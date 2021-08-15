موتو جي بي: بيندر يتمسّك في الأمطار ويُحقّق انتصارًا جنونيًا في النمسا

حافظ خورخي مارتن على الصدارة عند الانطلاقة، في حين كاد فابيو كوارتارارو أن يسقط عن درّاجته بخروجه من المنعطف الأوّل ما تسبّب في تراجعه خلف فرانشيسكو بانيايا.

ووقع احتكاك بين كوارتارارو وبانيايا عند المنعطف السادس ما تسبّب في تراجع الأوّل إلى المركز الخامس خلف يوهان زاركو ومارك ماركيز، وجاك ميلر بعد ذلك بقليل.

في الأثناء تمّ التلويح بالعلم الأبيض لإعلام الدرّاجين بقدرتهم على تبديل درّاجاتهم في ظلّ الأمطار التي تلوح في الأفق.

وارتكب مارتن خطأ أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع، في حين تجاوز ماركيز زاركو نحو المركز الثاني خلف بانيايا الذي ورث الصدارة.

لكنّ مارتن سرعان ما كفّر عن خطئه بتجاوز زميله زاركو ومن ثمّ ماركيز في اللفّة الرابعة. واستمرّت معركة الأخذ والردّ بتبادل كلّ من مارتن وماركيز وكوارتارارو المراكز بإثارة منقطعة النظير.

وتقدّم كوارتارارو إلى الصدارة للمرّة الأولى خلال اللفّة الثامنة عبر تجاوزٍ جريء على بانيايا عند المنعطف السادس، لكنّ الأخير ردّ عند المنعطف الأوّل من اللفّة التالية وكاد كوارتارارو أن يقع لكنّه أنقذ الموقف بالرغم من خروجه عن المسار.

وبدأ ثلاثيّ الصدارة المتكوّن من بانيايا، وكوارتارارو وماركيز بالابتعاد في الأمام بعد تجاوز منتصف السباق.

ومع بقاء 10 لفّات على النهاية تعرّض زاركو لحادث عند المنعطف التاسع ما قبل الأخير. وارتكب كوارتارارو خطأً عند الكبح للمنعطف الثالث ما تسبّب في تراجعه خلف ماركيز.

لكنّ بعض زخّات المطر تزايدت وهو ما قلب السباق رأسًا على عقب مع بقاء 6 لفّات على النهاية، حيث أقدم ميلر ورينز على دخول خطّ الحظائر لتغيير درّاجاتهم، في حين تراجعت وتيرة المتصدّرين وعادوا للتقارب أكثر مع الثلاثي مارتن، وبيندر ومير خلفهم.

وبعد الكثير من الفوضى وتقلّب المراكز بسبب تزايد الأمطار، اختار خمسة منهم الدخول لتغيير درّاجتهم، في حين آثر بيندر المجازفة والبقاء في الصدارة أمام أليكس إسبارغارو.

وعاد ماركيز أفضل ذلك الخماسيّ في المركز العاشر مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ ماركيز سقط مع بقاء لفّتين على النهاية عند المنعطف الأوّل. وبدا المشهد فوضويًا في ظلّ تغيير درّاجين لدرّاجاتهم وبقاء آخرين لمحاولة المجازفة والصمود.

وفي النهاية نجح بيندر في التشبّث بأعجوبة ليُحقّق انتصاره الثاني في مسيرته في الفئة العليا لصالح كاي تي ام.

في المقابل قدّم بانيايا لفّة ختاميّة مدهشة ليتقدّم إلى المركز الثاني بعد أن كان عاشرًا، في حين أكمل مارتن ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى حامل اللقب جوان مير الذي تقدّم على لوكا ماريني وإيكر ليكونا، في حين تقدّم كورتارارو في اللحظات الأخيرة على فالنتينو روسي الذي حقّق أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله ثامنًا.

وحلّ أليكس ماركيز تاسعًا، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل بعد تراجعه كثيرًا في اللفّة الأخيرة.

نتيجة السباق: