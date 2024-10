موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الثانية في اليابان وكاي تي ام تهدد دوكاتي

كان بيندر الأسرع على متن كاي تي أم في التجارب الحرة الثانية، بيما حجز خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا دراجا دوكاتي موقعهما في القسم الثاني للتصفيات.

أما بيدرو أكوستا دراج تيك3، فكان رابع أسرع الدراجين، حيث يبدو أن كاي تي أم قادرة على منافسة دوكاتي لناحية السرعة القصوى على هذه الحلبة.

