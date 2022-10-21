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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الأولى في ماليزيا ومصاعب تواجه إسبارغارو

تصدر براد بيندر دراج "كاي تي ام" التجارب الحرة الأولى لجائزة ماليزيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما تعرض أليكس إسبارغارو للمصاعب.

موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الأولى في ماليزيا ومصاعب تواجه إسبارغارو

وصلت موتو جي بي إلى ماليزيا حيث من الممكن حسابياً حسم اللقب، إذ بوسع فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي الفوز باللقب، حيث يمتلك 14 نقطة في صدارة الترتيب العام.

ويحتاج بانيايا للتفوق على حامل اللقب فابيو كوارتارارو بفارق 11 نقطة وضمان خسارة نقطتين فقط لصالح إسبارغارو دراج أبريليا، لحسم اللقب.

لكن صباح إسبارغارو في سيبانغ كان كارثياً، حيث أكمل الإسباني لفة وحيدة سريعة فقط قبل التعرض لحادثة في المنعطف الثامن في ربع الساعة الأولى، ما أدى لإيقاف الحصة.

وحين عاد للحلبة اضطر للعودة مجدداً إلى المرآب بسبب مشكلة تقنية، لينهي بالمركز العشرين.

كوارتارارو تصدر الأزمنة بعد اللفات الأولى على متن ياماها، وبقي زمنه في الصدارة حتى الدقائق الخمس الأخيرة.

حين صعد خورخي مارتين دراج براماك دوكاتي إلى المركز الأول مع إطار خلفي جديد.

لكن مارك ماركيز دراج هوندا تقدم عليه، قبل أن ينتزع بيندر الزمن الأسرع مع دقيقة و59.576 ثانية.

وتقدم بيندر بفارق 0.097 ثانية فقط أمام إليكس رينز، بينما أكمل ماركيز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام إينيا باستيانيني دراج غريزني.

مارتن تراجع حتى السادس، بينما اكتفى كوارتارارو بالمركز السابع. 

فابيو دي جيانانتونيو أنهى الحصة ثامناً أمام لوكا ماريني وماركو بيزيتشي.

أما بانيايا متصدر الترتيب العام فحقق المركز 11.

التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج الدراجة الفارق
1 33 South Africa براد بيندر
KTM
2 42 Spain أليكس رينز
Suzuki 0.097
3 93 Spain مارك ماركيز
Honda 0.144
4 23 Italy إنيا باستيانيني
Ducati 0.396
5 36 Spain جوان مير
Suzuki 0.472
6 89 Spain خورخي مارتن
Ducati 0.487
7 20 France فابيو كوارتارارو
Yamaha 1.064
8 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو
Ducati 1.073
9 10 Italy لوكا ماريني
Ducati 1.254
10 72 Italy ماركو بيزيتشي
Ducati 1.288
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا
Ducati 1.291
12 21 Italy فرانكو موربيديلي
Yamaha 1.292
13 73 Spain أليكس ماركيز
Honda 1.536
14 43 Australia جاك ميلر
Ducati 1.555
15 5 France يوهان زاركو
Ducati 1.569
16 44 Spain بول إسبارغارو
Honda 1.721
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا
KTM 1.768
18 35 United Kingdom كال كراتشلو
Yamaha 1.772
19 12 Spain مافيريك فينياليس
Aprilia 1.849
20 41 Spain أليكس إسبارغارو
Aprilia 2.175
21 87 Australia ريمي غاردنر
KTM 2.225
22 40 South Africa دارين بيندر
Yamaha 2.352
23 25 Spain راؤول فيرنانديز
KTM 2.352
24 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما
Honda 3.387
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