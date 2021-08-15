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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: بيندر يتمسّك في الأمطار ويُحقّق انتصارًا جنونيًا في النمسا

حقّق براد بيندر انتصارًا جنونيًا غير متوقّع ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي الذي قلبته الأمطار رأسًا على عقب مع بقاء بضع لفّات على النهاية وذلك عبر مجازفته بالبقاء على إطارات الطقس الجاف.

موتو جي بي: بيندر يتمسّك في الأمطار ويُحقّق انتصارًا جنونيًا في النمسا

حافظ خورخي مارتن على الصدارة عند الانطلاقة، في حين كاد فابيو كوارتارارو أن يسقط عن درّاجته بخروجه من المنعطف الأوّل ما تسبّب في تراجعه خلف فرانشيسكو بانيايا.

ووقع احتكاك بين كوارتارارو وبانيايا عند المنعطف السادس ما تسبّب في تراجع الأوّل إلى المركز الخامس خلف يوهان زاركو ومارك ماركيز، وجاك ميلر بعد ذلك بقليل.

في الأثناء تمّ التلويح بالعلم الأبيض لإعلام الدرّاجين بقدرتهم على تبديل درّاجاتهم في ظلّ الأمطار التي تلوح في الأفق.

وارتكب مارتن خطأ أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع، في حين تجاوز ماركيز زاركو نحو المركز الثاني خلف بانيايا الذي ورث الصدارة.

لكنّ مارتن سرعان ما كفّر عن خطئه بتجاوز زميله زاركو ومن ثمّ ماركيز في اللفّة الرابعة. واستمرّت معركة الأخذ والردّ بتبادل كلّ من مارتن وماركيز وكوارتارارو المراكز بإثارة منقطعة النظير.

وتقدّم كوارتارارو إلى الصدارة للمرّة الأولى خلال اللفّة الثامنة عبر تجاوزٍ جريء على بانيايا عند المنعطف السادس، لكنّ الأخير ردّ عند المنعطف الأوّل من اللفّة التالية وكاد كوارتارارو أن يقع لكنّه أنقذ الموقف بالرغم من خروجه عن المسار.

وبدأ ثلاثيّ الصدارة المتكوّن من بانيايا، وكوارتارارو وماركيز بالابتعاد في الأمام بعد تجاوز منتصف السباق.

ومع بقاء 10 لفّات على النهاية تعرّض زاركو لحادث عند المنعطف التاسع ما قبل الأخير. وارتكب كوارتارارو خطأً عند الكبح للمنعطف الثالث ما تسبّب في تراجعه خلف ماركيز.

لكنّ بعض زخّات المطر تزايدت وهو ما قلب  السباق رأسًا على عقب مع بقاء 6 لفّات على النهاية، حيث أقدم ميلر ورينز على دخول خطّ الحظائر لتغيير درّاجاتهم، في حين تراجعت وتيرة المتصدّرين وعادوا للتقارب أكثر مع الثلاثي مارتن، وبيندر ومير خلفهم.

وبعد الكثير من الفوضى وتقلّب المراكز بسبب تزايد الأمطار، اختار خمسة منهم الدخول لتغيير درّاجتهم، في حين آثر بيندر المجازفة والبقاء في الصدارة أمام أليكس إسبارغارو.

وعاد ماركيز أفضل ذلك الخماسيّ في المركز العاشر مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ ماركيز سقط مع بقاء لفّتين على النهاية عند المنعطف الأوّل. وبدا المشهد فوضويًا في ظلّ تغيير درّاجين لدرّاجاتهم وبقاء آخرين لمحاولة المجازفة والصمود.

وفي النهاية نجح بيندر في التشبّث بأعجوبة ليُحقّق انتصاره الثاني في مسيرته في الفئة العليا لصالح كاي تي ام.

في المقابل قدّم بانيايا لفّة ختاميّة مدهشة ليتقدّم إلى المركز الثاني بعد أن كان عاشرًا، في حين أكمل مارتن ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى حامل اللقب جوان مير الذي تقدّم على لوكا ماريني وإيكر ليكونا، في حين تقدّم كورتارارو في اللحظات الأخيرة على فالنتينو روسي الذي حقّق أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله ثامنًا.

وحلّ أليكس ماركيز تاسعًا، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل بعد تراجعه كثيرًا في اللفّة الأخيرة.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 28 -    
2   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 28 9.991 9.991 9.991
3   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 28 11.570 11.570 1.579
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 28 12.623 12.623 1.053
5   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 28 14.831 14.831 2.208
6   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 28 14.952 14.952 0.121
7   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 28 16.650 16.650 1.698
8   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 28 17.150 17.150 0.500
9   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 28 17.692 17.692 0.542
10   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 28 18.270 18.270 0.578
11   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 28 25.144 25.144 6.874
12   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 28 25.193 25.193 0.049
13   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 28 25.603 25.603 0.410
14   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 28 30.642 30.642 5.039
15   93 Spain مارك ماركيز هوندا 28 35.459 35.459 4.817
16   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 28 40.384 40.384 4.925
17   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 28 52.950 52.950 12.566
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22      
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18      
  انسحب 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 6      
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