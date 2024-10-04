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تقرير التجارب
موتو جي بي جائزة اليابان الكبرى

موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الثانية في اليابان وكاي تي ام تهدد دوكاتي

تصدر براد بيندر دراج كاي تي أم التجارب الحرة الثانية على حلبة موتيجي.

تم التحديث:
براد بيندر، ريد بُل كاي تي ام
Enea Bastianini, Ducati Team
Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
Enea Bastianini, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Marc Marquez, Gresini Racing Team helmet
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 
Remy Gardner, Yamaha Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Enea Bastianini, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Ducati
Alex Rins, Yamaha Factory Racing sticker
Fans
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Enea Bastianini, Ducati Team
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Remy Gardner, Yamaha Factory Racing
Remy Gardner, Yamaha Factory Racing
Lorenzo Savadori, Trackhouse Racing
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Remy Gardner, Yamaha Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Lorenzo Savadori, Trackhouse Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Luca Marini, Repsol Honda Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Enea Bastianini, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Johann Zarco, Team LCR Honda
Remy Gardner, Yamaha Factory Racing
Lorenzo Savadori, Trackhouse Racing
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كان بيندر الأسرع على متن كاي تي أم في التجارب الحرة الثانية، بيما حجز خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا دراجا دوكاتي موقعهما في القسم الثاني للتصفيات.

أما بيدرو أكوستا دراج تيك3، فكان رابع أسرع الدراجين، حيث يبدو أن كاي تي أم قادرة على منافسة دوكاتي لناحية السرعة القصوى على هذه الحلبة.

Watch: What We Learned on Friday | 2024 #JapaneseGP

بطل العالم ثماني مرات مارك ماركيز على متن غريزني، سجل لفة سريعة أخيرة وضعته بالمركز الثاني وبفارق 0.033 ثانية عن بيندر.

أما خورخي مارتن دراج براماك، فكان ثالث أسرع الدراجين، بينما لم يحلّ بانيايا أقرب ملاحقيه على  اللقب إلا بالمركز السابع على متن دوكاتي.

إينيا باستيانيني الذي يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام، خسر السيطرة على القسم الأمامي من دراجته دوكاتي منتصف الحصة، ورغم خروجه سالماً لكن الدراجة تضررت، لكنه عاد قبل نهاية الحصة ليسجل خامس أسرع الأزمنة ويضمن موقعاً له في القسم الثاني للتصفيات.

المركز السادس كان من نصيب مافيريك فينياليس دراج أبريليا أمام بانيايا، أليكس ماركيز (غريزني) وثنائي في.آر46 دوكاتي: فابيو دي جيانتونيو وماركو بيزيتشي.

تاكاكي ناكاغامي الدراج المحلي الذي يشارك في جولة موطنه اليابان لآخر مرة ضمن "موتو جي بي"، وضع دراجته أل سي آر ضمن المراكز العشرة الأولى لكنه تراجع حتى 12 مع انتهاء الحصة.

التجارب الحرة الثانية:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 22

1:43.436

   167.094 313
2 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 21

+0.033

1:43.469

 0.033 167.041 308
3 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 24

+0.132

1:43.568

 0.099 166.881 311
4 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 22

+0.147

1:43.583

 0.015 166.857 314
5 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 19

+0.169

1:43.605

 0.022 166.822 312
6 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 22

+0.284

1:43.720

 0.115 166.637 311
7 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 20

+0.318

1:43.754

 0.034 166.582 315
8 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 22

+0.597

1:44.033

 0.279 166.135 312
9 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 20

+0.646

1:44.082

 0.049 166.057 310
10 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 25

+0.773

1:44.209

 0.127 165.855 311
11 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 20

+0.803

1:44.239

 0.030 165.807 310
12 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 25

+0.822

1:44.258

 0.019 165.777 308
13 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 22

+0.890

1:44.326

 0.068 165.669 310
14 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 24

+0.965

1:44.401

 0.075 165.550 306
15 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 18

+1.034

1:44.470

 0.069 165.440 313
16 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 20

+1.234

1:44.670

 0.200 165.124 309
17 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 18

+1.249

1:44.685

 0.015 165.101 311
18 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 17

+1.258

1:44.694

 0.009 165.086 312
19 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 17

+1.433

1:44.869

 0.175 164.811 310
20 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 21

+1.514

1:44.950

 0.081 164.684 309
21 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 23

+1.682

1:45.118

 0.168 164.420 308
22 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 19

+2.427

1:45.863

 0.745 163.263 308
23 Australia ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 Yamaha 22

+3.280

1:46.716

 0.853 161.958 307
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