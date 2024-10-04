موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الثانية في اليابان وكاي تي ام تهدد دوكاتي

كان بيندر الأسرع على متن كاي تي أم في التجارب الحرة الثانية، بيما حجز خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا دراجا دوكاتي موقعهما في القسم الثاني للتصفيات.

أما بيدرو أكوستا دراج تيك3، فكان رابع أسرع الدراجين، حيث يبدو أن كاي تي أم قادرة على منافسة دوكاتي لناحية السرعة القصوى على هذه الحلبة.

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بطل العالم ثماني مرات مارك ماركيز على متن غريزني، سجل لفة سريعة أخيرة وضعته بالمركز الثاني وبفارق 0.033 ثانية عن بيندر.

أما خورخي مارتن دراج براماك، فكان ثالث أسرع الدراجين، بينما لم يحلّ بانيايا أقرب ملاحقيه على اللقب إلا بالمركز السابع على متن دوكاتي.

إينيا باستيانيني الذي يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام، خسر السيطرة على القسم الأمامي من دراجته دوكاتي منتصف الحصة، ورغم خروجه سالماً لكن الدراجة تضررت، لكنه عاد قبل نهاية الحصة ليسجل خامس أسرع الأزمنة ويضمن موقعاً له في القسم الثاني للتصفيات.

المركز السادس كان من نصيب مافيريك فينياليس دراج أبريليا أمام بانيايا، أليكس ماركيز (غريزني) وثنائي في.آر46 دوكاتي: فابيو دي جيانتونيو وماركو بيزيتشي.

تاكاكي ناكاغامي الدراج المحلي الذي يشارك في جولة موطنه اليابان لآخر مرة ضمن "موتو جي بي"، وضع دراجته أل سي آر ضمن المراكز العشرة الأولى لكنه تراجع حتى 12 مع انتهاء الحصة.

التجارب الحرة الثانية: