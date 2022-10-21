موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الأولى في ماليزيا ومصاعب تواجه إسبارغارو

وصلت موتو جي بي إلى ماليزيا حيث من الممكن حسابياً حسم اللقب، إذ بوسع فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي الفوز باللقب، حيث يمتلك 14 نقطة في صدارة الترتيب العام.

ويحتاج بانيايا للتفوق على حامل اللقب فابيو كوارتارارو بفارق 11 نقطة وضمان خسارة نقطتين فقط لصالح إسبارغارو دراج أبريليا، لحسم اللقب.

لكن صباح إسبارغارو في سيبانغ كان كارثياً، حيث أكمل الإسباني لفة وحيدة سريعة فقط قبل التعرض لحادثة في المنعطف الثامن في ربع الساعة الأولى، ما أدى لإيقاف الحصة.

وحين عاد للحلبة اضطر للعودة مجدداً إلى المرآب بسبب مشكلة تقنية، لينهي بالمركز العشرين.

كوارتارارو تصدر الأزمنة بعد اللفات الأولى على متن ياماها، وبقي زمنه في الصدارة حتى الدقائق الخمس الأخيرة.

حين صعد خورخي مارتين دراج براماك دوكاتي إلى المركز الأول مع إطار خلفي جديد.

لكن مارك ماركيز دراج هوندا تقدم عليه، قبل أن ينتزع بيندر الزمن الأسرع مع دقيقة و59.576 ثانية.

وتقدم بيندر بفارق 0.097 ثانية فقط أمام إليكس رينز، بينما أكمل ماركيز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام إينيا باستيانيني دراج غريزني.

مارتن تراجع حتى السادس، بينما اكتفى كوارتارارو بالمركز السابع.

فابيو دي جيانانتونيو أنهى الحصة ثامناً أمام لوكا ماريني وماركو بيزيتشي.

أما بانيايا متصدر الترتيب العام فحقق المركز 11.

التجارب الحرة الأولى: