ثُلثي المسافة الأصلية للسباق، وبالتالي ذلك غير كافٍ لمنح نقاط كاملة، تزامناً مع أمطار غزيرة للغاية هطلت على الحلبة، بالتالي تم منح نصف النقاط.

ومع بقاء الأمطار وعدم انخفاض حدتها قبل سباق موتو جي بي، تم تأجيل انطلاقته.

وحتى الآن لم يتم وضع وقت محدد لبدء السباق.